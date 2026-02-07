ബിഹാറില് നിന്നുള്ള സ്വതന്ത്ര പാര്ലമെന്റംഗം പപ്പുയാദവ് അറസ്റ്റില്, 31 വര്ഷം പഴക്കമുള്ള കേസില് നടപടി പാതിരാത്രിയിലെ അറസ്റ്റ് നാടകങ്ങള്ക്കൊടുവില്
31 വര്ഷം പഴക്കമുള്ള കേസില് ബിഹാറിലെ പൂര്ണിയയില് നിന്നുള്ള സ്വതന്ത്ര പാര്ലമെന്റംഗം രാജേഷ് രഞ്ജന് എന്ന പപ്പുയാദവിനെ ഇന്നലെ അര്ദ്ധരാത്രിയില് വീട്ടിലെത്തി പട്ന പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആയിരുന്നു.
Published : February 7, 2026 at 11:36 AM IST
പട്ന: ബിഹാറില് നിന്നുള്ള സ്വതന്ത്ര പാര്ലമെന്റംഗം രാജേഷ് രഞ്ജന് എന്ന പപ്പുയാദവ് അറസ്റ്റില്. 1995ലെ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നടപടി.
മാണ്ട്രിയിലെ വസതിയില് നാടകീയമായ മുഹൂര്ത്തങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ അര്ദ്ധരാത്രി അരങ്ങേറിയത്. ഇന്ത്യന് ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ വ്യാജ രേഖ ചമയ്ക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷന് 467 പ്രകാരം ജനപ്രതിനിധി കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വാറണ്ട് പ്രകാരമായിരുന്നു നടപടി.
പൂര്ണിയ ലോക്സഭ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പപ്പു യാദവ് ആദ്യം പൊലീസുകാര്ക്കൊപ്പം പോകാന് വിസമ്മതിച്ചു. പൊലീസുകാരുടെ കയ്യിലുള്ള വാറണ്ട് തന്റെ സ്വത്തുക്കള് ജപ്തി ചെയ്യാനുള്ളതാണെന്നും തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ലെന്നും പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം നിസഹകരിച്ചത്.
പിന്നീട് പൊലീസ് അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇന്ന് കോടതിയില് ഹാജരാക്കും. ന്യൂഡല്ഹിയില് നിന്ന് പാര്ലമെന്റ് സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുത്ത് അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തി ഒരു മണിക്കൂറിനകമാണ് പൊലീസ് സംഘം എത്തിയത്.
എംപി-എംഎല്എ കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വാറണ്ട് പ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനെത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും നാളെ കോടതിയില് ഹാജരാക്കുമെന്നും പട്ന സീനിയര് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് കാര്ത്തികേയ ശര്മ്മ അറസ്റ്റിന് മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കി. യാദവിന്റെ അനുയായികള് വന്തോതില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിക്ക് മുന്നില് ആ സമയം തടിച്ച് കൂടിയിരുന്നു. പലരും പൊലീസ് നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു.
താന് ശനിയാഴ്ച കോടതിയില് ഹാജരാകാന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നതാണെന്ന് അറസ്റ്റിന് മുമ്പ് പപ്പു യാദവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പരഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നതുമാണ്. അതിനായാണ് താന് ഡല്ഹിയില് നിന്നെത്തിയത്. എന്നാല് താന് സ്വയം വിലങ്ങ് വയ്ക്കാന് കൈ നീട്ടി കൊടുക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ചില ഉദ്യോഗസ്ഥര് മഫ്തിയിലാണ് എത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അവര് തന്റെ അനുയായികളോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് കാണിക്കാന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് അതിന് തയാറായില്ല. ജപ്തി നോട്ടീസ് മാത്രമാണ് അവര്ക്ക് കാട്ടാനായത്.
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനെതിരെ ചോദ്യങ്ങളുയര്ത്തുന്നതാണ് തന്റെ അറസ്റ്റിന് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ വീഴ്ചകള് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ഇത് ആവര്ത്തിക്കാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കോവിഡ് മഹാമാരിക്കാലത്തും സര്ക്കാര് തന്നെ വേട്ടയാടി. സര്ക്കാര് നിസംഗമായിരുന്നപ്പോള് താന് ജനങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇവരെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.
