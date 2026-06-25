'അത് ഞാനല്ല, എൻ്റെ മുഖംമൂടി ധരിച്ച മറ്റൊരാൾ'; വിവാദ വിഡീയോയിൽ പ്രതികരിച്ച് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി
വീഡിയോ വ്യാജമാണെന്നും എഐ ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നും രാജ്യത്തെ ഏത് ലാബിൽ നിന്നും ഫോറൻസിക് പരിശോധന നടത്താമെന്നും ഭഗവന്ത് മാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.
By PTI
Published : June 25, 2026 at 8:31 PM IST
ചണ്ഡീഗഡ്: വിവാദ വിഡീയോയിൽ പ്രതികരിച്ച് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വിഡീയോയിൽ ഉള്ളത് താൻ അല്ലെന്നും തൻ്റെ മുഖംമൂടി ധരിച്ച മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണെന്നും ഭഗവന്ത് മാൻ പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വിമർശനം ഉയർന്നതോടെയാണ് പ്രതികരണം.
ഈ വർഷം ജനുവരിയിലാണ് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരിൽ ഒരു വിവാദ വിഡീയോ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. 'ഗുരു കി ഗോലക്' യെക്കുറിച്ച് പരാമർശം നടത്തി, സിഖ് ഗുരുക്കന്മാരുടെയും കൊല്ലപ്പെട്ട തീവ്രവാദി ജർണൈൽ സിങ് ഭിന്ദ്രൻവാലയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയവയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരയുള്ള ആരോപണം. വിവാദ വിഡീയോയിൽ കാണുന്ന വ്യക്തി തൻ്റെ മുഖത്തിന് സമാനമായ ഒരു മുഖംമൂടി ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭഗവന്ത് മാൻ അവകാശപ്പെട്ടു.
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വീഡിയോ വ്യാജമാണെന്നും എഐ ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നും 'സിങ് സാഹിബ്' (സിഖ് പുരോഹിതന്മാർ) രാജ്യത്തെ ഏത് ലാബിൽ നിന്നും ഫോറൻസിക് പരിശോധന നടത്താമെന്നും ഭഗവന്ത് മാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീട് ജൂൺ 18-ന് വിഡീയോയിൽ താൻ അല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വിമർശനം ഉയർന്നതോടെയാണ് ഭഗവന്ത് മാൻ വീണ്ടും തെളിവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് താൻ തൊണ്ടയിൽ സർജറി ചെയ്തിരുന്നുവെന്നു. എന്നാൽ അതിൻ്റെ അടയാളം വിഡീയോയിൽ ഇല്ലെന്നും ഭഗവന്ത് മാൻ അവകാശപ്പെട്ടു.
ഈ വിഡീയോ തെറ്റാണ്. മറ്റ് ആരോ എൻ്റെ പേരിൽ സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്നാൽ ആ വ്യക്തി ആ അടയാളം മറന്ന് പോയി. കൂടാതെ വീഡിയോയിലുള്ളയാൾ കണ്ണുകൾ മറയ്ക്കാൻ സൺഗ്ലാസ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നതും വ്യക്തമായി കാണാം. എന്നാൽ അത് ഞാനല്ല. അത് എവിടെയും തെളിയിക്കാമെന്ന് ഭഗവന്ത് മാൻ പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കാനഡ പൗരനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൈയിൽ തൻ്റെ മുഖമൂടി ഉണ്ട്. അവിടെ വച്ച് തന്നെയാണ് ആ വിഡീയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. 2016 മുതൽ താൻ ആ രാജ്യം സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ആക്ഷേപകരമായ വീഡിയോ 2017-18 ന് ശേഷം ചിത്രീകരിച്ചതാണെന്നും ഭഗവന്ത് മാൻ ആരോപിച്ചു. ഈ വിഡീയോയുടെ പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അവർക്കെതിരെ നിമയപരമായി തന്നെ പോരാടുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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