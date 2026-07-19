അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ്: പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ സംയുക്ത കത്തുമായി രാഹുലും ഖാർഗെയും; സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യം
ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൗനം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ഉത്തരവാദിത്തവും തിരിച്ചടവും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
By PTI
Published : July 19, 2026 at 2:31 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫണ്ടിൽ വൻതോതിൽ തട്ടിപ്പ് നടന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. സംഭവത്തിൽ സ്വതന്ത്രവും സമഗ്രവുമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സംയുക്തമായി കത്തയച്ചു. ഭക്തരുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിയ ഈ കൊള്ളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പുലർത്തുന്ന മൗനം തികച്ചും അസ്വീകാര്യമാണെന്ന് കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
തങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ പണം ഭക്തിയോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർ ഈ 'പണച്ചോർച്ച'യിലൂടെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതായി ഖാർഗെ തൻ്റെ എക്സ് ഹാൻഡിലിൽ കുറിച്ചു.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പാർലമെന്റിൽ വെച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരണം പ്രഖ്യാപിച്ചതെങ്കിലും, ഇതിലെ അംഗങ്ങളെയെല്ലാം കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് നേരിട്ട് നിയമിച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഓർമിപ്പിച്ചു. ആർഎസ്എസ്, വിഎച്ച്പി തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരാണ് ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങളെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
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ജൂൺ ആദ്യവാരത്തോടെയാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നത്. ഇതുവരെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 8 പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ട്രസ്റ്റിലെ രണ്ട് മുതിർന്ന ഭാരവാഹികൾ രാജി വെക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയും ചെയ്തു. ജൂൺ 25-ന് ട്രസ്റ്റ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.
സ്വർണം, വെള്ളി, പണം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവിധ സംഭാവനകളുടെയും വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച് സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളും അന്വേഷണ കണ്ടെത്തലുകളും പൂർണമായും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ലഭ്യമാക്കണം. പദവികളോ സ്വാധീനമോ നോക്കാതെ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അവര് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"ഇത്രയും വലിയൊരു ക്രൂരത നടന്നിട്ടും അങ്ങ് പുലർത്തുന്ന മൗനം അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. ഉത്തരവാദിത്തവും പണത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അങ്ങയുടെ കടമയാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ എത്രത്തോളം സുതാര്യമായും വേഗത്തിലും നടപടിയെടുക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും സർക്കാരിൻ്റെയും ട്രസ്റ്റിൻ്റെയും വിശ്വാസ്യത. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്," - കത്തിൽ നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.
അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പിൽ ഇതുവരെ പ്രതികരണം നടത്താത്തതിന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലും ചോദ്യം ചെയ്ത് രെഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സംഭാവന തട്ടിപ്പിൽ ആരാണ് ഉത്തരവാദി? പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചത്. ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് മൗനം പാലിക്കുന്നത്?" വേണുഗോപാൽ ചോദിച്ചു. ഈ സംഭവം സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഈ വിഷയം പാർട്ടി പാർലമെൻ്റിൽ അതീവ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഉന്നയിക്കുമെന്നും വേണുഗോപാല് പറഞ്ഞിരുന്നു.
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