അടുത്തിടെയുണ്ടായ നീറ്റ് എഴുതി ഫലം കാത്തിരുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥിയുടെ മരണം പോലുള്ള സംഭവങ്ങള് സര്ക്കാര് കൈകാര്യം ചെയ്തതില് വീഴ്ചയുണ്ടായി. നഗരത്തിലെ ഹോസ്റ്റലുകളില് താമസിക്കുന്ന പെണ്കുട്ടികള് നേരിടുന്ന സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങള് പുറംലോകമറിഞ്ഞ സംഭവമായിരുന്നു അതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എന്തായിരുന്നു 1995ലെ കേസ്?
പപ്പു യാദവ് സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിനായി തന്റെ ഒരു വീട് വാടകക്ക് എടുത്തു. എന്നാല് പിന്നീട് ഇത് രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാന് തുടങ്ങി എന്നാരോപിച്ചാണ് വിനോദ് ബിഹാരി ലാല് എന്നയാള് പട്നയിലെ ഗര്ദാനിബാഗ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് പരാതി നല്കിയത്. വീട്ടുടമ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞതോടെയാണ് തര്ക്കങ്ങള് ഉടലെടുത്തത്. വ്യാജ രേഖ ചമയ്ക്കല്, അനധികൃതമായ കയ്യേറ്റം, തട്ടിപ്പ്, കുറ്റകരമായ ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളാണ് വീട്ടുടമസ്ഥന് പരാതിയില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
പട്നയിലെ എംപിമാരുടെയും എംഎല്എമാരുടെയും പ്രത്യേക കോടതിയിലായിരുന്നു കേസിന്റെ വിചാരണ. പപ്പു യാദവ് കോടതിയില് ഹാജരാകുന്നതില് ആവര്ത്തിച്ച് വീഴ്ച വരുത്തി. രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇയാളുടെ സ്വത്തുക്കള് ജപ്തി ചെയ്യാന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഇതേ തുടര്ന്നായിരുന്നു പൊലീസ് നടപടി.
പഴയ ഇന്ത്യന് കുറ്റകൃത്യ നിയമപ്രകാരം എടുത്തിട്ടുള്ള കേസ് ഇപ്പോള് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പട്ന പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഭാനു പ്രതാപ് സിങ് പറഞ്ഞു. കോടതിയില് ഹാജരാകാത്തതിനാലാണ് അറസ്റ്റെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വൈദ്യ പരിശോധന
അറസ്റ്റിന് ശേഷം പപ്പു യാദവിനെ ഐജിഐഎംഎസ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട മരുന്നുകളും ഒരുക്കി. ഇയാളെ നോക്കാനും ഒരാളെ ഏര്പ്പാടാക്കി വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം യാദവ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. നടപടികളെല്ലാം നിയമപരമാണെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.
ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുായി അണികള്
അറസ്റ്റ് സമയത്ത് കനത്ത പ്രതിഷേധമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അണികളില് നിന്നുണ്ടായത്. ചിലര് പൊലീസ് വാഹനത്തിന് മുകളില് കയറി പോലും പ്രതിഷേധിച്ചു. മുദ്രാവാക്യങ്ങളും മുഴക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തന്നെ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പപ്പു യാദവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. താന് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല് മണിക്കൂറുകള് നീണ്ട നാടകങ്ങള്ക്കൊടുവില് പൊലീസ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
തന്റെ ഹോസ്റ്റലിലെ പെണ്കുട്ടികള് ലൈംഗിക വൃത്തിക്ക് നിര്ബന്ധിതരാകുന്നുവെന്ന് ഒരു പെണ്കുട്ടി തന്നെ ഫോണില് വിളിച്ച് പറഞ്ഞതായി എംപി നേരത്തെ വിമാനത്താവളത്തില് വച്ച് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. സെക്സ് റാക്കറ്റിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഭ്യന്തരമ ന്ത്രി കൂടിയായ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സമ്രാട്ട് ചൗധരിയോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പട്ടു.