ബാലകൃഷ്ണനെ ഖത്തറിലെത്തിച്ചത് ബോംബെ ഷാജി; കവർച്ചാ സംഘത്തിൻ്റെ നിര്ണായക ശബ്ദരേഖ പുറത്ത്
ഖത്തർ കവർച്ചാക്കേസില് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്ത്, അന്വേഷണം ശക്തമാക്കാൻ ആവശ്യം
Published : October 22, 2026 at 4:40 PM IST
കോഴിക്കോട്: കെഎംസിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഖത്തറിൽ നടന്ന കോടികളുടെ കവർച്ചയിൽ പ്രതി ബാലകൃഷ്ണൻ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ തുടർന്ന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. കൊയിലാണ്ടി പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ഖത്തറിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നുമായി കൂടുതൽ തെളിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. കവർച്ചാ സംഘവും ഇടനിലക്കാരും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക തർക്കങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങളും പുറത്തുവന്നു.
ബാലകൃഷ്ണനെ ഖത്തറിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും മറ്റ് കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തത് 'ബോംബെ ഷാജി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഷാജിക്കായാണെന്ന് ബാലകൃഷ്ണൻ പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൊയിലാണ്ടി പൊലീസിൽ നൽകിയ വിവരപ്രകാരം കേസിൽ ഏകദേശം എട്ട് കോടി രൂപയുടെ (31 ലക്ഷം ഖത്തർ റിയാൽ) ഇടപാടുകളാണ് പ്രാഥമികമായി പറയുന്നതെങ്കിലും, തുക ഇതിലും വളരെ കൂടുതലാണെന്നാണ് പുറത്തുവന്ന ശബ്ദ രേഖയിൽ നിന്ന് മനസിലാകുന്നത്.
തട്ടിയെടുത്ത 25 കോടിയോളം രൂപ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറിയെന്നും എന്നാൽ തനിക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം ലഭിച്ചില്ലെന്നുമാണ് ഷാജി ശബ്ദരേഖയിൽ ആരോപിക്കുന്നത്. വലിയ കളവുകൾ നടത്താറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും ഞാൻ പറയുന്ന തുക എനിക്ക് വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ലഭിക്കണമെന്നും ഈ സംഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രതിയായ കമറുവിന് അയച്ച വോയ്സ് റെക്കോഡ് ആണ് പുറത്തുവന്നത്.
സംഭാഷണത്തിൻ്റെ പൂർണരൂപം
"ബാബ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നമ്മളെ ഒന്നിലും പോകണ്ട പ്രശ്നത്തിലൊന്നും ആക്കണ്ട. കാക്കച്ചി കമറു അങ്ങനെത്തെ ആളല്ല, കാക്കച്ചി കമറൊക്കെ നല്ല മനുഷ്യനാണ്. കാക്കച്ചി കമറൊക്കെ സത്യസന്ധനാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും പൈസ തരും. പ്രധാന റസാഖും നല്ല ടീമാണ്... അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട്, നമ്മൾ അറിയില്ല ഇത് കെഎംസിസിയുടെ പൈസയാണെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്നേ നിൽക്കൂലേ... നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കെഎംസിസിയുടെയൊന്നും പ്രശ്നമില്ല നിൽക്കാം. അപ്പോ നമ്മൾ കക്കലുണ്ട്, കക്കാൻ പോകും നല്ലത് കക്കും. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ എടുത്തു തന്ന് നാട്ടിൽ ഫുൾ എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു ഈ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം. അപ്പോ ഞാനും എന്താക്കിയതാണ് അത് മൂടിയിട്ടതാ. ഈ അഞ്ചാറ് മാസം എനിക്കും എവിടെയും ഇറങ്ങാനും പിടിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാനും ലോകം ചുറ്റി കൊണ്ടിരുന്നതാ. എൻ്റെ വീടും മക്കളും ഭാര്യയും പാപ്പാനിയും നാട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരെയും ഒക്കെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നത്. അപ്പോ ഈ നാട്ടിൽ എനിക്ക് നല്ല പേര് തന്നു നിങ്ങള്, നല്ലൊരു പേരാ എനിക്ക് എടുത്തു തന്നത്.
