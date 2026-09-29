ഡൽഹിയിൽ വോട്ടർമാരെ കൂട്ടത്തോടെ വെട്ടിമാറ്റി; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി
എസ്ഐആർ നടപടിക്കിടെ ഡൽഹിയിലെ ബെല എസ്റ്റേറ്റിലെ 727 ആളുകളുടെ പേരുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തെന്നും ഇതൊരു വോട്ട്ചോരിയാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി.
Published : September 29, 2026 at 11:25 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ചാന്ദ്നി ചൗക്ക് മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് 727 പേരെ ഒഴിവാക്കിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നടപടിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. പ്രത്യേക വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലിൻ്റെ (എസ്.ഐ.ആർ) മറവിൽ നടക്കുന്നത് വോട്ട് മോഷണമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇടിവി ഭാരത് പുറത്തുവിട്ട വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം.
ചാന്ദ്നി ചൗക്ക് നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിന് കീഴിലുള്ള വിജയ് ഘട്ടിലെ ജെ.ജെ ബേല എസ്റ്റേറ്റിലെ വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് കൂട്ടത്തോടെ നീക്കം ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച് സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതിനാണ് ഇടിവി ഭാരത് റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. പട്ടിക പുതുക്കുന്നതിന് മുൻപ് 729 വോട്ടർമാരുണ്ടായിരുന്ന ബൂത്തിൽ നിലവിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണുള്ളത്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നയാളെ മരിച്ചതായി കാണിച്ച് പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയും ഇടിവി ഭാരത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. മംഗോൾപുരി വൈ ബ്ലോക്കിലെ കാന്താ പ്രസാദിനെയാണ് മരിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി എ.എസ്.ഡി.ഡി (ASDD) പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.
यमुना किनारे बेला एस्टेट में 728 लोग रहते हैं। SIR के बाद वोटर लिस्ट में सिर्फ़ एक नाम बचा - बाकी 727 नाम काट दिए गए। ये लोग दशकों से यहाँ रह रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली चुनावों में वोट डाल चुके हैं। 2023 में इनके घर तोड़ दिए गए थे - पर ये कहीं नहीं गए, यहीं हैं। आज मैं इनकी झुग्गी में गया और सीधे इन्हीं से सुना कि चुनाव आयोग ने इनके साथ क्या किया है। SDM से फ़ोन पर मैंने यही कहा - मकान होने या न होने का वोट के अधिकार से कोई रिश्ता नहीं है। ख़ुद CEC ज्ञानेश कुमार कह चुके हैं कि "हाउस नंबर 0" बेघरों के लिए है। फिर भी 727 लोगों का नाम काट दिया गया। यह SIR नहीं - यह वोट चोरी का तरीक़ा है। जिनके पास पहले ही सबसे कम है, उनसे उनकी इकलौती ताक़त छीनी जा रही है। ज्ञानेश कुमार तो जाएँगे। पर जिस सिस्टम ने उनसे यह करवाया, उसका हिसाब भी होगा। #VoteChori— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 28, 2026
പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരാണ് പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തായതെന്ന് എക്സിൽ പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. 2024ലെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും 2025ലെ ഡൽഹി നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇവർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2023ൽ ഇവരുടെ വീടുകൾ പൊളിച്ചുമാറ്റിയിരുന്നെങ്കിലും ഇവർ അവിടെത്തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പ്രദേശം സന്ദർശിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നടപടികളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു.
സ്വന്തമായി വീടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് വോട്ടവകാശത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ലെന്ന് താൻ എസ്.ഡി.എമ്മിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അറിയിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭവനരഹിതരായവർക്ക് 'ഹൗസ് നമ്പർ 0' നൽകാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നിട്ടും 727 പേരുടെ പേരുകൾ വെട്ടിമാറ്റിയെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇതൊരു സാധാരണ വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലല്ലെന്നും, വോട്ട് മോഷ്ടിക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ളവരുടെ ഏക അധികാരമാണ് ഇതിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ എന്നെങ്കിലും സ്ഥാനമൊഴിയുമെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ച സംവിധാനവും ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടിവരുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കരട് പട്ടികയെന്ന് വിശദീകരണം
ബേല എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ വോട്ടർപട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളിൽ ഡൽഹി മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ അശോക് കുമാർ വിശദീകരണം നൽകി. നിലവിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കരട് പട്ടിക മാത്രമാണെന്നും അന്തിമ വോട്ടർപട്ടികയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അബദ്ധത്തിൽ പേര് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർക്കും, 2026 ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് 18 വയസ്സ് തികയുന്ന യുവാക്കൾക്കും വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. ഇതിനായി 2026 സെപ്റ്റംബർ 30ന് മുൻപായി ഫോം 6 പൂരിപ്പിച്ച് നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒത്തുകളി ആരോപണം
മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അദ്ദേഹം ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു വിമർശനം. ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കാൻ കേരള മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജിജി തോംസണെ ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ സമീപിച്ചുവെന്ന ഒരു മലയാളം വാർത്ത ചാനലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു രാഹുലിൻ്റെ ആരോപണം.
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സർവീസിലിരിക്കുന്ന ഐ.എ.എസ് ഓഫിസറായിരിക്കെ ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിനെ ഉപയോഗിച്ചതെന്നും, പിന്നീട് നരേന്ദ്ര മോദിയും അമിത് ഷായും ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അമ്പയറാക്കി ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഒത്തുകളിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്സിൽ കുറിച്ചിരുന്നു.
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