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ഖത്തർ സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ച 8 ഇന്ത്യക്കാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി നാട്ടിലെത്തിച്ചു

ഖത്തർ എനർജി എൽഎൻജി നടത്തുന്ന റാസ് ലഫാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റിയിലെ ബർസാൻ പ്രാദേശിക വാതക വിതരണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വലിയ സ്‌ഫോടനം നടന്നത്.

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bodies of 8 Indians who were killed in the Qatar Explosion have been repatriated (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 27, 2026 at 12:16 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഖത്തറിലെ റാസ് ലഫാൻ വ്യവസായ മേഖലയിലുണ്ടായ വാതക പ്ലാൻ്റ് സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ച 12 ഇന്ത്യക്കാരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിച്ചു. എട്ട് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ചയും നാല് പേരുടേത് വ്യാഴാഴ്ചയുമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചതെന്ന് ദോഹയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു. അപകടത്തിൽ 12 ഇന്ത്യക്കാരും ഒരു പാകിസ്ഥാൻ പൗരനുമുൾപ്പെടെ 13 പേരാണ് മരിച്ചത്.

ഖത്തർ എനർജി എൽഎൻജി നടത്തുന്ന റാസ് ലഫാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റിയിലെ ബർസാൻ പ്രാദേശിക വാതക വിതരണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വലിയ സ്ഫോടനം നടന്നത്. സാങ്കേതിക തകരാറാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ഖത്തർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അപകടത്തിൽ 13 പേർ മരിച്ചതായി ഖത്തർ ഊർജ മന്ത്രി സാദ് ബിൻ ഷെരീദ അൽ കാബി സ്ഥിരീകരിച്ചു. മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ഖത്തർ ഭരണകൂടം, ഇന്ത്യൻ സംഘടനകൾ, ഇന്ത്യയിലെ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ എന്നിവർ നൽകിയ സമയബന്ധിതമായ സഹായത്തിന് ഇന്ത്യൻ എംബസി നന്ദി അറിയിച്ചു. എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് എംബസി ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്.

ചികിത്സയിൽ 66 പേർ

സ്ഫോടനത്തിൽ ഖത്തർ, ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, നേപ്പാൾ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുൾപ്പെടെ 66 പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. പരിക്കേറ്റ് അൽ ഖോറിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ അംബാസഡർ വിപുലും എംബസിയിലെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വെള്ളിയാഴ്ച സന്ദർശിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർക്കെല്ലാം മികച്ച വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിന് ഖത്തർ അധികൃതരോടും കമ്പനി പ്രതിനിധികളോടും നന്ദി പറയുന്നതായും എംബസി വ്യക്തമാക്കി. ദുഃഖിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഖത്തറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ റാസ് ലഫാനിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ളതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ടായ അപകടം വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാതക ചോർച്ചയെ തുടർന്നുള്ള സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് ഖത്തർ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കാരായ തൊഴിലാളികൾ ഖത്തറിൻ്റെ വികസനത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സയും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാൻ ഖത്തർ ഭരണകൂടം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്നുണ്ട്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും എംബസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

നാടിൻ്റെ കണ്ണീരായി അർജുൻ

അപകടത്തിൽ മരിച്ച കോഴിക്കോട് തൂണേരി സ്വദേശി അർജുൻ്റെ മൃതദേഹം വെള്ളിയാഴ്ച നാട്ടിലെത്തിച്ചു. പുലർച്ചെ 2.30ന് കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ച മൃതദേഹം രാവിലെ 6.30ഓടെയാണ് വെള്ളൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചത്. പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കരിച്ചു. ദോഹയിൽനിന്ന് 80 കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റാസ് ലഫാൻ വ്യവസായ നഗരത്തിലാണ് അപകടമുണ്ടായ ബാർസാൻ ഗ്യാസ് പ്ലാൻ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാതക കയറ്റുമതി കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ഇവിടെയുണ്ടായ ദാരുണമായ അപകടം പ്രവാസലോകത്തെയാകെ വലിയ ഞെട്ടലിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

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