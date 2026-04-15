രാഘവ് ഛദ്ദയ്ക്ക് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഇസഡ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷ; പഞ്ചാബിൽ പോര് മുറുകുന്നു

ഐഎഎൻഎസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഡൽഹിയിലും പഞ്ചാബിലുമായി അർധസൈനിക വിഭാഗത്തെയാണ് ഛദ്ദയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി കേന്ദ്രം നിയോഗിച്ചത്

Raghav Chadha
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 15, 2026 at 8:34 PM IST

ചണ്ഡിഗഡ്: എഎപി രാജ്യസഭ എംപി രാഘവ് ഛദ്ദയുടെ ഇസഡ് പ്ലസ് സുരക്ഷ പിൻവലിച്ച പഞ്ചാബ് സർക്കാർ നടപടി വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു. വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ നൽകിയ ഭീഷണി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഘവ് ഛദ്ദയ്ക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വേഗത്തിൽ ഇസഡ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തി.

ഐഎഎൻഎസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഡൽഹിയിലും പഞ്ചാബിലുമായി അർധസൈനിക വിഭാഗത്തെയാണ് ഛദ്ദയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി കേന്ദ്രം നിയോഗിച്ചത്. പഞ്ചാബ് സർക്കാർ സംസ്ഥാന പൊലീസിലെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് എത്രയും വേഗം തിരികെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിർദേശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സുരക്ഷാ നടപടി.

ബിജെപി ബന്ധമെന്ന് എഎപി

എഎപി രാജ്യസഭ ഉപനേതാവ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് രാഘവ് ഛദ്ദയെ പാർട്ടി അടുത്തിടെ നീക്കിയിരുന്നു. പകരം അശോക് മിത്തലിനെയാണ് ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ അശോക് മിത്തലിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റ് (ഇഡി) പരിശോധന നടത്തി. മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാക്കൾ രാഘവ് ഛദ്ദയുമായി രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നും ഇതിനുശേഷമാണ് ഛദ്ദയ്ക്ക് കേന്ദ്ര സുരക്ഷ നൽകാനും അശോക് മിത്തലിനെതിരെ ഇഡി അന്വേഷണം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചതെന്ന് എഎപി മുഖ്യ വക്താവ് പ്രിയങ്ക കക്കർ ആരോപിച്ചു. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ യാദൃച്ഛികമായി ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നും സുരക്ഷാ മാറ്റങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

വിശദീകരണം തേടി കോൺഗ്രസ്

ജനാധിപത്യത്തിൽ സുരക്ഷ ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി മാറരുതെന്ന് മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ഗുരുദാസ്പൂർ എംപിയുമായ സുഖ്ജീന്ദർ രൺധാവ പ്രതികരിച്ചു. സുരക്ഷ വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നതും പൂർണമായി പിൻവലിക്കുന്നതും ഗുരുതര ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളാണോ അതോ യഥാർഥത്തിൽ ഭീഷണിയുണ്ടോ എന്ന് ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കണം. പഞ്ചാബ് ഡിജിപി ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ തയാറാകണം. താൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് ഇൻ്റലിജൻസ്, സിഐഡി റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുരക്ഷ അനുവദിച്ചിരുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾക്കും വ്യക്തിതാത്പര്യങ്ങൾക്കുമായി ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഭഗവന്ത് മാൻ സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ സുരക്ഷാ വിന്യാസത്തിൽ വലിയ വീഴ്ചയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ സുഖ്പാൽ ഖൈറ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയോ ഡിജിപിയുടെയോ വ്യക്തിപരമായ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചല്ല സുരക്ഷ നൽകേണ്ടത്. കൃത്യമായ ഭീഷണി വിലയിരുത്തിയാണോ സുരക്ഷ പിൻവലിച്ചതെന്ന് പരിശോധിക്കണം.

സാധാരണ എംപിയായ രാഘവ് ഛദ്ദയ്ക്ക് ആദ്യം ഇസഡ് പ്ലസ് സുരക്ഷ നൽകിയതും ഇപ്പോൾ പിൻവലിച്ചതും സംശയാസ്പദമാണ്. കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർക്ക് നാല് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാത്രം സർക്കാർ നൽകുമ്പോൾ കുൽദീപ് ധാലിവാളിനെപ്പോലുള്ള എഎപി എംഎൽഎമാർക്ക് 19 മുതൽ 20 വരെ ഗൺമാൻമാരുണ്ട്. എഎപിയുടെ മണ്ഡലം ഭാരവാഹികൾക്ക് പോലും എട്ടോ പത്തോ ഗൺമാൻമാരെ നൽകുന്നുണ്ട്. കൃത്യമായ വിലയിരുത്തൽ നടത്തി സുരക്ഷ നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ സിദ്ദു മൂസേവാലയെപ്പോലുള്ള പ്രമുഖരെ നഷ്ടമാകില്ലായിരുന്നു. സുരക്ഷാ വിന്യാസത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കണമെന്നും സുഖ്പാൽ ഖൈറ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Also Read: വികസിത് ഭാരതം ലക്ഷ്യം; ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒൻപത് നിർദേശങ്ങളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി

