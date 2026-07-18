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യുഎസ് സ്വദേശികളിൽ നിന്ന് നാല് കോടി രൂപ തട്ടി; എഫ്ബിഐ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട പൊലീസുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ

എഫ്ബിഐയുടെ റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ച്, യുഎസിലെ കാലിഫോർണിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് 400,000 ഡോളർ (ഏകദേശം 3.82 കോടി രൂപ) മോചനദ്രവ്യം നാഗ്ര ആവശ്യപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു

Etv BharatFBI PUNJAB POLICE FBI RANSOM CASE OPERATION HARDBALL
Representational Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 18, 2026 at 4:57 PM IST

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ചണ്ഡീഗഡ്: യുഎസ് ഫെഡറൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കുറ്റപത്രത്തിൽ പേര് ഉൾപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗുരീന്ദർജിത് സിംഗ് നാഗ്രയെ പഞ്ചാബ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ഇന്ത്യയിൽ വ്യാജ കൊലപാതക കേസിൽ ബന്ധുക്കളെ കുടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വൻ മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനും ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് 16 ലക്ഷം രൂപ നിയമവിരുദ്ധമായി സ്വരൂപിച്ചതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകളിലാണ് നാഗ്രയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യ്തത്‌.

ജലന്ധർ റേഞ്ചിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്‌ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസിൻ്റെ ഓഫീസ് ഗുരീന്ദർജിതിൻ്റെ അറസ്റ്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗൂഢാലോചന പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനായി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ പോലീസ് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നഗ്രയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. പഞ്ചാബിലെ കൊള്ളയടിക്കലിനെയും ക്രമസമാധാനനിലയെയും കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഒരു പരിപായിയിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പൊലീസിൻ്റെ ഈ നടപടി ഉണ്ടായത്.

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ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്) സെക്ഷൻ 308, അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 7, 13 എന്നി വകുപ്പുകളാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ടാഡ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജനുവരി 16 ന് പ്രതിക്കെതിരെ എഫ്‌ഐആർ റജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യ്‌തിരുന്നു.

FBI PUNJAB POLICE FBI RANSOM CASE OPERATION HARDBALL
A age from FBI chargesheet (Special arrangement)

മുൻ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസറായിരുന്ന (എസ്എച്ച്ഒ) നാഗ്രയെ നേരത്തെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ പോലീസ് ലൈനുകളിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു. മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും എഫ്ബിഐ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചാബ് പോലീസ് നാഗ്രയെ ഉടൻ തന്നെ എസ്എച്ച്ഒ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി പോലീസ് ലൈനുകളിലേക്ക് അയച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സുതാര്യമായ അന്വേഷണത്തിനായി കേസ് ഹോഷിയാർപൂരിന് പുറത്തുള്ള ഒരു ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൈമാറിയതായും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

"പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെയും സാക്ഷി മൊഴികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻസ്പെക്‌ടർ നാഗ്ര യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് 16 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതായി കണ്ടെത്തി എന്ന് ," ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതികരിച്ചു.

ഓപ്പറേഷൻ ഹാർഡ് ബോൾ' പ്രകാരം എഫ്ബിഐ അന്വേഷണം

'ഓപ്പറേഷൻ ഹാർഡ് ബോൾ' എന്ന പേരിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഗുണ്ടാ ശൃംഖലകൾക്കെതിരെ എഫ്ബിഐ ഒരു വലിയ അനോഷ്യണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിനിടെ, യുഎസ് ഏജൻസി പ്രാദേശിക കോടതിയിൽ ഒരു കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു, അതിൽ ലോറൻസ് ബിഷ്‌ണോയി, ജഗ്ഗു ഭഗവാൻപുരിയ സംഘങ്ങളുടെ ശൃംഖലയ്‌ക്കൊപ്പം നാഗ്രയുടെയും പേരും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.

എഫ്ബിഐയുടെ റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ച്, യുഎസിലെ കാലിഫോർണിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് 400,000 ഡോളർ (ഏകദേശം 3.82 കോടി രൂപ) മോചനദ്രവ്യം നാഗ്ര ആവശ്യപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

"കുറ്റവാളികളുമായി സഹകരിച്ച് ടാണ്ടയിലെ ബൽവീന്ദർ സിംഗ് കൊലപാതക കേസ് നാഗ്ര മുതലെടുത്തു. പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന അവരുടെ ബന്ധുക്കളെ ഈ കൊലപാതക കേസിൽ തെറ്റായി ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള കുടുംബത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി," എന്നാണ് കുറ്റ പത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

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TAGGED:

FBI
PUNJAB POLICE
FBI RANSOM CASE
OPERATION HARDBALL
ARREST SUSPENDED SHO

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