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കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിലും 'രാഷ്ട്രീയ പ്രതികാരം'; ആപ്പ് സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി എംപി രാഘവ് ഛദ്ദ

പഞ്ചാബിലെ കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ തൻ്റെ പേര് തെറ്റായി 'ഷിഫ്റ്റഡ്' വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ ബിജെപി രാജ്യസഭാ എംപി രാഘവ് ചദ്ദ രംഗത്തെത്തി.

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രാഘവ് ഛദ്ദ (Fb@Raghav Chadha)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2026 at 5:01 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പഞ്ചാബിലെ കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ തന്‍റെ പേര് 'ഷിഫ്റ്റഡ്' (മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറിത്താമസിച്ചവർ) എന്ന് തെറ്റായി ചേർത്തതിനെതിരെ ബിജെപി രാജ്യസഭാ എം പി രാഘവ് ഛദ്ദ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി രംഗത്ത്. പഞ്ചാബിലെ ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ എംപിയായ തൻ്റെ വോട്ടർ ഐഡി മൊഹാലിയിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുള്ളതെന്ന് രാഘവ് ചദ്ദ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കരട് പട്ടികയിൽ പേര് 'ഷിഫ്റ്റഡ്' എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് വെറുമൊരു തെറ്റല്ലെന്നും ആസൂത്രിതമായ രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണെന്നും അദ്ദേഹം എക്‌സിൽ ആരോപിച്ചു.

"അഴിമതി നിറഞ്ഞ ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി വിട്ടതുമുതൽ പാർട്ടി നേതൃത്വം രോഷാകുലരാണ്. പാർട്ടി വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പഞ്ചാബ് പൊലീസിനെയും ഭരണസംവിധാനങ്ങളെയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ്," ഛദ്ദ ആരോപിച്ചു.

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ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ 'സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ' (SIR) മാർഗനിർദേശങ്ങളിലെ ഖണ്ഡിക 4(d) പ്രകാരം ജഡ്‌ജിമാർ, എം പി മാർ, എം എൽ എമാർ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി 'സംരക്ഷിത പട്ടിക' തയ്യാറാക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. തൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ നിയമം ബോധപൂർവം ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തിൻ്റെ 'അവകാശവാദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും' സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നിലവിലുണ്ടെന്നും 2026 ഒക്ടോബറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

രാഘവ് ഛദ്ദയുടെ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി, അദ്ദേഹം വിഷയം തിരിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. വോട്ടർ പട്ടിക സമാഹരണവും പരിഷ്‌കരണവും (SIR) നടത്തുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ്, സംസ്ഥാന സർക്കാരല്ല. അതിനാൽ അതിൽ ആളുകളുടെ പേരുകൾ ചേർക്കുന്നതിലോ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലോ പഞ്ചാബ് സർക്കാരിന് പങ്കില്ലെന്ന് പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കി. ഛദ്ദ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നും പഞ്ചാബിൽ താമസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ മാറ്റേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും പാർട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഡൽഹിയിലെ രാജേന്ദർ നഗറിലേക്ക് മുൻകാല തിയതി വെച്ച് വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ മാറ്റാൻ ചദ്ദ ശ്രമിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടെന്നും, ഈ നിയമവിരുദ്ധ നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഏപ്രിലിൽ ആപ്പിൽ നിന്നും രാജ്യസഭയിലെ ഉപനേതൃസ്ഥാനത്തു നിന്നും നീക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് രാഘവ് ഛദ്ദ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്.

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