പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടെ ക്വാഡ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ഇന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ

അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ, ഓസ്ട്രേലിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പെന്നി വോങ്, ജപ്പാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി തോഷിമിറ്റ്സു മൊട്ടേഗി എന്നിവർ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കും

FILE - External Affairs Minister S Jaishankar in a group picture with delegations at the All Quad Foreign Ministers meeting (@DrSJaishankar X/ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 26, 2026 at 10:10 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾ സങ്കീർണമായി തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർണായക ചർച്ചകൾക്കായി ക്വാഡ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ ഉച്ചകോടി ഇന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കും. ഇത്തവണ യോഗത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്. ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. എസ്. ജയ്ശങ്കർ ഈ ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനാകും. ഇന്തോ - പസഫിക് മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും വർധിപ്പിക്കുകയാണ് ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. സുതാര്യമായ സമുദ്രപാതകൾ ഉറപ്പാക്കാൻ യോഗം പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകും.

ആഗോള പ്രതിസന്ധികൾ ചർച്ചയാകും
അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ, ഓസ്ട്രേലിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പെന്നി വോങ്, ജപ്പാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി തോഷിമിറ്റ്സു മൊട്ടേഗി എന്നിവർ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. 2023ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ ക്വാഡ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിന് വേദിയാകുന്നത്.

വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ യോഗം സഹായകമാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ആഗോളതലത്തിൽ സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള പുതിയ നയങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ക്വാഡ് സഖ്യം രൂപീകരിച്ചേക്കും. നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള യോഗമായാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.

സമുദ്ര സുരക്ഷ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ വിശദമായ ചർച്ച നടക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനുപുറമെ ദുരന്തനിവാരണം, മാനുഷിക സഹായം, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വികസനം എന്നീ മേഖലകളിലെ പുതിയ അജണ്ടകളും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും. അനിവാര്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യക്തമായ നയങ്ങളും രൂപീകരിക്കും.

ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ സംയുക്ത നീക്കം ആവശ്യമാണെന്ന കാര്യവും യോഗം വിലയിരുത്തും. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള വിതരണ ശൃംഖലകൾ ഉറപ്പാക്കാനും ഉച്ചകോടി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. നിർണായകമായ ധാതുക്കളുടെ സുഗമമായ വിതരണവും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകുമെന്ന് മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചു.

സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന
ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളും യോഗം അവലോകനം ചെയ്യും. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ കാലങ്ങളായി തുടരുന്ന അശാന്തിയും യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധസാഹചര്യവും ക്വാഡ് രാജ്യങ്ങൾ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ലോക സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകൾ സംയുക്തമായി നടത്താനും ക്വാഡ് രാജ്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചേക്കും. ഏഷ്യൻ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഈ ചർച്ചകൾ വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. വെല്ലുവിളികളെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടുക എന്ന സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ ക്വാഡ് സഖ്യം നൽകുന്നത്. ഭാവിയിൽ മുൻഗണന നൽകേണ്ട പ്രധാന മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ഉച്ചകോടി കൃത്യമായി നിശ്ചയിക്കും.

കൂടുതൽ സഹകരണവും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളും
ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളും നടത്തുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയുമായി ഡോ. എസ്. ജയ്ശങ്കർ നേരിട്ട് പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഓസ്ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായും അദ്ദേഹം ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം സാങ്കേതിക പങ്കാളിത്തം വലിയ തോതിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പുതിയ പദ്ധതികളും രാജ്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. ജപ്പാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ചൊവ്വാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട്.

ഇന്തോ - പസഫിക് മേഖലയെ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതുമാക്കി മാറ്റാനാണ് യഥാർഥത്തിൽ ക്വാഡ് രാജ്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സമുദ്ര മേഖലയിലെ അനാവശ്യ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ തടയുന്നതും പ്രതിരോധ സഹകരണം കൂട്ടുന്നതും യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും. ഇതിനുപുറമെ എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ സംയുക്ത നീക്കം നടത്തുന്നതും ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രധാന അജണ്ടയിലുണ്ട്. മുൻപ് വാഷിങ്ടണിൽ നടന്ന നിർണായക ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ കൂടുതൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. മുൻഗണനാ മേഖലകളിലായി ക്വാഡ് സഹകരണം കൂടുതൽ ഊർജിതമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ യോഗം ലോകത്തിന് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കും.

