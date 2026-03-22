കോർപറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ആത്മഹത്യ; പഞ്ചാബ് മുൻ മന്ത്രിയും പിതാവും ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

മുൻ മന്ത്രി ലാൽജിത് സിംഗിന് പുറമെ പിതാവ് സുഖ്‌ദേവ് സിംഗ് ഭുല്ലർ, പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ദിൽബാഗ് സിംഗ് എന്നിവർക്കെതിരെയും പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

WAREHOUSING OFFICER SUICIDE CASE
FILE- Punjab cabinet Minister Laljit Singh Bhullar offers prayers at Golden Temple in Amritsar on March 23, 2022 (IANS)
Published : March 22, 2026 at 1:45 PM IST

ചണ്ഡിഗഡ്: സംസ്ഥാന വെയർഹൗസിംഗ് കോർപറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ മന്ത്രി ലാൽജിത് സിംഗ് ഭുല്ലറിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പഞ്ചാബ് പൊലീസ്. ലാൽജിത് സിംഗിൻ്റെ പിതാവ് സുഖ്‌ദേവ് സിംഗ് ഭുല്ലർ, പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ദിൽബാഗ് സിംഗ് എന്നിവർക്കെതിരെയും പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശനിയാഴ്‌ച (മാർച്ച് 21) രാത്രി അമൃത്സറിലെ രഞ്ജിത് അവന്യൂ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രൺധാവയുടെ ഭാര്യ ഉപീന്ദർ കൗർ കൊടുത്ത പരാതിയിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തത്.

ബിഎൻഎസ് (ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയു സെക്ഷൻ) 108 (ആത്മഹത്യ പ്രേരണ), 351 (3) (ക്രിമിനൽ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ), 3 (5) (പൊതു ഉദ്ദേശ്യം) എന്നിവ പ്രകാരം എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ആംആദ്‌മി സർക്കാരിലെ ഗതാഗത മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജി വയ്‌ക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം മന്ത്രി സഭയിൽ നിന്ന് രാജി വച്ചു.

വെയർഹൗസ് കോർപറേഷൻ മാനേജർ ഗഗൻദീപ് സിങ് രൺധാവയുടെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിഷ്‌പക്ഷമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. " വിഷയത്തിൽ നിഷ്‌പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ നേരത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ന്യായമായ അന്വേഷണത്തിനായാണ് മന്ത്രി രാജിവയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വിഷയം ഗൗരവമാണ്. ഒരു അനാസ്ഥയും വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ല. ലാൽജിത് സിംഗ് ഭുല്ലറുടെ ഗതാഗത, ജയിൽ വകുപ്പുകൾ മറ്റേതെങ്കിലും മന്ത്രിക്ക് നൽകും" മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്‌ചയാണ് വെയർഹൗസിംഗ് കോർപറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗഗൻദീപ് സിങ് വിഷം കഴിച്ച് ജീവനൊടുക്കിയത്. മരണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അദ്ദേഹം മന്ത്രിക്കെതിരെ നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു. ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായത്. വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കൾ ആം ആദ്‌മി സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുകയും മന്ത്രിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതായി സമ്മതിക്കാൻ ലാൽജിത് സിംഗ് ഭുല്ലർ നിർബന്ധിച്ചതായും ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. മാർച്ച് 13 ന് രൺധാവയെ ലാൽജിത് സിംഗിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ആക്രമിച്ചുവെന്നും അപമാനിച്ചുവെന്നും ആരോപണം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ പൂർണമായും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നാണ് ലാൽജിത് സിങ് ഭുല്ലറുടെ നിലപാട്.

