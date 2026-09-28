വ്യാജ പീഡന വാർത്തയെച്ചൊല്ലി പോര്; പഞ്ചാബ് ലൗലി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കനത്ത സംഘർഷം, ക്യാമ്പസ് അടച്ചു, സുരക്ഷ കേന്ദ്രസേനയ്ക്ക്!
ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റലിൽ വച്ച് വിദ്യാർഥിനി ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായെന്ന തരത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ചില പ്രചാരണങ്ങളാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളെ തെരുവിലിറക്കിയ കടുത്ത അക്രമ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചത്
Published : September 28, 2026 at 7:57 AM IST
ചണ്ഡീഗഢ്: പഞ്ചാബിലെ പ്രശസ്തമായ ലൗലി പ്രൊഫഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (LPU) ക്യാമ്പസ് യുദ്ധക്കളമായി മാറിയതിനെ തുടർന്ന് സർവകലാശാല 10 ദിവസത്തേക്ക് പൂർണമായി അടച്ചിടാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചു. മിഡ്ടേം പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചു. ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റലിൽ വച്ച് വിദ്യാർഥിനി ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായെന്ന തരത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ചില പ്രചാരണങ്ങളാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളെ തെരുവിലിറക്കിയ കടുത്ത അക്രമ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെ ആരംഭിച്ച് ഞായറാഴ്ച പകൽ മുഴുവൻ നീണ്ടുനിന്ന കനത്ത സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് ക്യാമ്പസിന്റെ സുരക്ഷ നിലവിൽ കേന്ദ്ര സുരക്ഷാ സേന ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.
സംഘർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഇങ്ങനെ
#WATCH | Phagwara, Punjab | Latest visuals from Lovely Professional University (LPU) where heavy Police deployment has been made and students are leaving for their homes. Regular classes have been suspended here for 10 days from 28th September; mid-term examinations have also… pic.twitter.com/zvYhcgLvrn— ANI (@ANI) September 28, 2026
ക്യാമ്പസിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ വെച്ച് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പുറത്തുനിന്നെത്തിയ പ്ലംബർ/ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും, സംഭവത്തിൽ അധികൃതർ നടപടിയെടുക്കാതെ പെൺകുട്ടിയെ നിർബന്ധിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചുവെന്നുമുള്ള കത്ത്, ശബ്ദസന്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതിവേഗം പ്രചരിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെ അപമാനിതയായ പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന രീതിയിലും അഭ്യൂഹങ്ങൾ പടർന്നു.
ഇതോടെ പ്രകോപിതരായ രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെ ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റലിന് മുന്നിൽ ഒത്തുകൂടി നീതിക്കായി മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെ പ്രതിഷേധം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ലൗലി പ്രൊഫഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ വിദ്യാർഥികളും പൊലീസും തമ്മില് കനത്ത ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാകുകയും ചെയ്തുയ
യുദ്ധക്കളമായി ക്യാമ്പസും ദേശീയപാതയും
തുടക്കത്തിൽ സമാധാനപരമായിരുന്ന പ്രതിഷേധം പിന്നീട് വൻ അക്രമത്തിലേക്ക് വഴിമാറി. വിദ്യാർഥികൾ സർവകലാശാലയിലെ പ്രധാന കെട്ടിടങ്ങളുടെ ജനൽച്ചില്ലുകളും ചെടിച്ചട്ടികളും തല്ലിത്തകർത്തു. ക്യാമ്പസ് കെട്ടിടങ്ങൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും തീയിട്ടു. തുടർന്ന് പുലർച്ചെ നാല് മണിയോടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജലന്ധർ-ഫഗ്വാര ദേശീയപാത (NH-44) ഉപരോധിച്ചതോടെ ഗതാഗതം പൂർണമായി തടസ്സപ്പെട്ടു.
സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസിന് നേരെ പ്രതിഷേധക്കാർ കല്ലെറിഞ്ഞതോടെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായി. പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തുകയും നിരവധി കണ്ണീർവാതക ഷെല്ലുകൾ ഉതിർക്കുകയും ചെയ്തു. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ട് പൊലീസ് ജീപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കത്തിനശിക്കുകയും നിരവധി പൊലീസുകാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Gen Z is being brutally beaten in Punjab,, where is @ArvindKejriwal ?— Monu Singh jadoun ( Trader ) (@monujadoun69490) September 28, 2026
This is happening at Lovely Professional University @AamAadmiParty govt is just watch and enjoying.
Why you are silent mr Kejriwal on this?
These youth - will soon cure AAP's arrogance#PunjabPolitics #LPU pic.twitter.com/CYL58HG28O
സംഘർഷത്തിനിടയിൽ ആയുധങ്ങളുമായി പുറത്തുനിന്നെത്തിയ ചില സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ കയറി അക്രമം നടത്തുകയും വിദ്യാർഥികളുടെ ലാപ്ടോപ്പുകളും മൊബൈലുകളും കവർന്നതായും വിദ്യാർഥികൾ ആരോപിക്കുന്നു. നിരവധി വിദ്യാർഥികളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
'അഭ്യൂഹങ്ങൾ വ്യാജം' എന്ന് അധികൃതർ; അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം
അതേസമയം, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ തീർത്തും അടിസ്ഥാനരഹിതവും വ്യാജവുമാണെന്ന് ലൗലി സർവകലാശാല അധികൃതർ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത്തരം തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങളിൽ വീഴരുതെന്നും ഹോസ്റ്റൽ മുറികളിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കണമെന്നും മാനേജ്മെൻ്റ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
പൊലീസിനും ഇതുവരെ ഇത്തരമൊരു പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് പരാതികളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കപൂർത്തല എസ്.എസ്.പി ഗൗരവ് തൂറ വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. എങ്കിലും, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കനത്ത പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് അജ്ഞാതരായ പ്രതികൾക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും, സംഭവത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധത ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (SIT) നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാമ്പസിൽ കനത്ത പൊലീസ്-കേന്ദ്രസേനാ സന്നാഹം നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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