രാധയ്ക്കും കൃഷ്‌ണനും ഇനി പുതിയ ഇടം, അപൂര്‍വ ഇനത്തില്‍ പെട്ട ഇവരിനി ഇവിടെ കഴിയും

നഗരവത്ക്കരണം വര്‍ദ്ധിച്ചതോടെ നമ്മുടെ വീടിന് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന കാലിത്തൊഴുത്തുകളെല്ലാം അപ്രതൃക്ഷമായി. ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ തന്നെ ഭാഗമായിരുന്ന കന്നുകാലികളെ പ്രത്യേകിച്ച് പശുക്കളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാന്‍ പിന്‍ഗനൗര്‍ പശുക്കള്‍ സഹായകമായേക്കും.

Radha and Krishna : Rare Punganur Breed Cows Find A New Home In Rajasthan Temple (ETV bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 25, 2025 at 4:04 PM IST

3 Min Read
ആല്‍വാര്‍: രാധയും കൃഷ്‌ണനും 48 മണിക്കൂര്‍ സഞ്ചരിച്ചാണ് അവരുടെ പുതിയ വാസസ്ഥലത്ത് എത്തിയത്. ആരാണ് ഈ രാധയും കൃഷ്‌ണനും എന്നല്ലേ. അതല്ലേ പറഞ്ഞ് വരുന്നത്. രാധ ഒരു പശുക്കിടാവാണ്. കൃഷ്‌ണന്‍ ഒരു കാളക്കുട്ടിയും.

ഇരുവരും തെലങ്കാനയില്‍ നിന്ന് അങ്ങ് രാജസ്ഥാനില്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവര്‍ സാധാരണ കാളക്കിടാവും പശുക്കുട്ടിയുമല്ലോ കേട്ടോ. അത് പറയാന്‍ വിട്ടുപോയി. വളരെ അപൂര്‍വ ഇനത്തില്‍ പെട്ടവയാണ്. പുന്‍ഗനൗര്‍ എന്നാണ് ഇവരുടെ വംശപരമ്പരയുടെ പേര്. എന്താണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകതയെന്നല്ലേ. പറഞ്ഞ് തരാം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഇനത്തില്‍ പെട്ടവയാണ് ഇവ. കേവലം പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് മാത്രമാണ് ഇവയുടെ ഉയരം. ഇവയെ രാജസ്ഥാനിലെ വെങ്കടേഷ് ബാലാജി ദിവ്യ ധാമില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് എത്തിച്ചത്.

From Telangana To Alwar: Rare Punganur Breed Cows Find A New Home In Rajasthan Templ (ETV bharat)

ആളുകളുടെ മുഖത്ത് ഇവയെ കാണുമ്പോള്‍ ഒരു വാത്സല്യ ചിരി നിറയും.കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇവയെ നോക്കുമ്പോള്‍ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വികാരം. തീരെച്ചെറുതും ഇണക്കമുള്ളതും ദൈവികതയുള്ളതുമായ പശുക്കളാണിത്. നഗരമധ്യത്തിലും പശുക്കളെ വളര്‍ത്താമെന്ന സന്ദേശം നല്‍കാനാണ് തങ്ങള്‍ ഇതിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ക്ഷേത്ര മേല്‍ശാന്തി മഹന്ത് സുദര്‍ശനാചാര്യ പറഞ്ഞു.

നഗരങ്ങള്‍ വലുതാകുകയും വീടുകള്‍ ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്‌തതിന് നല്ല ഉത്തരമാണ് പുന്‍ഗനൗര്‍ ഇനത്തില്‍ പെട്ട പശുക്കള്‍. നഗരമേഖലയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം.

ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പുന്‍ഗനൗര്‍ മേഖലയിലും തെലങ്കാനയിലെ ചിലയിടങ്ങളിലും പിറന്ന ഇവ പരമാവധി 27 ഇഞ്ച് വരെ മാത്രമേ പൊക്കം വയ്ക്കൂ. അത് കൊണ്ട് തന്നെ തൊഴുത്തില്ലാതെയും ഇവയെ വളര്‍ത്താനാകും.

