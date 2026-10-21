ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാനെ വിമാനത്താവളത്തിൽ തടഞ്ഞുവച്ചു, പിഴയും; കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് എഎപി
ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭക്ഷ്യമേളയിൽ പഞ്ചാബിൻ്റെ തനത് ഉത്പന്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഭഗവന്ത് മാനെ പാരീസിലേക്ക് പോയത്.
Published : October 21, 2026 at 2:15 PM IST
ചണ്ഡീഗഢ്: പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാനെ വിമാനത്താവളത്തിൽ തടഞ്ഞുവച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. പാരീസിൽ നിന്ന് തിരികെ എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം. കൂടാതെ 50,000 രൂപ പിഴയും ചുമത്തുകയും ചെയ്തു. വിമാനത്താവളത്തിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ തടഞ്ഞുവച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ആം ആദ്മി പാർട്ടി രംഗത്ത് എത്തുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം, ഇതിന് പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. കൂടാതെ അവകാശവാദങ്ങളോട് കേന്ദ്രം ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. പഞ്ചാബിന്റെ പുരോഗതിയെ കേന്ദ്രം തടസപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിദേശ സന്ദർശനങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ അനുമതി ആവർത്തിച്ച് നിഷേധിക്കുന്നുവെന്നും പാർട്ടി ആരോപിച്ചു. പഞ്ചാബിന്റെ പുരോഗതിയിൽ അവർ അതൃപ്തരാണ്. മനപ്പൂർവ്വം തടസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും പഞ്ചാബ് എഎപി മീഡിയ ഇൻചാർജ് ബാൽതേജ് പന്നു പറഞ്ഞു.
ഒക്ടോബർ 17 മുതൽ 21 വരെ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഭക്ഷ്യ വ്യാപാര പ്രദർശനമായ സിയാൽ പാരീസ് 2026ൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ഭഗവന്ത് മാന് വിദേശ യാത്ര നടത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അർഹമായ പ്രോട്ടോക്കോൾ നൽകണമെന്ന് ഹൈകോടതി വ്യക്തമായി നിർദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പാരീസിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസൽ ജനറൽ പോലും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ എത്തിയില്ലെന്നും പന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിമാനത്താവളത്തിലെ ദുരവസ്ഥയും.
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മുകളിൽ നിന്നുള്ള കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടിയെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാദം. മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഭഗവന്ത് മാനെ വിട്ടയച്ചത്. ലഗേജ് വരാനുണ്ടെന്നും മറ്റും പറഞ്ഞ് ബോധപൂർവ്വം തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പാർട്ടി ആരോപിച്ചു. മറ്റേതെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമാനത്താവളത്തിൽ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയോ പിഴ ചുമത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എഎപി നേതാവ് ചോദിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർക്കാരും പഞ്ചാബിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്നിരുന്നാലും രാഷ്ട്രീയ അനുമതി നൽകാനുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിസമ്മതത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി അനുവദിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി വിദേശ യാത്ര നടത്താൻ കഴിയൂവെന്ന് ബാൽതേജ് പന്നു വ്യക്തമാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സന്ദർശന വേളയിൽ പൂർണ്ണ പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
ഇതിന് മുമ്പ് വിദേശ സന്ദർശനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം കുറഞ്ഞത് നാല് തവണയെങ്കിലും അനുമതി നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദേശ സന്ദർശനങ്ങളിലൂടെ പഞ്ചാബിന് നിക്ഷേപങ്ങളും ഫണ്ടുകളും ഉറപ്പാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കഴിയുമെന്നും ഇത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ബാൽതേജ് പന്നു പറഞ്ഞു.
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