പുടിൻ ഇന്ത്യയിലെത്തുമ്പോള്‍ എല്ലാ കണ്ണുകളും ആ കാറിലേക്ക്, ഇത് വെറുമൊരു കാറല്ല... !!!

ലോകത്ത് ഒരു ചാരനും ചോർത്താൻ കഴിയാത്ത രഹസ്യവും സുരക്ഷിതവുമായ ഇടമാണ് ലിമോസിൻ കാർ. സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്‌ചയുമില്ലാത്ത ഓറസ് സെനറ്റ് എന്ന ഈ ലിമോസിന് പ്രത്യേകതകള്‍ ഏറെയാണ്.

FILE - In this pool photograph distributed by Russian state agency Sputnik, a Russian-made limousine Aurus Senat carriyng Russia's president-elect Vladimir Putin leaves for his inauguration ceremony at the Kremlin in Moscow on May 7, 2024 (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 4, 2025 at 6:27 PM IST

3 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നു എന്ന വാർത്തയ്‌ക്കൊപ്പം ചർച്ചയാവുകയാണ് പുടിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സ്റ്റേറ്റ് കാറായ ഓറസ് സെനറ്റ് എന്ന ലിമോസിൻ കാർ. ഇന്ത്യൻ നിരത്തിലോടുന്ന ലിമോസിൻ കാർ കാണാൻ വാഹനപ്രേമികളും ആകാംഷയിലാണ്.

ചൈനയിൽ എസ്‌സിഒ ഉച്ചകോടിക്ക് എത്തിയ മോദിയെ പുടിൻ ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചയ്‌ക്കായി വിളിച്ചുകയറ്റിയത് പുടിൻ്റെ ഇതേ ലിമോസിൻ കാറിലേക്കാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ഈ ഓറസ് സെനറ്റ് എന്ന ഈ ലിമോസിൻ കാർ പുടിനൊപ്പം ഇന്ത്യയിലും എത്തുമെന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഡിസംബർ 4,5 തീയതികളിൽ പുടിൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ ലിമോസിൻ കാറും ഡൽഹിയിൽ എത്തും.

സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്‌ചയുമില്ലാത്ത ഓറസ് സെനറ്റ് എന്ന ഈ ലിമോസിന് പ്രത്യേകതകള്‍ ഏറെയാണ്. ലോകത്ത് ഒരു സിഐഎ ചാരനും ചോർത്താൻ കഴിയാത്ത രഹസ്യവും സുരക്ഷിതവുമായ ഇടമാണ് ലിമോസിൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. മുൻപ് ചൈനയിലെ ടിയാൻജിനിൽ മോദിയും പുടിനും ചർച്ച നടത്തിയ വാർത്തയ്‌ക്കൊപ്പം ഈ കാറും ശ്രദ്ധ നേടിയത് സുരക്ഷിത്വത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്.

കോട്ടമതിൽ പോലെ കവചം തീർത്ത ലിമോസിൻ

ശക്തമായ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഗ്ലാസ്, കട്ടിയുള്ള കവചമുള്ള വാതിലുകൾ, ആക്രമണ സമയത്ത് വെടിയുണ്ടകളിൽ നിന്നും സ്ഫോടനങ്ങളിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമാക്കുന്ന ബോഡി. ആക്രമണത്തിന് ശേഷമുള്ള ചോർച്ച തടയാൻ കവചിത ഇന്ധന ടാങ്ക്, തീ അണയ്ക്കാനുള്ള അഗ്നി നിയന്ത്രണ സംവിധാനം, ദോഷകരമായ വാതകത്തിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശുദ്ധവായു വിതരണ സംവിധാനം എന്നിവ കാറിലുണ്ട്.

വാതിലുകൾ അടഞ്ഞുപോയാൽ പിൻവശത്തെ ഗ്ലാസിലൂടെ അടിയന്തര എക്‌സിറ്റ് ഉണ്ട്. ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും പ്രസിഡൻ്റിന് ബന്ധം നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ സുരക്ഷിതമായ ആശയവിനിമയ സംവിധാനവും കാറിനുള്ളിലുണ്ട്. റഷ്യയിലെ ഓറസ് മോട്ടോഴ്‌സ് കമ്പനിയാണ് ഈ വാഹനം നിർമിക്കുന്നത്.

ഏകദേശം 6,200 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള വാഹനത്തിന് മണിക്കൂറിൽ 250 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. 9 സ്‌പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്‌സാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പോർഷെയുടെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച 4.4 ലിറ്റർ V8 പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറും ഉണ്ട്. 100 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലെത്താൻ 9 സെക്കൻഡ് മതി.

വളരെ പരിമിതമായ എണ്ണം യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് പ്രതിവർഷം നിർമിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാർക്ക് വാങ്ങാൻ ലഭിക്കുന്ന മോഡലുകൾക്ക് ഉയർന്ന വിലയുണ്ട്, എന്നാൽ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർക്കായി നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രത്യേക പതിപ്പ് പൊതുവിപണിയിൽ ലഭ്യമല്ല. പുടിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡലിലെ പല സവിശേഷതകളും അതീവ രഹസ്യമാണ്. ഏകദേശം രണ്ട് കോടിയിലധികം വിലമതിപ്പുള്ള കാറിലാകും പുടിൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശനം നടത്തുന്നത്. 2018 ൽ പുടിൻ്റെ നാലാമത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനാരോഹണ വേളയിലാണ് കാർ ആദ്യമായി അനാച്ഛാദനം ചെയ്‌തത്.

സുരക്ഷയ്‌ക്കായി റഷ്യൻ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും

സെനറ്റിന് പുറമേ, പുടിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള 50 ഓളം ഉന്നത സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഡൽഹിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി പുടിൻ സന്ദർശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ റഷ്യൻ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിനകം സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പുടിൻ എത്തുന്ന സമയം മുതൽ അദ്ദേഹം പോകുന്നതുവരെ, ഓരോ നീക്കവും ഒന്നിലധികം സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ നിരീക്ഷിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. റഷ്യ-ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിനാണ് പുടിൻ എത്തുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്‌ച രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ്റെ മുൻവശത്ത് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ ഉൾപ്പെടെ ആചാരപരമായ സ്വീകരണം നൽകും. തുടർന്ന് രാവിലെ 11:30 ന് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം രാജ്ഘട്ട് സന്ദർശിക്കും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

രാവിലെ 11:50 ന്, മോദിയും പുടിനും ഹൈദരാബാദ് ഹൗസിൽ 23-ാമത് ഇന്ത്യ-റഷ്യ ഉച്ചകോടിയ്‌ക്ക് പങ്കെടുക്കും. പ്രതിരോധം, ഊർജ്ജം, വ്യാപാരം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ബഹിരാകാശം, തന്ത്രപരമായ സഹകരണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഇന്ത്യ-റഷ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്‌ത ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ചർച്ച.

അതേസമയം ഇന്ത്യ റഷ്യ ബന്ധത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു. "കഴിഞ്ഞ 26 വർഷത്തിനിടെ റഷ്യയുടെ പ്രസിഡൻ്റും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള 23-ാമത് വാർഷിക ഉച്ചകോടി ആരംഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതിലും വലിയ പഴക്കമുണ്ട്. 1955ൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഉറപ്പിച്ച ഇന്ത്യ-സോവിയറ്റ് പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫലവും തുടർച്ചയുമാണ് ഇന്ത്യ-റഷ്യ ബന്ധം" - ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു.

