ജനാധിപത്യത്തിന് 'പരിഷ്കരിച്ച വോട്ടർ പട്ടിക' അത്യാവശ്യം"; റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി സന്ദര്ശിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ
എസ്ഐആറിൻ്റെ വിജയത്തിന് ബിഎല്ഒമാർക്ക് പ്രശംസ, ആഗോള രാജ്യങ്ങള് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യം നിരീക്ഷിക്കണം,എല്ലാ പൗരന്മാരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നിയമങ്ങള് അനുസരിക്കണമെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര്
Published : December 22, 2025 at 2:11 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയില് ഇടയ്ക്കിടെ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ടെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവൂ എന്നും അര്ഹതയില്ലാത്തവര്ക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെലങ്കാനയിലെ ബൂത്ത് ലെവല് ഓഫിസര്മാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ലാണ് ബിഎൽഒമാർ. വോട്ടർ പട്ടിക ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ വിജയം അവരുടെ ഉത്സാഹത്തെയും സത്യസന്ധതയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കാന് ആഗോള രാജ്യങ്ങള് ഇന്ത്യയെ നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"വോട്ടർ പട്ടികകളുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണത്തിനായി ബിഹാറിലെ ബിഎൽഒമാർ രാജ്യത്തിന് വഴി കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ബിഹാറിൽ നടത്തിയ എസ്ഐആര് കുറ്റമറ്റ രീതിയില് വിജയകരമായി നടത്തി. എസ്ഐആറിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തില് ഇതെങ്ങനെ വിജയകരമായി നടത്തണമെന്ന് തെലങ്കാന രാജ്യത്തിന് കാണിച്ച് കൊടുക്കും"അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ബിഹാറില് നടത്തിയ വോട്ടര് പട്ടികയുടെ തീവ്ര പരിഷ്കരണത്തില് മരിച്ച 22 ലക്ഷം പേരും, സ്ഥിരമായി വോട്ട് ചെയ്ത 36 ലക്ഷം പേരും, ഏഴ് ലക്ഷം വ്യാജ വോട്ടർമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. അന്തിമ പട്ടികയിൽ 7.5 കോടി വോട്ടർമാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിഹാറില് പരാതികളൊന്നുമില്ലെന്നും റീപോളിങും റീകൗണ്ടിംഗും ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിജയകരമായ എസ്ഐആര് നടത്തിയതിന് ബിഹാറിലെ ബിഎല്ഓമാരെ ഗ്യാനേഷ് പ്രശംസിച്ചു.
"കാലാകാലങ്ങളിൽ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തെലങ്കാനയിലും എസ്ഐആർ നടപ്പാക്കും.അർഹതയുള്ളവരുടെ പേരുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയാണ്. ജനാധിപത്യത്തിന് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആരോഗ്യകരമായ ജനാധിപത്യത്തിന് ശുദ്ധീകരിച്ച വോട്ടർ പട്ടിക അത്യാവശ്യമാണ്. അതേസമയം 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട്" കുമാർ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ മാത്രമേ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാവൂ. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കില് ഏത് മതത്തിൽ പെട്ടവരായാലും അവർ ഇന്ത്യക്കാരായിരിക്കണം. രാജ്യത്തെ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് വോട്ടര് പട്ടികയിലെ തീവ്ര പരിഷ്കരണം നടത്തിയത്. രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നിയമങ്ങള് അനുസരിക്കാന് ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
2026-ലെ ഇൻ്റർ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഇലക്ടറൽ അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ (ഇൻ്റർനാഷണൽ ഐഡിയ) അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ കൗൺസിലിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സണായി ഗ്യാനേഷിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. സ്റ്റോക്ക്ഹോമിൽ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഈ സംഘടന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനാധിപത്യത്തിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു..
രാജ്യത്ത് 900 ദശലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടർമാരുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നഗരങ്ങളിലെ വോട്ടർമാരിൽ പലർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമോ പ്രചോദനമോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ നഗരങ്ങളിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർമാരുമായി നടത്തിയ ചര്ച്ചയില് നിന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമായതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മറുവശത്ത് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നീണ്ട ക്യൂവില് ക്ഷമയോടെ കാത്തു നില്ക്കാനും അവര്ക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തെലങ്കാനയിലെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ സി. സുദർശൻ റെഡിയും ഈ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു.
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറു ഭാര്യയും റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി സന്ദർശിച്ചു
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറും ഭാര്യ അനുരാധ കുമാരിയും ഞായറാഴ്ച ഹൈദരാബാദിലെ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി സന്ദര്ശിച്ചു. റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൻ്റെ സിഎംഡി സിഎച്ച് കിരണ്, മാനേജിങ് ഡയറക്ടര് വിജയേശ്വരി ചെറുകുരി, റാമോജി റാവുവിൻ്റെ ചെറുമകൻ സുജയ് ചെറുകുരി എന്നിവർ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് അവര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറും ഭാര്യയും ഫിലിം സിറ്റിയിലെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. പ്രശസ്തമായ ബാഹുബലി സെറ്റിലും സന്ദര്ശനം നടത്തി.
ബാഹുബലി സിനിമയിലെ സെറ്റ് മുഴുവൻ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലാണ് നിർമിച്ചത്. 60 കോടിയിലധികം ബജറ്റിലാണ് സെറ്റ് മുഴുവനായി നിർമ്മിച്ചത്. മഹിഷ്മതി സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഈ സെറ്റിൻ്റെ നിർമ്മാണം പ്രശസ്തി നേടി. നിലവില് ഇത് ഒരു പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്.
Also Read:'തെലങ്കാന ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ത്യാഗം',വിവാദ പരാമർശവുമായി രേവന്ദ് റെഡി