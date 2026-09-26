വീരമണിക്ക് എതിരായ പോക്സോ കേസ് ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ ശ്രമം; ആരോപണവുമായി തമിഴ്നാട് നിയമമന്ത്രി ആർ. നിർമൽ കുമാർ
വൻതുക കൈമാറി വിഷയം ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി പൊലീസിന് അറിവുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഫലപ്രദമായ നിയമനടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : September 26, 2026 at 2:48 PM IST
ചെന്നൈ: വ്യവസായിയും ജെം ഗ്രാനൈറ്റ്സ് ചെയർമാനുമായ ആർ. വീരമണി(84)ക്കെതിരായ പോക്സോ കേസ് ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ ശ്രമം നടന്നതായി തമിഴ്നാട് നിയമമന്ത്രി ആർ. നിർമ്മൽ കുമാർ ആരോപിച്ചു. പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ മുൻ ഡിഎംകെ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
വൻതുക കൈമാറി വിഷയം ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി പൊലീസിന് അറിവുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഫലപ്രദമായ നിയമനടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 84കാരനായ വീരമണിയുമായി തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷമായ ഡിഎംകെ ഇതിനകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മധുരയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ, വീരമണിക്കെതിരായ നടപടിയിൽ ഡിഎംകെ അനാവശ്യമായി പ്രതികരിക്കുകയാണെന്ന് നിർമ്മൽ കുമാർ ആവർത്തിച്ചു. കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമം തടയൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള (പോക്സോ) കേസിൽ ഗ്രാനൈറ്റ് വ്യവസായിയെ പാർട്ടി ബോധപൂർവ്വം സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
2024ൽ വ്യവസായിക്കെതിരെ ലഭിച്ച പ്രാഥമിക പരാതി മുൻ സർക്കാർ ആസൂത്രിതമായി അടിച്ചമർത്തുകയും "തെളിവുകളുടെ അഭാവം" ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. വൻതുക കൈമാറി കേസ് ഒതുക്കിത്തീർക്കാനുള്ള ശ്രമം സംസ്ഥാന ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ അറിവില്ലാതെ തലസ്ഥാനത്ത് എങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
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"ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റേയും ഇൻ്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും അറിവില്ലാതെ ഇത്രയും പണം തട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നിയമവിരുദ്ധമായ ഒത്തുതീർപ്പുകളും നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല" എന്ന് നിർമ്മൽ കുമാർ പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് ശേഷം പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കേസ് നേരത്തെ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ സുതാര്യമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി. കേസ് ഒതുക്കിത്തീർക്കാനോ പണം തട്ടാനോ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനോ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയാൽ നിയമപാലകർ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഈ അന്വേഷണത്തിൽ പൂർണ്ണമായ നിഷ്പക്ഷത ഉണ്ടാകും. പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ, പണം തട്ടി ലാഭമുണ്ടാക്കുകയോ, തെളിവുകൾ അടിച്ചമർത്തുകയോ ചെയ്യുന്നവരുൾപ്പെടെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കുമെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും" നിർമ്മൽ കുമാർ പറഞ്ഞു. വീരമണിക്കെതിരായ പോക്സോ കേസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നാലംഗ വനിതാ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (SIT) രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുതിർന്ന വനിതാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരടങ്ങുന്ന ഈ സംഘം ചെന്നൈ പൊലീസ് കമ്മീഷണറുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക.
ഓഗസ്റ്റ് 29ന് അറസ്റ്റിലായ വീരമണിയുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധി വെള്ളിയാഴ്ച അവസാനിച്ചതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിയുടെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി ചെന്നൈ പോക്സോ (POCSO) പ്രത്യേക കോടതി ഒക്ടോബർ ഒമ്പത് വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
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