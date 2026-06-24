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വ്യാജ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ 10 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി; ഭഗവന്ത് മൻ രാജിവെക്കണമെന്ന് ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും

സിഖ് വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മൻ ഉടനടി രാജിവെക്കണമെന്ന് ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Bhagwant Mann row Punjab politics Fake forensic report Video Controversy
ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി തരുൺ ചുഗ് (ANI)
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By ANI

Published : June 24, 2026 at 4:36 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി : സിക്കുകാരുടെ പരമാചാര്യന്മാരായ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മന്നിൻ്റേതെന്ന പേരിൽ പ്രചരിച്ച വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം പുതിയ തലത്തിലേക്ക്. വീഡിയോ വ്യജമാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ പഞ്ചാബിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെ വ്യാജ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് നിർമ്മിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ട് പേരെ ഗുരുഗ്രാം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ഇതോടെ ഭഗവന്ത് മൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന ശക്തമായ ആവശ്യവുമായി ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും രംഗത്തെത്തി.

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എൻ ഐ എയിൽ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സൈബർ വിദഗ്ധൻ അങ്കിത് , അരുൺ എന്നിവരെയാണ് ഹരിയാന പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. പഞ്ചാബ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റി , സർക്കാർ അംഗീകാരമില്ലാത്ത ലാബിൽ വെച്ച് ഇവർ വ്യാജ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഗുരുഗ്രാം എസിപി നവീൻ ശർമ്മ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. വീഡിയോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വഴി നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ മറ്റൊരു ഫോറൻസിക് വിദഗ്‌ധന് മേൽ പഞ്ചാബ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതായും എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്നു.

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'ഭഗവന്ത് മൻ ഗുരുദ്രോഹി'; കടുത്ത ഭാഷയിൽ പ്രതിപക്ഷം

അന്വേഷണ വിവരം പുറത്തുവന്നതോടെ കടുത്ത പ്രതികരണവുമായാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയത്. ഭഗവന്ത് മൻ അധികാര ലഹരിയിലാണെന്നും സിഖ് മതവിശ്വാസികളുടെ പരമോന്നത കേന്ദ്രമായ അകാൽ തഖ്‌തിനെ വെല്ലുവിളിച്ച മന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ യാതൊരു ധാർമ്മിക അവകാശവുമില്ലെന്നും ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി തരുൺ ചുഗ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഭഗവന്ത് മന്നിനെ അകാൽ തഖ്‌ത് 'ഗുരുദ്രോഹി' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ശരിവെക്കുന്നതാണ് പുതിയ വിവരങ്ങളെന്ന് പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് രാജാ വാരിംഗും പ്രതികരിച്ചു. മൻ ജനങ്ങളോട് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എന്നാൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും വ്യാജമാണെന്ന നിലപാടിൽ ഭഗവന്ത് മൻ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷം രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനായി തന്നെയും ആം ആദ്‌മി പാർട്ടിയെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ മതം ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും ഫോറൻസിക് ലാബ് ഉടമകളെ ബിജെപി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

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TAGGED:

BHAGWANT MANN ROW
PUNJAB POLITICS
FAKE FORENSIC REPORT
VIDEO CONTROVERSY
PUNJAB CHIEF MINISTER BHAGWANT MANN

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