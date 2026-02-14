മയക്കുമരുന്നിന്റെ അമിത ഉപയോഗം; പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മകൻ മരിച്ചു, പ്രതിഷേധവുമായി കുടുംബം
പഞ്ചാബില് അമിതമായി ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് പൊലീസുക്കാരൻ്റെ മകൻ മരിച്ചു. പ്രദേശത്ത് ലഹരിമരുന്ന് കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി എടുക്കാത്തതിലാണ് പ്രതിഷേധവുമായി കുടുംബാംഗങ്ങൾ എത്തിയത്.
അമൃത്സര്: അമിതമായി ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് പഞ്ചാബില് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മകൻ മരിച്ചു. അമൃത്സര് ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. മരിച്ചയാളുടെ പേര് ഇതുവരെയും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി കുടുംബാംഗങ്ങൾ രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രദേശത്ത് മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ അവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ അധികൃതർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചു. മൃതദേഹം വഴിയരികിൽ വച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പിതാവ് പഞ്ചാബ് പൊലീസിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നതായാണ് വിവരം.
തൻ്റെ മകൻ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായിരുന്നു. അടുത്തുള്ള ഡി-അഡിക്ഷന് സെൻ്ററിലായിരുന്നു കുറച്ച് കാലം. എന്നിട്ടും അവൻ അത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. മയക്കുമരുന്ന് കൈമാറുന്നതും മറ്റും തടയാൻ സാധിച്ചില്ല. കൂട്ടുക്കാരും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാർ സജീവമാണെന്ന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് എതിരെ അധികൃതർ നടപടി എടുത്തില്ലെന്ന് മരിച്ചയാളുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു.
എല്ലാ വീട്ടിലും മയക്കുമരുന്ന് പരസ്യമായി വിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അധികാരികൾ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുകയാണെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു. മൃതദേഹം റോഡിൽ വച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളും ബന്ധുക്കളും പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുകയും പഞ്ചാബ് സർക്കാരിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം സംഭവം അറിഞ്ഞയുടനെ സ്ഥലത്ത് എത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിച്ചതായും ഇസ്ലമാബാദ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർ ഹർസന്ദീപ് സിങ് പറഞ്ഞു.
ഹെറോയിൽ കടത്ത്; പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ
പഞ്ചാബിൽ 23 ഗ്രാം ഹെറോയിൽ കടത്തിയതിൽ നാല് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഖൽറ പൊലീസാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ, ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവയും സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഡ്രോൺ വഴിയാണ് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിയതെന്ന് സബ് ഡിവിഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസ് പ്രീതീന്ദർ സിങ് പറഞ്ഞു. പ്രതികൾ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ വരുമ്പോഴാണ് പിടികൂടിയതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
