പോരാടുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക! ഇന്ന് 'ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ' വാർഷികം; മഹാത്മാഗാന്ധിക്കും സ്വാതന്ത്ര സമരസേനാനികൾക്കും പ്രണാമമർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന് പുതിയ ഊർജം പകർന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Published : August 9, 2026 at 12:29 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 'ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ' പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധിക്കും പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും പ്രണാമമർപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിനെതിരെ 1942 ഓഗസ്റ്റിലാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്.
മുംബൈയിൽ (അന്നത്തെ ബോംബെ)യിൽ ചേർന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ചരിത്രപ്രധാനമായ 'ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ' പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കമിടുകയും "പോരാടുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക" (Do or Die) എന്ന മഹാത്മ ഗാന്ധിയുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രസിദ്ധമായ ആഹ്വാനത്തോടെയാണ് 1942 ഓഗസ്റ്റ് 8-ന് ഈ പ്രസ്ഥാനം ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ, പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ കൂട്ട അറസ്റ്റും വ്യാപകമായ ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങളും 1942 ഓഗസ്റ്റ് 9-ന് പുലർച്ചയോടെയാണ് ആരംഭിച്ചത്.
ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന് പുതിയ ഊർജ്ജം പകർന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Remembering all those who participated in the historic Quit India Movement. Their courage will always remain an inspiration for every Indian. Inspired by the leadership of Mahatma Gandhi Ji, the clarion call of Quit India infused new energy into our freedom struggle and reflected…— Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2026
"ചരിത്രപ്രധാനമായ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നു. അവരുടെ ധീരത എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും എന്നും ഒരു പ്രചോദനമായി നിലനിൽക്കും. മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ മുന്നേറ്റം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന് പുതിയ ഊർജ്ജം പകരുകയും കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനുള്ള നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ഉറച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു." - പ്രധാനമന്ത്രി കുറിച്ചു.
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ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധിയും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് 'ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം'. 'ഭാരത് ഛോഡോ ആന്ദോളൻ' എന്നും ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം തുടരുന്നത് അസാധ്യമാണെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും രാജ്യം വിട്ടുപോകുന്നതിനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അവരെ നിർബന്ധിതരാക്കാനും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ്.
അഹിംസാത്മകമായ രീതിയിലുള്ള ബഹുജന പ്രക്ഷോഭങ്ങളോടെയാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം മുന്നേറിയത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തിരിച്ചുപോക്കാണ് ഗാന്ധി ഇതിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും സ്വന്തം വഴികാട്ടിയാകണം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി ജനങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു. മുംബൈയിലെ ഗവാലിയ ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്. എല്ലാ വർഷവും ഈ ദിവസം 'ഓഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി ദിനം' ആയി ആചരിക്കുന്നു.
പ്രധാന കാരണങ്ങൾ
ക്രിപ്സ് മിഷൻ്റെ പരാജയം: രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യയ്ക്ക് 'ഡൊമിനിയൻ പദവി' അതായത് അർധ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാമെന്ന് സർ സ്റ്റാഫോർഡ് ക്രിപ്സ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. എന്നാൽ പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യൻ നേതാക്കൾ ഈ നിർദ്ദേശം നിരസിച്ചു.
രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തെ ദുരിതങ്ങൾ: യുദ്ധകാലത്തുണ്ടായ അതിരൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റം, ഭക്ഷ്യക്ഷാമം, സാധനങ്ങളുടെ വിലവർധനവ് എന്നിവ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യാപകമായ രോഷത്തിന് കാരണമായി.
ജപ്പാൻ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം: ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സാന്നിധ്യം ജപ്പാൻ ആക്രമണത്തെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുമെന്ന് ഗാന്ധിജി വിശ്വസിച്ചു. സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ കൂടുതൽ ശേഷിയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കരുതി.
നേതൃത്വവും രഹസ്യപ്രവർത്തനങ്ങളും
പ്രമേയം പാസാക്കിയതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ, മഹാത്മാഗാന്ധി, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മിക്ക ഉന്നത നേതാക്കളെയും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രധാന നേതാക്കൾ ജയിലിലായതോടെ, യുവതലമുറയിലെ നേതാക്കൾ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനായി രംഗത്തെത്തി.
അറസ്റ്റുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യന് സ്വാതന്ത്രസമര സേനാനിയായ അരുണ ആസഫ് അലി 1942 ഓഗസ്റ്റ് 9-ന് ഗൊവാലിയ ടാങ്ക് മൈതാനത്ത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി.
സ്വാതന്ത്രസമര സേനാനിയായ ഉഷാ മേത്ത വാർത്തകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി 'കോൺഗ്രസ് റേഡിയോ' എന്ന പേരിൽ ഒരു രഹസ്യ റേഡിയോ നിലയം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു.
ജയപ്രകാശ് നാരായണനും രാം മനോഹർ ലോഹിയയും ഗറില്ലാ മാതൃകയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും രഹസ്യ വിപ്ലവ ശൃംഖലകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രാധാന്യവും സ്വാധീനവും
1944-ഓടെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ കൂട്ട അറസ്റ്റുകളിലൂടെയും അടിച്ചമർത്തലുകളിലൂടെയും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ അടിച്ചമർത്തിയെങ്കിലും, ജനങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഇന്ത്യയെ ഭരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇത് കൊളോണിയൽ ഭരണകൂടത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു. 1947-ൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിലേക്ക് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇത് അടിത്തറപാകി.
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