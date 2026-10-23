"അമിത് ഷായല്ല, ജനങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്"; 2027 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമിത് ഷായുടെ അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകി പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി
ജനാധിപത്യം സാധാരണക്കാരുടെ വിധിന്യായത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും തൻ്റെ സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി അവർ അന്തിമമായി തീരുമാനിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ പ്രതികരിച്ചു.
By ANI
Published : October 23, 2026 at 3:32 PM IST
ചണ്ഡീഗഡ്: 2027 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പഞ്ചാബിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുമെന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ അവകാശവാദത്തിനോട് പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ. സർക്കാരുകളെ തീരുമാനിക്കുന്നത് വ്യക്തിഗത നേതാക്കളല്ല മറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളാണെന്നായിരുന്നു ഭഗവന്ത് മാൻ്റെ മറുപടി.
അമിത് ഷാ പറയുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ആം ആദ്മി പാർട്ടി പുറത്താക്കപ്പെടില്ല. ആളുകൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യം സാധാരണക്കാരുടെ വിധിന്യായത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. തൻ്റെ സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി അവർ അന്തിമമായി തീരുമാനിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒക്ടോബർ 20 ന്, പർമീന്ദർ സിംഗ് വധക്കേസ് സിബിഐക്ക് കൈമാറിയതിനെത്തുടർന്ന്, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാനിനോട് രണ്ട് മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം കൂടി സിബിഐക്ക് കൈമാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും അമിത് ഷാ വിമർശിച്ചു.
ജോട്ടയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് അമിത് ഷാ
പ്രമുഖ മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ പ്രവർത്തകനായ പർവീന്ദർ സിംഗ് ജോട്ടയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കുറ്റവാളികളെ, അവരുടെ സ്വാധീനം കണക്കിലെടുക്കാതെ കേന്ദ്ര ഏജൻസി പിന്തുടരുമെന്നും അമിത് ഷാ ഉറപ്പ് നൽകി. "ഇന്ന് രാവിലെ, ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ ഭഗവന്ത് മാൻ ജി ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു - അദ്ദേഹം അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് കൈമാറി. മുഖ്യമന്ത്രിയെ പരിഹസിച്ച്കൊണ്ട് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
ഒരു ദിവസത്തെ പഞ്ചാബ് സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ലുധിയാനയിലെ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവെ, ഗുർദാസ്പൂരിലെ ബിക്രംജിത് സിംഗ്, സംഗ്രൂരിലെ ഗുൽസാർ സിംഗ്, മൻസയിലെ പർവീന്ദർ സിംഗ് ജോട്ട എന്നിവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചതായി ഷാ അറിയിച്ചു. മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയ്ക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെടുകയോ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തു.
"പഞ്ചാബിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് നൽകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയ കേസിൽ, കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയവർ ആരായാലും - അവർ എത്ര ശക്തരായാലും വലിയവരായാലും ഭൂമിയുടെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ അവരെ കണ്ടെത്തി നിയമത്തിന് കൈമാറും. ഞങ്ങൾ അവരെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവരും. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഈ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് കേസുകളും സിബിഐക്ക് കൈമാറുക. അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യവും അതാണ്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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അതേസമയം, മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായെ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചാബിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ട്. 2007 മുതൽ 2017 വരെ പഞ്ചാബിൽ അകാലിദളുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലഹരി പെരുകുകയും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ അളവ് വർധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, പഞ്ചാബിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വിഷമിച്ചില്ലെന്നും എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും മാൻ ചോദിച്ചു.
“പഞ്ചാബിലെ ജനങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. പഞ്ചാബിലെ ജനങ്ങൾ വളരെ വിവേകമുള്ളവരാണ്.” “മയക്കുമരുന്നിനെതിരായ യുദ്ധം തുടരുമെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് തുടരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാം. പക്ഷേ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കരുത്,” അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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