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വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് നേരെ നടന്ന പൊലീസ് അതിക്രമം; സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി

ജന്തർ മന്ദറിൽ നടന്ന സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിൽ പൊലീസ് വിദ്യാർഥികൾക്കു മേൽ ലാത്തി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ എക്‌സിൽ പങ്കുവച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി.

RAHUL GANDHI X POST LOK SABHA CJP DELHI PROTEST STUDENTS UNION HOME MINISTER AMIT SHAH
Cjp Protest, Rahul Gandhi (AP, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 30, 2026 at 2:17 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് നേരെ നടന്ന പൊലീസ് അതിക്രമത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരായ ക്രൂരതയിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കെതിരെയും പരാമർശം നടത്തി. ക്രൂരമായ അക്രമത്തിൽ കുറ്റബോധം നിറഞ്ഞുവെന്നും അത് വിശദീകരിക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്നുവെന്നും അതിനാലാണ് അമിത് ഷാ പാർലമെൻ്റിൽ വരാതിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജന്തർ മന്ദറിൽ നടന്ന സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിൽ പൊലീസ് വിദ്യാർഥികൾക്കു മേൽ ലാത്തി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തൻ്റെ എക്‌സിൽ പങ്കിട്ടു. വിദ്യാർഥികൾ നീതി അർഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ ക്രൂരതകൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര സുപ്രീം കോടതി മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ഉന്നതാധികാര സമിതി രൂപീകരിക്കണം. ജൂലൈ 20-ന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർലമെൻ്റിലേക്ക് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥി പ്രകടനക്കാർക്കെതിരെ സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ അടിച്ചമർത്തലിനെയും പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എക്‌സിൽ പറഞ്ഞു.

പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ ക്രൂരമായ ആക്രമണങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നത്. അവർക്കെതിരെ പെല്ലറ്റ് തോക്കുകളും കണ്ണീർ വാതകങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു. ബലം പ്രയോഗിച്ച് പ്രതിഷേധക്കാരെ നീക്കി, ഇതിൽ എല്ലാം സുപ്രീം കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഈ പ്രസ്‌താവനകൾ ഒരു കൂട്ടം നുണകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബിജെപി തിരിച്ചടിച്ചു. അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സഭയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്‌തതിന് അദ്ദേഹം മാപ്പ് പറയണമെന്നും ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങൾക്കും വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധക്കാർക്കുമെതിരെ വെടിയുതിർത്തതിനും ആക്രമണത്തിനും പിന്നിൽ അമിത് ഷായാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു, ഇത് പാർലമെൻ്റിനകത്തും പുറത്തും വലിയ കോലാഹലത്തിന് കാരണമായി. ലോക്‌സഭയിൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പല പരാമർശങ്ങളും സ്‌പീക്കർ നീക്കം ചെയ്‌തു, എന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ ആരോപണങ്ങൾ പാർലമെൻ്റിന് പുറത്തും ആവർത്തിച്ചു.

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പിന്നീട് സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി, ലോക്‌സഭയിൽ സംസാരിക്കാൻ സ്പീക്കർ തനിക്ക് അനുമതി നൽകിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചു. മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാൻ അവസരം തരാമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ബിജെപിയോടോ ആർഎസ്എസിനോടോ മാപ്പ് പറയാൻ താൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർഥികൾ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്കായി ശബ്ദമുയർത്തേണ്ടത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയിൽ തന്‍റെ കടമയാണെന്നും, സംഭവത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നും അമിത് ഷാ രാജിവയ്ക്കണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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TAGGED:

RAHUL GANDHI X POST
LOK SABHA
CJP DELHI PROTEST STUDENTS
UNION HOME MINISTER AMIT SHAH
RAHUL GANDHI BATS FOR SC PROBE

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