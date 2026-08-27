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പഞ്ചാബില്‍ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം; ഒപിഡി ബഹിഷ്‌കരിച്ച് ഡോക്ടർമാരും ഹർത്താലിൽ

വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി പണിമുടക്കിൽ പങ്കാളികളായി പഞ്ചാബിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻ ഉപയോക്താക്കളും

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Employees are on strike (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2026 at 6:14 PM IST

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ചണ്ഡീഗഢ്: ​നീണ്ടകാലമായി ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പഞ്ചാബിലുടനീളം സർക്കാർ ജീവനക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച 'മഹാബന്ദിൻ്റെ' ഭാഗമായി പട്യാലയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം. വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ജീവനക്കാർ ഡി സി ഓഫീസിൽ നിന്ന് പ്രകടനമായി എത്തി കാബിനറ്റ് മന്ത്രി ഡോ. ബൽബീർ സിങ്ങിൻ്റെയും എംഎൽഎ അജിത് പാൽ സിംഗ് കോഹ്‌ലിയുടെയും വസതികൾക്ക് മുന്നിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിനിടയിൽ ജീവനക്കാർ ബാരിക്കേഡുകൾ തകർത്തത് അൽപനേരം സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചു.

സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെൻഷൻ ഉപയോക്താക്കളുടേയും ആവശ്യങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് പണിമുടക്കി പഞ്ചാബിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഡിഎ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എട്ട് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പഞ്ചാബിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻ ഉപയോക്താക്കളുടേയും സംഘടനയായ 'സഞ്ജ മുലാസം മഞ്ച് പഞ്ചാബ് & യുടി'യാണ് പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തത്. 52 സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നായി ഏഴ് ലക്ഷത്തിലധികം സർക്കാർ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻ ഉപയോക്താക്കളും പണിമുടക്കിൽ പങ്കാളികളായി.

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രോഗികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ അത്യാഹിത വിഭാഗവും ലേബർ റൂം സേവനങ്ങളും ഒഴികെയുള്ള ഒപിഡി സേവനങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിവരെ നിർത്തിവെച്ചാണ് ഡോക്ടർമാർ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ വരുന്ന രോഗികൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും നേരിടേണ്ടിവരില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളും ആശുപത്രികളും ഡിസ്പെൻസറികളും ഇന്ന് അടച്ചിട്ട നിലയിലായിരുന്നു. ബട്ടിൻഡയിലെ ആശുപത്രികളും ശൂന്യമായിരുന്നു. ഇന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ ഒപി സേവനങ്ങൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും രോഗികളുടെ താൽപ്പര്യം കണക്കിലെടുത്ത് അടിയന്തര സേവനങ്ങളും ലേബർ റൂം സേവനങ്ങളും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പഞ്ചാബ് സിവിൽ മെഡിക്കൽ സർവീസ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോ. സുമേത് സിങ് പറഞ്ഞു.

വളരെക്കാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കാർ ഉടൻ പരിഹരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഡിഎ നൽകാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പഞ്ചാബ് സർക്കാർ ചില വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഈ ആനുകൂല്യം ബാക്കിയുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് കൂടി ലഭിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കലും ഡിഎയുടെ കുടിശിക ഗഡുക്കൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കലും ജീവനക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളാണെന്നും ഡോ. സുമേത് സിങ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സർക്കാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയിൽ അനുകൂലമായ ഫലം കാണുമെന്നും ജീവനക്കാരുടെ സമരത്തിന് ഉടൻ പരിഹാരമുണ്ടാവുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതേസമയം, ഡിഎ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക, എംഎസിപിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുക എന്നിവയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളെന്ന് എംഎസ് അസോസിയേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഡോ. രശ്‌ന മാതാ വിശാൽ പറഞ്ഞു. ജീവനക്കാരുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് തനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാർ ഡ്രൈവർമാർ പണിമുടക്കിലായതിനാൽ പലരും ഓഫീസിലെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ലുധിയാനയിലെ പല ഓഫീസുകളും അടച്ചിട്ട നിലയിലായിരുന്നു. അതേസമയം, പലയിടത്തും സർക്കാർ സ്‌കൂളുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്, ബസുകളും ഓടുന്നുണ്ട്.

വളരെക്കാലമായി തങ്ങളുടെ പല ആവശ്യങ്ങളും ഉന്നയിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാർ അവയ്‌ക്ക് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ ഉടൻ പരിഹരിച്ച് അതുവഴി പണിമുടക്കും പ്രതിഷേധവും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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