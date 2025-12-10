വോട്ട് മോഷണം നടത്തിയത് നെഹ്റുവും ഇന്ദിരയുമെന്ന് അമിത് ഷാ; കേന്ദ്രസര്ക്കാര് നടത്തുന്നത് രാജ്യദ്രോഹമെന്ന് രാഹുല്, സഭയില് വാക്പോര്
ന്യൂഡല്ഹി: ലോക്സഭയിലെ എസ്ഐആര് ചര്ച്ചയില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും തമ്മിലുള്ള രൂക്ഷമായ വാക്പോര്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്ക് ബിജെപി ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണെന്നും വോട്ട് മോഷണം ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യദ്രോഹമാണെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. കോണ്ഗ്രസിന്റെ ചരിത്രം ഉയര്ത്തിക്കാട്ടിയാണ് അമിത് ഷാ ഈ ആരോപണത്തെ തിരിച്ചടിച്ചത്.
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പില് സര്ദാര് പട്ടേലിന് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിട്ടും ജവഹര്ലാല് നെഹ്റു പ്രധാനമന്ത്രിയായത് 'വോട്ട് മോഷണമാണ്' എന്ന് അമിത് ഷാ ആരോപിച്ചു. 1975-ല് കോടതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അസാധുവാക്കിയതിന് ശേഷം ഇന്ദിര ഗാന്ധി സ്വയം നിയമപരിരക്ഷ നല്കിയത് രണ്ടാമത്തെ 'വോട്ട് മോഷണ'മാണെന്നും, ഇന്ത്യന് പൗരനാകുന്നതിന് മുമ്പ് സോണിയ ഗാന്ധി എങ്ങനെ വോട്ടറായി എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തര്ക്കം നിലനില്ക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തേതാണെന്നും ഷാ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
വോട്ടര് പട്ടിക ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള 'സ്പെഷ്യല് ഇന്റന്സീവ് റിവിഷന്' (എസ്.ഐ.ആര്.) ചോദ്യം ചെയ്യാന് കോണ്ഗ്രസിന് ധാര്മികമായ അവകാശമില്ലെന്നും അമിത് ഷാ തുറന്നടിച്ചു.
എസ്.ഐ.ആര്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ കടമയാണെന്നും, ഇത് മരിച്ചവരുടെയും വിദേശ പൗരന്മാരുടെയും പേരുകള് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിയാണെന്നും അമിത് ഷാ സഭയില് വ്യക്തമാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ വിമര്ശിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പിനെയും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു.
ബി.ജെ.പി. തോല്ക്കുമ്പോള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നല്ലതാണ്, ജയിക്കുമ്പോള് മോശവും. ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഇവിടെ നടക്കില്ലെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. വോട്ടര്മാരുടെ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച ആര്ട്ടിക്കിള് 326 ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ വ്യവസ്ഥകളും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
അതേസമയം, താന് നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുചര്ച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് രാഹുല് ഗാന്ധി അമിത് ഷായെ വെല്ലുവിളിച്ചു. എന്നാല് 'ഞാന് എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്ന് രാഹുല് ഗാന്ധിക്ക് തീരുമാനിക്കാന് കഴിയില്ലെന്നും രാഹുല് പ്രസംഗം കേള്ക്കാന് ക്ഷമ കാട്ടണമെന്നും അമിത് ഷാ പ്രതികരിച്ചു.
ലോക്സഭയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കരണ ചര്ച്ചയ്ക്കിടെ കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ജനവിധി തട്ടിയെടുക്കാന് ബിജെപിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
'ഇന്ന് നിലനില്ക്കുന്നതെല്ലാം വോട്ടില് നിന്ന് ഉടലെടുത്തതാണ്, അത് പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് ആര്.എസ്.എസ്. ശ്രമിക്കുന്നത. ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തെ തകര്ക്കാന് ബിജെപി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്.
കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനോട് രാഹുല് മൂന്നു ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമിതിയില് നിന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒഴിവാക്കിയത്, 2023 ഡിസംബറില് കമ്മീഷണര്മാര്ക്ക് അതിരുകളില്ലാത്ത നിയമപരിരക്ഷ സര്ക്കാര് നല്കിയത് എന്തിനാണ്? പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങള് 45 ദിവസത്തിന് ശേഷം നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നീ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത്.
