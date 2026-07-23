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മരണപ്പെട്ട അമ്മയുടെ സ്വർണം കവർന്ന് ലഹരിവാങ്ങി; ഇന്ന് പഞ്ചാബിൻ്റെ സ്വന്തം 'സൂർമ'യായി ഹേമന്ത്

ലഹരിമുക്തരായ യുവാക്കളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അവർക്ക് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സൂർമ കാമ്പയിൻ

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 23, 2026 at 11:42 AM IST

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ചണ്ഡിഗഡ്: മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായി ജീവിതത്തിലെ വിലപ്പെട്ട 20 വർഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി, ഒടുവിൽ മരിച്ചുകിടക്കുന്ന അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വരെ കവർന്ന് ലഹരിക്ക് പണം കണ്ടെത്തിയ ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ആ ഇരുണ്ട ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്ന് കുതറിയോടി, നൂറിലധികം യുവാക്കളെ ലഹരിയുടെ കാണാക്കയങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കയറ്റിയ ഹേമന്ത് ഡോണി എന്ന യുവാവിനെ 'സൂർമ' (പോരാളി) എന്ന പരമോന്നത പദവി നൽകി ആദരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പഞ്ചാബ് സർക്കാർ.

പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ ലുധിയാനയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത 'സൂർമ' കാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഗുർദാസ്പൂർ സ്വദേശിയായ ഹേമന്ത് ഡോണിയെ ആദരിച്ചത്. ലഹരിമുക്തരായ യുവാക്കളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അവർക്ക് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണിത്. ലഹരി ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന യുവാക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ മുൻപ് ഒരു സർക്കാരും തയ്യാറായിരുന്നില്ലെന്ന് ഹേമന്ത് പറഞ്ഞു. ആറ് വർഷം മുൻപാണ് ഹേമന്ത് ലഹരി ഉപയോഗം പൂർണമായും അവസാനിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് നൂറിലധികം യുവാക്കളെയാണ് ഇദ്ദേഹം ലഹരിയുടെ ദൂഷിതവലയത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചത്. ഈ മികച്ച സേവനം പരിഗണിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ ഹേമന്തിനെ ആദരിക്കുകയും 'സൂർമ' എന്ന പദവി നൽകുകയും ചെയ്തത്.

ലഹരിയിൽ ഹോമിച്ച യൗവനം
എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഹേമന്ത് ഭാംഗ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് മദ്യത്തിനും 'ചിറ്റ' (സിന്തറ്റിക് ലഹരി) എന്ന മയക്കുമരുന്നിനും അടിമയായി. വൈദ്യുതി വകുപ്പിൽ എസ്.ഡി.ഒ ആയിരുന്ന പിതാവിനെക്കൊണ്ട് കൈക്കൂലി വാങ്ങിപ്പിച്ചാണ് ഹേമന്ത് ലഹരിക്കുള്ള പണം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. പിതാവിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം പോലും ഹേമന്തിനെ ബാധിച്ചില്ല. അമ്മയെ വൈകാരികമായി ചൂഷണം ചെയ്ത് പണം വാങ്ങാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ ചിന്ത. കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമ്മയും മരിച്ചു. തന്നെ തടയാൻ ഇനി ആരുമില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് അന്ന് ഹേമന്ത് അതിയായി സന്തോഷിച്ചു. അമ്മയുടെ മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മുഴുവൻ ഊരിയെടുത്ത് വിറ്റ് അവൻ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചു. വീട്ടിലെ പാത്രങ്ങളും ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറും വരെ വിറ്റുതുലച്ചു.

പ്രാർഥനകൾ ഫലം കണ്ടു
വിദേശത്തായിരുന്ന ഇളയ സഹോദരി, തൻ്റെ സഹോദരൻ മോഷണക്കേസുകളിലോ മറ്റോ പെടാതിരിക്കാൻ ലഹരി വാങ്ങാനുള്ള പണം അയച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ സഹോദരനെ ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ അവർ പല വഴികളും നോക്കി. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഗുരുദ്വാരകളിലും കയറിയിറങ്ങി പ്രാർഥിച്ചു. ഒടുവിൽ ആ പ്രാർഥനകൾ ഫലം കണ്ടു. പങ്കജ് എന്ന യുവാവിനെ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഹേമന്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്. കടുത്ത പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നെങ്കിലും, പങ്കജിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഹേമന്ത് പതുക്കെ ലഹരിയോട് വിടപറഞ്ഞു.

ഇന്ന് തികച്ചും മാതൃകാപരമായ ഒരു ജീവിതമാണ് ഹേമന്ത് നയിക്കുന്നത്. തന്നെപ്പോലെ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട നിരവധി യുവാക്കളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് 'സൂർമ' പദവി ലഭിച്ചതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് തൻ്റെ സഹോദരിയാണെന്ന് ഹേമന്ത് പറയുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സന്തോഷ നിമിഷങ്ങൾ അവർക്കും കാണാമായിരുന്നുവെന്ന് ഹേമന്ത് ഓർമിച്ചു. തന്നെ ആദരിച്ച പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ ഹേമന്ത്, ലഹരി ഉപേക്ഷിച്ച് നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരാൻ എല്ലാ യുവാക്കളോടും അഭ്യർഥിച്ചു.

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TAGGED:

PUNJAB C M BHAGWANT SINGH
SOORMA CAMPAIGN PUNJAB
ANTI DRUG CAMPAIGN
STORY OF SOORMA AWARDEE
HEMANT DONI

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