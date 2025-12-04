ETV Bharat / bharat

പുടിൻ ഇന്ത്യയില്‍; റഷ്യൻ എണ്ണയിലും അമേരിക്കൻ തീരുവ ഭീഷണിയിലും നിര്‍ണായക ചര്‍ച്ച

2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം പുടിൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. രണ്ട് ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ അന്തർവാഹിനി കരാറടക്കം പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിരോധ കരാറുകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവയ്‌ക്കും...

PUTIN AND MODI PUTIN ARRIVES INDIA INDIA RUSSIA DIPLOMAT 23RD INDIA RUSSIA SUMMIT
Putin and Modi (Getty)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 4, 2025 at 7:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിനായി റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ വ്യാഴാഴ്‌ച ന്യൂഡൽഹിയില്‍ എത്തി. രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ പുടിനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സ്വീകരിച്ചു. മോദിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് 23-ാമത് ഇന്ത്യാ-റഷ്യ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പുടിൻ എത്തിയത്. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു സംഘവും പുടിനൊപ്പമുണ്ട്.

പുടിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സ്റ്റേറ്റ് കാറായ ഓറസ് സെനറ്റ് എന്ന ലിമോസിൻ കാറിലാകും യാത്ര. ഡിസംബർ 5-ന് പുടിൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തും. സാമ്പത്തിക സഹകരണം, വ്യാപാരം, പ്രതിരോധം, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടാകും. പുടിനായി മോദിയും രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്‍മുവും അത്താഴ വിരുന്നൊരുക്കും.

2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം പുടിൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. രണ്ട് ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ അന്തർവാഹിനി കരാറടക്കം പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിരോധ കരാറുകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവയ്ക്കു‌മെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ, എസ്-400 വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ചും ചർച്ചകൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര അസന്തുലിതാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചയുണ്ടാകും. സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുടിൻ രാജ്ഘട്ടിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സ്മാരകത്തിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കും. പുടിന്റെ ഈ സന്ദർശനം ഇന്ത്യ-റഷ്യ ബന്ധത്തിലെ തന്ത്രപരമായ സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

പുടിൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നത് ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യ-റഷ്യ ബന്ധങ്ങൾ ദൃഢമാക്കുക മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപരമായ സ്വയംഭരണ നയം ആഗോളതലത്തിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് റഷ്യയ്ക്ക് മേൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഈ സന്ദർശനം ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള 'പ്രത്യേകവും വിശേഷാധികാരമുള്ളതുമായ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം' വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നു.

പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എസ്-400 വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെ വിതരണം പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പുരോഗതി പ്രതീക്ഷിക്കാം. റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി വർധിച്ചതിനാൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരക്കമ്മി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ കയറ്റുമതി വർധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇതിനായി ഒരു "ഓയിൽ ഫോർ ഫുഡ്" പോലുള്ള പുതിയ വ്യാപാര മാർഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനിടയുണ്ട്.

സാമ്പത്തിക കരാറുകൾ: ഷിപ്പിംഗ്, ആരോഗ്യം, രാസവളം, കണക്റ്റിവിറ്റി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പുതിയ കരാറുകൾ ഒപ്പിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 2030 വരെയുള്ള ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിനുള്ള ഒരു രൂപരേഖയും തയ്യാറാക്കിയേക്കാം.

ഊർജ്ജ സുരക്ഷ: ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ, വാതക വിതരണം സംബന്ധിച്ച ദീർഘകാല കരാറുകൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. കൂടാതെ, കൂടംകുളം ആണവനിലയത്തിലെ യൂണിറ്റുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളും നടന്നേക്കാം.

ആഗോള വിഷയങ്ങൾ: ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധം, പ്രാദേശിക സുരക്ഷ, BRICS, SCO, G-20 തുടങ്ങിയ ബഹുമുഖ സഹകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആഗോള വിഷയങ്ങളിൽ ഇരു നേതാക്കളും തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ പങ്കുവയ്ക്കും‌.

Also Read: പുടിൻ ഇന്ത്യയിലെത്തുമ്പോള്‍ എല്ലാ കണ്ണുകളും ആ കാറിലേക്ക്, ഇത് വെറുമൊരു കാറല്ല... !!!

TAGGED:

PUTIN AND MODI
PUTIN ARRIVES INDIA
INDIA RUSSIA DIPLOMAT
23RD INDIA RUSSIA SUMMIT
PUTIN INDIA VISIT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.