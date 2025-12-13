അറബിക് ക്ലാസുകളുടെ മറവില് തീവ്രവാദം; സ്ഥാപനത്തിനും ഏഴ് പേർക്കും എതിരെ എൻഐഎ കുറ്റപത്രം
കോയമ്പത്തൂർ കാർ സ്ഫോടന കേസിന്റെ പിന്നാലെയാണ് ഈ കേസിലേക്ക് എൻഐഎ എത്തിയത്. സ്ഫോടന കേസിലെ പ്രതികള് അറബിക് പഠന കേന്ദ്രത്തില് വിദ്യാർഥികളായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Published : December 13, 2025 at 10:24 AM IST
ന്യൂഡൽഹി : സൗജന്യ അറബിക് ക്ലാസുകളുടെ മറവിൽ യുവാക്കളെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2023 ലെ കേസിൽ പുതിയ നീക്കം. കേസില് ഏഴ് പ്രതികൾക്കും കോവൈ അറബിക് എജുക്കേഷണൽ അസോസിയേഷൻ (കെഎഇഎ)ഉം എതിരെ എൻഐഎ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ (ഡിസംബർ 12) ആണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സൊസൈറ്റി ആണ് കെഎഇഎ.
2022 ഒക്ടോബറില് കോയമ്പത്തൂരില് നടന്ന കാർ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ കേസാണിത്. കേസില് മദ്രാസ് അറബിക് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ജമീൽ ബാഷ ഉൾപ്പെടെ നാല് പ്രതികള്ക്കെതിരെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ ഏജൻസി നേരത്തെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. കോയമ്പത്തൂർ സ്ഫോടനത്തിലെ 18 പ്രതികളിൽ പതിനാലും കെഎഇഎ സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോവൈ അറബിക് കോളജിലെ വിദ്യാർഥികളാണെന്ന് എൻഐഎ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
2023 ഓഗസ്റ്റിൽ ആണ് എൻഐഎയുടെ ചെന്നൈ ബ്രാഞ്ച് കേസ് സ്വമേധയാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. സൗജന്യ അറബിക് ഭാഷാ ക്ലാസുകളുടെ മറവിൽ, ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇറാഖ് ആൻഡ് സിറിയ (ഐസിസ്) പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു റാഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് യുവാക്കളെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് കേസ്. സൂം, വാട്സ്ആപ്പ്, ടെലിഗ്രാം തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി നടത്തിയ ഓൺലൈൻ അറബിക് ക്ലാസുകൾ വഴിയും ജമീൽ ബാഷയുടെ തത്സമയ അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി റെക്കോർഡുചെയ്ത പ്രഭാഷണങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ക്ലാസ് സെഷനുകൾ വഴിയും തീവ്ര പ്രഭാഷണങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതായി എൻഐഎ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതായി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ചെന്നൈയിലെ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഏഴ് പ്രതികൾ ജമീലിന്റെ വിദ്യാർഥികളായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ, ഇർഷാത്ത്, അഹമ്മദ് അലി, അബൂ ഹനീഫ, ജവഹർ സാദിഖ്, ഷെയ്ഖ് ദാവൂദ്, രാജ മുഹമ്മദ് എന്നിവരാണ് അവർ. ഇതിൽ, മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ, ഇർഷാത്ത് എന്നിവർ കോയമ്പത്തൂർ കാർ സ്ഫോടന കേസിന്റെ കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്ന നാലുപേരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കെഎഇഎ ബന്ധപ്പെട്ട കേസില് കൂടുതല് വകുപ്പുകള് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൊമേഴ്സ്യൽ ഏജൻസിയായ കെഎഇഎയ്ക്ക് എതിരെയും വകുപ്പുകള് ചുമത്തിയതായി എൻഐഎ പറഞ്ഞു. ഭീകര തീവ്രവാദ ശൃംഖല തകർക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എൻഐഎ കേസിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
