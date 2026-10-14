'ജന്തർമന്തർ ജനങ്ങളുടേത്, തിരിച്ചുപിടിക്കും'; യുവാക്കളെ ജയിലിലടച്ചതിൽ പ്രതികരിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി
സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധത്തിൽ ദേശീയ പതാക വീശുന്നത് ഒരു കുറ്റമല്ലെന്നും ഇതിൻ്റെ പേരിൽ യുവാക്കളെ ജയിലിലടയ്ക്കുന്നത് ഭീരുത്വത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി
By ANI
Published : October 14, 2026 at 12:17 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ന്യൂഡൽഹിയിലെ ജന്തർമന്തറിൽ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച യുവാക്കളെ ജയിലിലടച്ച നടപടി ഭീരുത്വമാണെന്ന് ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ദേശീയ പതാക വീശുന്നത് കുറ്റമല്ലെന്നും ജന്തർമന്തർ ജനങ്ങളുടേതാണെന്നും അത് തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) പ്രവർത്തകരെ റിമാൻഡ് ചെയ്ത സംഭവത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധത്തിൽ ദേശീയ പതാക വീശുന്നത് ഒരു കുറ്റമല്ലെന്നും ഇതിൻ്റെ പേരിൽ യുവാക്കളെ ജയിലിലടയ്ക്കുന്നത് ഭീരുത്വത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്സിൽ കുറിച്ചു. വിദ്യാർഥികൾ, യുവാക്കൾ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, ഇന്ത്യ മുന്നണി എന്നിവർ വ്യത്യസ്ത ബാനറുകൾക്ക് കീഴിലാണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ്. ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പൗരന്മാരുടെ എല്ലാ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജന്തർമന്തർ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നും അത് തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള പൗരന്മാരുടെ അവകാശത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി വിമർശനം ഉയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഈ പ്രതികരണം.
Waving the Tricolour at Jantar Mantar in a peaceful protest is not a crime. Jailing youth for it is an act of cowardice. Students. Youth. Journalists. The INDIA bloc. Different banners, one cause. All protests are one: citizens demanding their constitutional rights. Jantar Mantar belongs to the people of India. We will reclaim it.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 14, 2026
സിജെപി പ്രവർത്തകരുടെ അറസ്റ്റ്
ജന്തർമന്തറിന് സമീപം പ്രതിഷേധിച്ച കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരായ സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് രങ്ക എന്നിവരെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം. അറസ്റ്റ് നടപടികളിൽ ഭയപ്പെടില്ലെന്ന് പാർട്ടി അംഗം അജിങ്ക്യ ഷിൻഡെ വ്യക്തമാക്കി. ജന്തർമന്തറിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയതാണോ ഇവർ ചെയ്ത തെറ്റെന്ന് സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ഡിപ്കെ ചോദിച്ചു. വിയോജിപ്പുകളെ അടിച്ചമർത്താനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ ഇത്തരം ഭീരുത്വം നിറഞ്ഞ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഒളിക്കാതെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇന്ത്യ മുന്നണിയുമായുള്ള ബന്ധം
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ സിജെപിയുടെ പ്രക്ഷോഭവും ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രതിഷേധവും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് അഭിജീത് ഡിപ്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സിജെപി ഒരു സ്വതന്ത്ര സമ്മർദ ഗ്രൂപ്പായി തന്നെ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ സിജെപി പങ്കുചേരുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഉൾപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇരു പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി.
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നരേന്ദ്ര മോദിയെ അധികാരം നിലനിർത്താൻ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും ഇതിനെതിരെയാണ് തങ്ങളുടെ പോരാട്ടമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി എക്കാലവും ഒരു സ്വതന്ത്ര ഗ്രൂപ്പായി തുടരുമെന്നും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും ലയിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യ മുന്നണിയോട് എതിർപ്പില്ലെന്നും ഇരു വിഭാഗത്തിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നാണെന്നും ഡിപ്കെ വ്യക്തമാക്കി.
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