ആല്‍വാറിലെത്തിയ ഈ ജോഡി ഇനിയും വളരും.പൂര്‍ണ വളര്‍ച്ച എത്തിയാലും ഇവയെ നഗരത്തിലെ വീടുകളില്‍ വളര്‍ത്താനാകുമെന്നും മുറ്റത്ത് കളിക്കുന്ന പശുക്കിടാങ്ങളെ പുഞ്ചിരിയോടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മഹന്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

പരമ്പരാഗത വേദകാല രീതിയിലാണ് ഇവയെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരവേറ്റത്. ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രത്യേകമായി തയാറാക്കിയ തൊഴുത്തിലാണ് ഇവയെ പാര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പശുക്കിടാങ്ങളെത്തിയ വാര്‍ത്ത പരന്നതോടെ നിരവധി ഭക്തരാണ് ഇവയെ കാണാന്‍ തടിച്ച് കൂടിയത്. കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇവയുടെ കളികള്‍ അത്ഭുതമായിരുന്നു. മുതിര്‍ന്നവരാകട്ടെ ഭക്തിയോടെ കൈകൂപ്പി പ്രാര്‍ത്ഥനയില്‍ മുഴുകി.

ഇത്രയും ചെറിയ പശുക്കളെ തങ്ങള്‍ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഒരു ഭക്തന്‍ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്‍ കൃഷ്‌ണന്‍ പുതിയ അവതാരമായി എത്തിയത് പോലെയാണ് തനിക്ക് തോന്നിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

From Telangana To Alwar: Rare Punganur Breed Cows Find A New Home In Rajasthan Temple (ETV bharat)

ഈ ഇനത്തില്‍ പെട്ട പശുക്കള്‍ നിത്യവും രണ്ടര ലിറ്റര്‍ പാല്‍ വരെ നല്‍കും. തീറ്റ വളരെ കുറച്ച് മതി. ഏത് കാലാവസ്ഥയോടും വേഗത്തില്‍ ഇണങ്ങിച്ചേരും. ഇവയുടെ ശാന്ത സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഇവയെ വളര്‍ത്താനും എളുപ്പമാണ്. ചെറിയ സ്ഥലത്തും ടൈല്‍പാകിയ ഇടങ്ങളിലുമെല്ലാം ഇവയെ പരിപാലിക്കാനാകും.

From Telangana To Alwar: Rare Punganur Breed Cows Find A New Home In Rajasthan Temple (ETV bharat)

രാധയെയും കൃഷ്‌ണനെയും കാണുന്നവര്‍ ഇതില്‍ പ്രചോദിതരായി പശു വളര്‍ത്തലിലേക്ക് തിരിയുമെന്നും ക്ഷേത്രം അധികൃതര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Venkatesh Balaji Divya Dham Temple in Alwar (ETV bharat)

വേദങ്ങള്‍ പ്രകാരം പശു കേവലം ഒരു മൃഗമലമ്ല മറിച്ച് അമ്മയും എല്ലാം നല്‍കുന്നവളുമാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നഗരത്തിലുള്ളവര്‍ക്കും പശുവിനെ വളര്‍ത്താന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാല്‍ സ്ഥലപരിമിതി മൂലം ആര്‍ക്കും അതിന് കഴിയുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഈ ഇനം പുതിയ പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നുവെന്നും മഹന്ത് സുദര്‍ശനാചാര്യ പറഞ്ഞു.

രണ്ട് ലക്ഷം മുതല്‍ പത്ത് ലക്ഷം വരെയാണ് ഓരോ ജോഡി പന്‍ഗനൗറിന്‍റെയും വില. ഇവയുടെ ഗോത്രം അനുസരിച്ചാണ് വിലയിലെ വ്യത്യാസം. തെലങ്കാനയിലും ആന്ധ്രയിലും ഇവയെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് പരിപാലിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ളവര്‍ക്ക് ഇവയെ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയില്‍ അദ്ദേഹം ഇവയെ വളര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. ഇവയുടെ സംരക്ഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ ഇത്തരമൊരു മാതൃക കാട്ടിയത്.

