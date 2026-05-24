"2.2 ദശലക്ഷം വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി തുലാസിൽ"; നീറ്റ് പേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ചയില്‍ മോദിയുടെ മൗനത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് യുവാക്കൾ തെരുവിലിറങ്ങിയിട്ടും മോദി മൗനത്തിലെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്. പ്രതിഷേധം അഴിച്ച് വിട്ട് വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനകള്‍.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 24, 2026 at 3:33 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച വിവാദത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മൗനത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. 2.2 ദശലക്ഷം വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി ഇരുട്ടിലായിട്ടും മോദി മൗനം പാലിക്കുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥികളുടെ ദുരവസ്ഥയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം മോദിയുടേതാണ്. സർക്കാർ പ്രതികരിക്കുന്നതിലല്ല, മറിച്ച് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.

ആവർത്തിച്ചുള്ള നീറ്റ് ചോർച്ചയും സർക്കാർ നിഷ്‌ക്രിയത്വവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു. നീറ്റ് പോലുള്ള ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച തടയാൻ ബദലായ ഒരു സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതു വരെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.

"ദശലക്ഷക്കണക്കിന് യുവാക്കൾ തെരുവിലിറങ്ങുമ്പോൾ, 2.2 ദശലക്ഷം വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി തുലാസിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി മൗനം പാലിക്കുന്നു. സർക്കാർ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നതിലല്ല, മറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്‌ക്കണം. നീറ്റ് പോലുള്ള ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച തടയാൻ ഒരു ബദല്‍ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ വിശ്രമിക്കില്ല" രാഹുല്‍ ഗാന്ധി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

തെലങ്കാനയിലെ ഹൈദരാബാദിൽ നാഷണൽ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൻ‌എസ്‌യു‌ഐ) നയിച്ച പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ വീഡിയോയും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. നീറ്റ് പേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ‌എസ്‌യു‌ഐ പ്രസിഡൻ്റ് വിനോദ് ജാക്കറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൻ‌എസ്‌യു‌ഐ അംഗങ്ങൾ കാൽനടയാത്ര നടത്തി. യുവജന വിരുദ്ധ നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധ റാലി സർക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്‌തു.

പ്രതികരിച്ച് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി രംഗത്ത്

നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു. 22 ലക്ഷം വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ഭാവി അപകടത്തിലാക്കിയ കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ ഉടൻ രാജിവയ്ക്കണമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു.

"ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിരിക്കുന്നു" എന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പറഞ്ഞു. മോദി സർക്കാരിനു കീഴിൽ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച മാഫിയ തഴച്ചുവളരുകയാണ്. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നോക്കുകുത്തികളാവുമ്പോള്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അട്ടിമറിയും ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല" കോൺഗ്രസ് എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോര്‍ച്ചയില്‍ എന്‍എസ്‌യുഐ പ്രതികരിച്ചു

നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച വിഷയത്തിൽ വിദ്യാർഥി സംഘടനയായ എന്‍എസ്‌യുഐ പ്രത്യേകം പ്രതികരിച്ചു. നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെ 22 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികളുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണമെന്ന് സംഘടന വിശേഷിപ്പിച്ചു. "വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നത് ഇനി വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ ഉടൻ രാജിവയ്ക്കണം. നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളായ എല്ലാവർക്കുമെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണം" വിദ്യാർഥി സംഘടന കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മെയ് 3 ന് ഏകദേശം 23 ലക്ഷം വിദ്യാര്‍തികൾക്കായി നടന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷ ചോദ്യങ്ങൾ ചോർന്നതിനെത്തുടർന്ന് മെയ് 12 ന് റദ്ദാക്കി. ചോദ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രധാൻ സമ്മതിക്കുകയും വീണ്ടും പരീക്ഷ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ എൻ‌ടി‌എയുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഈ റദ്ദാക്കൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചു. ഇതോടെ എയിംസ്-ഡൽഹി പരീക്ഷയുടെ നടത്തിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്നതിന് കാരണമായി.

