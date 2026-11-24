അച്ഛൻ കൊല്ലപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് സുരക്ഷ പിൻവലിച്ചത്; അത് അബദ്ധമല്ല മനഃപൂർവം, ആരോപണവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി
പിതാവിനെ വധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ബോധപൂർവ്വം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് രാഹുല് ഗാന്ധി, രാജീവിൻ്റെ ഓർമയില് കുടുംബം.
Published : November 24, 2026 at 2:27 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജീവ് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ 'ബിലോംഗിങ്: എ ജേണി ഓഫ് ലവ്' എന്ന ഓർമ്മക്കുറിപ്പിനെക്കുറിച്ച് അമ്മയും സഹോദരി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വദ്രയുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ ഗുരുതര ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.
പിതാവിനെ വധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ബോധപൂർവ്വം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. "അച്ഛൻ കൊല്ലപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് സുരക്ഷ പിൻവലിച്ചത്. അതൊരു അബദ്ധമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണ്. അതിനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു" എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിൽ രാഹുൽ പറയുന്നു.
ബിഹാറിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയ്ക്കെതിരെ കല്ലേറ് നടന്നതിന് പിന്നാലെ അപകടസൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി അവകാശപ്പെടുന്നു. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വധത്തിന് ശേഷം പിതാവിന്റെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തിയിരുന്നതായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഓർത്തെടുത്തു.
The proposal didn’t go according to plan and neither did my seventh birthday. The decision in 2004 gave some of us relief but others joy. There was an intention behind withdrawing Papa’s security. And even after 500+ pages there are some things Ma has left out of her book. Priyanka and I sat down with our mother to talk through all of it. Going back to those memories brought back the joy, the laughter and even the pain we felt at the time. Ma's journey of Belonging has been full of enormous love and terrible tragedy, and she has met all of it with dignity and courage.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 24, 2026
സഹിക്കാവുന്നതിന്റെ അങ്ങേയറ്റം നടന്ന പര്യടനമാണെന്നാണ് അന്നത്തെ യാത്രയെ രാഹുൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു. ഞാൻ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. അച്ഛനുമായി ഞാൻ ഇതിനെച്ചൊല്ലി തർക്കിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
കല്ലേറിലെ ഭയാനകത വിവരിച്ച് സോണിയ ഗാന്ധി
രാഹുൽ തിരിച്ചെത്തിയ സമയത്താണ് രാജീവ് ബിഹാറിൽ പര്യടനത്തിന് പോകുന്നതെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി ഓർത്തെടുത്തു. ബിഹാറിലെ ഈ യാത്ര നടക്കുമ്പോൾ രാജീവ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു. അവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് ഒരു തുറന്ന ജീപ്പിലായിരുന്നു. ജീപ്പിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കല്ലേറ് ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു. ഭരിക്കുന്നത് ബിജെപിയോ മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളോ ആണെങ്കിൽ, പിന്നെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഭയാനകമായ പര്യടനമായിരുന്നുവെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
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"യാത്രയിലുടനീളം രാഹുൽ തന്റെ പിതാവിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. കല്ലേറുകളും പിതാവിനെതിരെ ഉയർന്ന അലർച്ചകളും ബഹളങ്ങളുമെല്ലാം അവൻ നേരിൽ കണ്ടു. വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, 'അമ്മേ, അച്ഛന്റെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അധികം വൈകാതെ അച്ഛന്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കായി എനിക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ വരേണ്ടി വരുമെന്ന്" രാഹുൽ പറഞ്ഞെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
മുത്തശ്ശിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം അച്ഛന്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് സോണിയ ഗാന്ധിയും അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കാകുലയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. "മുള്ളുവേലികൾ ശരിയായിട്ടുണ്ടോ എന്നും കാവൽക്കാർ ഉറങ്ങുകയാണോ എന്നും അവർ പരിശോധിച്ചു നടക്കുമായിരുന്നു. എന്റെ മുറി വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്തായിരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കിതെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു. അച്ഛന്റെ കാൽപ്പെരുമാറ്റം കേൾക്കുന്നത് വരെ ഉറങ്ങുമായിരുന്നില്ല" പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ, അച്ഛന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രാഹുലിന്റെ നിഗമനങ്ങൾ യുക്തിസഹമായിരുന്നുവെന്നും, അതേസമയം തന്റെ പ്രതികരണം പൂർണമായും വൈകാരികം ആയിരുന്നുവെന്നും പ്രിയങ്ക പറയുന്നു.
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