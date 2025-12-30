പുതുവത്സരമാഘോഷിക്കാന് നേതാക്കള്; രൺതംബോർ ദേശീയോദ്യാനത്തിലെത്തി രാഹുലും പ്രിയങ്കയും
ജയ്പൂർ: ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസ് എംപി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും പുതുവത്സരം ആഘോഷിക്കാൻ രാജസ്ഥാനിലെ രൺതംബോർ നാഷണൽ പാർക്കിലെത്തി. സവായ് മധോപൂർ പട്ടണത്തിന് അടുത്താണ് പാർക്ക്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 ഓടെയാണ് ഇവർ മധോപൂരിലെത്തിയത്.
പ്രിയങ്കയുടെ മകൻ റെഹാനും ഡൽഹി നിവാസിയായ വിവ ബെയ്ഗുമായുള്ള വിവാഹ നിശ്ചയം ഈ അടുത്താണ് കഴിഞ്ഞത്. അതിനാൽ ബെയ്ഗും കുടുംബവും അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗാന്ധി കുടുംബം ജനുവരി 2 വരെ നാഷണൽ പാർക്കിന് അടുത്തുള്ള പഞ്ചനക്ഷത്ര ആഡംബര റിസോർട്ടായ ഷേർ ബാഗിൽ താമസിക്കും. രാഹുലും പ്രിയങ്കയും ഷേർ ബാഗ് റിസോർട്ടിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുമെന്നും രൺതംബോർ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുമെന്നുമാണ് കരുതുന്നത്. ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ പ്രിയങ്ക നിരവധി തവണ സന്ദര്ശിക്കുകയും സഫാരികള് നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
2023ൽ പ്രിയങ്ക തൻ്റെ ഭർത്താവ് റോബർട്ട് വദ്രയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കുമൊപ്പം രൺതംബോർ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു, ഏകദേശം മൂന്ന് മുതൽ നാല് ദിവസം വരെ അവിടെ ചെലവഴിക്കുകയും ടൈഗർ സഫാരി ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇതാ 2025ലും സന്ദർശനത്തിനായി എത്തിയിരിക്കുന്നു. കുടുംബവുമൊത്ത് പതിവായി സന്ദർശിക്കുന്ന ഇടമാണ് രൺതംബോർ. ഈ വർഷം ഒക്ടോബറിലും കുടുംബസമേതം നാഷണൽ പാർക്കിൽ എത്തി, കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഷേർബാഗ് ഹോട്ടലിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം വയനാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് പ്രിയങ്ക രൺതംബോർ സന്ദർശിച്ചത്, ഷേർബാഗിനടുത്തുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം അഞ്ച് ദിവസത്തോളം താമസിച്ചു. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ അവരുടെ ജന്മദിനങ്ങൾ രൺതംബോറിൽ വച്ചാണ് ആഘോഷിച്ചത്. ഇത് രൺതംബോറുമായുള്ള ആത്മ ബന്ധത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
രാജസ്ഥാനിലെ രൺതംബോർ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ടി-111 ശക്തി എന്ന കടുവ അമ്മയായ വാർത്ത ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. വിനോദ സഞ്ചാരികളും ഗൈഡുകളും തങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള കടുവയുടെ ഫോട്ടോകൾ പകര്ത്തുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
സോൺ നമ്പർ 4ലെ ജാമുൻ ഡെയിൽ ടി-111 ശക്തി എന്ന പെണ്കടുവയെ കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കൊപ്പം കണ്ടതായി വിനോദ സഞ്ചാരികളിൽ നിന്നും ഗൈഡുകളിൽ നിന്നും വിവരം ലഭിച്ചതായി രൺതംബോർ ഡിഎഫ്ഒ രാമാനന്ദ് ഭാക്കർ പറയുകയും ചെയ്തു. ടി -111 ശക്തിയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങള് പിറന്നതോടെ രൺതംബോറിൽ കടുവകളുടെ എണ്ണം വീണ്ടും വർധിച്ചിരുന്നു. അവിടുത്തെ പ്രശസ്ത കടുവയായ ടി-19 കൃഷ്ണയുടെ മകളാണ് ടി -111 ശക്തി.