അപ്പോ ആ പേരൊക്കെ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, അതൊക്കെ പൈസ കിട്ടുന്നതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട്, അടിച്ചമർത്തീയതാ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പൈസ കിട്ടണം. എനിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പത്താം തീയതി അഞ്ചാം തീയതിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ എൻ്റെ പൈസ എനിക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോ എൻ്റെ ഹക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തരിക. നീ പറയുന്നതല്ല എമൗണ്ട്, ഞാൻ പറയും. ഞാൻ പറയുന്ന പൈസ എൻ്റെ മുത്ത് എനിക്ക് തരിക. നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇത് ബടക്കാക്കിയാൽ നിനക്ക് നിൻ്റെ കുടുംബത്തോടും എൻ്റെ കുടുംബത്തോടും മൊത്തത്തിൽ ഇത് എന്താകും എന്നറിയോ? ഇത് ക്രാഷ് ആകും. ഈ ക്രാഷ് ആവുന്നത് എന്തായി? ഈ പൈസ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കമ്പനി, പൈസ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ജീവി ജനിച്ച ഒരു ദിവസം ഒക്കെ മരിക്കണം. ഞാൻ പലപ്രാവശ്യവും മരിക്കാനും മരണത്തിൻ്റെ മുന്നിലൊക്കെ ഗെയിം നടത്തിയ ആളാണ്.
എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വിഷയമല്ല. നിൻ്റെ കൂടെ നീ വിട്ട ആൾക്കാർ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വിട്ട ടീം പോലും ചിലപ്പോൾ പൊട്ടന്മാരായിരിക്കും. ഒക്കെ ഇത് ഖത്തറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഞാൻ എന്താക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഫുൾ ഇതിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വേറെ കൊടുത്തേക്ക്. ഇത് വലിയൊരു പൈസ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തന്നു. 10 25 കോടി രൂപ നിനക്ക് ഞാൻ എടുത്തു തന്നിട്ട്, നീ അതും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് നീ നീ അവിടെ വണ്ടി എടുത്തതും, നീ അവിടെ ഷോപ്പിങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിച്ചതും, നീ ഇവിടുന്ന് മക്കളെ കൊണ്ടുപോയത്, ഓള കൊണ്ടുപോയത് ഇതൊക്കെ നീ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ അറിയില്ല എന്ന്.
ഇനി നിങ്ങൾ അതിൽ കെട്ടിമറിഞ്ഞാലും ശരി, എന്തായാലും ശരി കെഎംസിസിയോ നീയോ പ്രധാന റസാഖോ നീയോ മറ്റവനോ എന്ത് പണ്ടാരായാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ പൈസ തരിക, ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ആളുടെ, അയാൾക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല. അയാൾക്ക് എന്നെ ഒഴിവാക്കി തരു മോനെ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ ഞാനായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷമോ രണ്ടു ലക്ഷമോ 10 ലക്ഷം എടുത്തോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ കാരണത്തിൻ്റെ മുതലൊന്നും അല്ലത്. ഓക്കേ ഞാൻ എടുത്തു. ഞാൻ എടുത്തക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാൻ എടുത്തേക്ക്. ഞാൻ അയക്കാനും കൊടുത്തിക്ക ഓനും പുറത്തുള്ളത്, ഓനും ഞാനും ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെ ട്രൗസർ ഇട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ. അപ്പോൾ നീ വിചാരിക്കേണ്ട ആ ഗെയിമിൽ കൂടെ ഷാജിനെ മാത്രം ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അത് നമുക്ക് പറയാം, അസലാമു അലൈക്കും നീ ഇതിന് മറുപടി തരു, മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ"
കേസിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഗൗരവകരമായതിനാൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വവും കെഎംസിസി നേതൃത്വവും വിഷയത്തിൽ മറുപടി പറയണമെന്നും കർശന നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നമുള്ള ആവശ്യവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. കേരള പൊലീസിനും ഖത്തർ പൊലീസിനും ലഭിച്ച പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് സാധ്യത.
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