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'രാജ്യത്തിൻ്റെ താത്‌പര്യങ്ങൾ വിൽക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി'; അദാനിക്കെതിരായ കേസ് തള്ളിയതിൽ മോദിയെ വിമർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

ഗൗതം അദാനി, സാഗർ അദാനി, അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകനായ വിനീത് ജെയിൻ എന്നിവർക്കെതിരെയുള്ള ക്രിമിനൽ കുറ്റരോപണങ്ങൾ അമരിക്കൻ സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ ആവശ്യപ്രകാരം യുഎസ് കോടതി അവസാനിപ്പച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുലിൻ്റെ വിമർശനം.

RAHUL GANDHI GAUTAM ADANI PM NARENDRA MODI ADANI GROUP
Rahul Gandhi - File (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2026 at 5:44 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാന്‍ ഗൗതം അദാനിക്കെതിരെയുള്ള ക്രിമിനൽ കേസുകൾ അമരിക്കൻ കോടതി തള്ളിയതിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. സ്വന്തം താത്‌പര്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തിൻ്റെ താത്‌പര്യങ്ങൾ വിൽക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി എന്ന് രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

ഗൗതം അദാനിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനന്തരവൻ സാഗർ അദാനിക്കുമെതിരായ കുറ്റങ്ങൾ തള്ളിക്കളയാനുള്ള നീതിന്യായ വകുപ്പിൻ്റെ അഭ്യർഥന യുഎസ് കോടതി അംഗീകരിച്ചതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സ്‌ക്രീൻഷോട്ട് എക്‌സിൽ പങ്കുവച്ചായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിമർശനം.

"ആ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. സ്വന്തം താത്‌പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്‌ച ചെയ്‌ത പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ താത്‌പര്യം വിൽക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി. ഇതിന് രാജ്യം വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരും", രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ഗൗതം അദാനി, സാഗർ അദാനി, അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകനായ വിനീത് ജെയിൻ എന്നിവർക്കെതിരെയുള്ള ക്രിമിനൽ കുറ്റരോപണങ്ങൾ അമരിക്കൻ സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ ആവശ്യപ്രകാരം യുഎസ് കോടതി അവസാനിപ്പച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുലിൻ്റെ വിമർശനം.

അമരിക്കൻ കോടതിയുടെ വിധിക്ക് പിന്നാലെ വിനയത്തോടും വളരെ അധികം ബഹുമാനത്തോടും ഞാൻ ഈ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്നായിരുന്നു ഗൗതം അദാനി പറഞ്ഞത്. സത്യത്തിലും നീതിയിലും നിയമവാഴ്‌ചയിലുമുള്ള വിശ്വാസം ഒരിക്കലും തകരില്ലെന്നും ഗൗതം അദാനി പറഞ്ഞു.

2024 നവംബർ 20 ന് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഗൗതം അദാനി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനന്തരവനും അദാനി ഗ്രീൻ എനർജി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടറുമായ സാഗർ അദാനി, മുൻ അദാനി ഗ്രീൻ സിഇഒ വിനീത് ജെയ്ൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് കൈക്കൂലി നൽകാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായി യുഎസ് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതോടെയാണ് കേസ് ആരംഭിച്ചത്.

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രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൊണ്ട് രണ്ട് ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലധികം നികുതിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സൗരോർജ്ജ വിതരണ കരാറുകൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനായി, ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് 250 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറിലധികം കൈക്കൂലി നൽകാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം.

പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നിക്ഷേപകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്നും അതുവഴി വായ്‌പകളിലൂടെയും ബോണ്ടുകൾ പുറത്തിറക്കിയും മുന്നൂറ് കോടി യുഎസ് ഡോളറിലധികം സമാഹരിക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നും പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഇവയെ ആവർത്തിച്ച് നിഷേധിച്ചു.

ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അവസാന ആഴ്‌ചകളിൽ പരസ്യമാക്കപ്പെട്ട ഈ കേസ്, 2026 മെയ് 18 ന് കുറ്റപത്രം റദ്ദാക്കാൻ നീതിന്യായ വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് വരെ നിഷ്‌ക്രിയമായി തുടർന്നു. തുടർന്ന് സർക്കാർ നൽകിയ ലഘുവായ വിശദീകരണം അപര്യാപ്‌തമാണെന്ന് ജഡ്‌ജി നിക്കോളാസ് ഗരാഫിസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആദ്യം അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌തു. കേസ് ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പരസ്യമായി വിശദീകരിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരോട് ഉത്തരവിട്ടു.

തുടർന്നുള്ള ഫയലിങ്ങിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ അസോസിയേറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി അറ്റോർണി ജനറൽ ആർ. ട്രെൻ്റ് മക്കോട്ടർ ആരോപണവിധേയമായ പെരുമാറ്റം പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാണെന്നും അധികാരപരിധി, തെളിവ് വെല്ലുവിളികൾ, തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിക്ഷേപക നഷ്‌ടങ്ങളുടെ അഭാവം, പുതുക്കിയ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് മുൻഗണനകൾ എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യൻ അധികൃതർ വിഷയം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കേസ് വിചാരണയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പ്രായോഗികമായി വലിയ സാധ്യതയില്ലെന്നും ഫയലിങ്ങിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സമാന്തരമായ സിവിൽ നടപടികളിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മിഷനുമായി (എസ്‌ഇസി) ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥകളിൽ ധാരണയായി. ഇതുപ്രകാരം, എസ്‌ഇസിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയോ നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഗൗതം അദാനി അറുപത് ലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറും സാഗർ അദാനി 12 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറും സിവിൽ പിഴയായി അടക്കാൻ സമ്മതിച്ചു.

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GAUTAM ADANI
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