പഞ്ചാബിൽ ഐഎസ്ഐ ഭീകരസംഘം പിടിയിൽ; വൻ ആക്രമണപദ്ധതി തകർത്തു

രാജ്യത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള സ്ഫോടനങ്ങൾക്കും അട്ടിമറി ശ്രമങ്ങൾക്കുമായി പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐഎസ്ഐ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു

ISI BACKED TERROR MODULE TERROR MODULE PUNJAB ISI BACKED TERROR MODULE BUSTED MAN ARRESTED WITH 4 GRENADES
Representational image (IANS)
By PTI

Published : April 16, 2026 at 12:04 PM IST

ഛണ്ഡിഗഡ്: പാകിസ്ഥാൻ്റെ ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്ഐയുടെ പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകരസംഘത്തെ പഞ്ചാബ് പൊലീസ് പിടികൂടി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളെ സുരക്ഷാസേന അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ഇയാളിൽ നിന്ന് നാല് കൈഗ്രനേഡുകൾ, വിദേശനിർമിതമായ രണ്ട് പിസ്റ്റളുകൾ, മറ്റ് സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ എന്നിവ കണ്ടെടുത്തു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന ഭീകരരുമായി ബന്ധമുള്ളയാളാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായതെന്ന് പഞ്ചാബ് ഡിജിപി ഗൗരവ് യാദവ് അറിയിച്ചു.

അമൃത്‌സർ, മൊഹാലി എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷൽ ഓപ്പറേഷൻസ് സെല്ലും (എസ്എസ്ഒസി) പഞ്ചാബ് പൊലീസിൻ്റെ കൗണ്ടർ ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗവും സംയുക്തമായാണ് ഭീകരവേട്ട നടത്തിയത്. രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പൊലീസിൻ്റെ പരിശോധന.

രാജ്യത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള സ്ഫോടനങ്ങൾക്കും അട്ടിമറി ശ്രമങ്ങൾക്കുമായി പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐഎസ്ഐ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യ അതിർത്തികളിലും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും പൊലീസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഭീകരസംഘത്തിലെ പ്രധാനിയെ അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളുമായി സുരക്ഷാസേന പിടികൂടിയത്.

സംഭവത്തിൽ അമൃത്‌സറിലെ സ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷൽ ഓപ്പറേഷൻ സെൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു. ഭീകരസംഘത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും അവരുടെ വരും പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുമായി പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഛണ്ഡിഗഡ് സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധം
അറസ്റ്റിലായ വ്യക്തിക്ക് വിദേശത്തുള്ള ഭീകരരുമായി നിരന്തര ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞത്. അവരുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഇയാൾ പഞ്ചാബിൽ രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അടുത്തിടെ ഛണ്ഡിഗഡിലുണ്ടായ വലിയ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഭീകരസംഘവുമായി ഇയാൾക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഡിജിപി എക്സിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിലൂടെ മാത്രമേ ഇയാളുടെ മറ്റ് പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത ലഭിക്കൂ.

വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യവിരുദ്ധ ശക്തികൾ പഞ്ചാബിലെ യുവാക്കളെ സ്വാധീനിച്ച് ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി മുൻപും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ അറസ്റ്റ്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഛണ്ഡിഗഡിലെ സെക്ടർ 10ലെ ഒരു വീട്ടിൽ അജ്ഞാതർ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. പഞ്ചാബ് പൊലീസ് മുൻ എസ്പിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഈ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം. ഇതിന് പിന്നിൽ അമേരിക്കയിലുള്ള ഖാലിസ്ഥാൻ ഭീകരൻ ഹർപ്രീത് സിങ് പാസിയ, പാകിസ്ഥാനിൽ ഒളിവിലുള്ള ഐഎസ്ഐ പിന്തുണയുള്ള ബബ്ബർ ഖൽസ ഭീകരൻ ഹർവീന്ദർ സിങ് റിൻഡ എന്നിവരാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

സ്ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ഗ്രനേഡുകൾ ഐഎസ്ഐയുടെ സഹായത്തോടെ ഡ്രോൺ വഴിയാണ് അതിർത്തി കടത്തി ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചത്. ഭീകരർ ഡ്രോൺ വഴി നടത്തുന്ന ഇത്തരം ആയുധക്കടത്തും മയക്കുമരുന്ന് കടത്തും തടയാൻ അതിർത്തി രക്ഷാസേനയും പഞ്ചാബ് പൊലീസും സംയുക്തമായി നിരന്തര പരിശോധനകളാണ് നടത്തുന്നത്.

ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിരവധി ഐഎസ്ഐ ഏജൻ്റുമാരും ഭീകരരും അടുത്തിടെയായി സംസ്ഥാനത്ത് അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സമാന രീതിയിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കാനാണ് സുരക്ഷാസേനയുടെ തീരുമാനം. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ വഴിയുമാണ് ഇവർ വിദേശത്തുള്ളവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും പൊലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read:രാഘവ് ഛദ്ദയ്ക്ക് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഇസഡ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷ; പഞ്ചാബിൽ പോര് മുറുകുന്നു

