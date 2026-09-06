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പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് നിയമനം എതിർത്ത് പഞ്ചാബ് സർക്കാർ; പ്രമേയം പാസാക്കി മന്ത്രിസഭ

സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സമ്മതമില്ലാതെ പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസിനെ നിയമിച്ചത് ഭരണഘടനാ നിയമ ലംഘനമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ.

PUNJAB CABINET ASHWANI KUMAR MISHRA APPOINTMENT OF NEW CHIEF JUSTICE PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT
Chief Minister Bhagwant Mann (X.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 6, 2026 at 8:10 PM IST

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ചണ്ഡീഗഢ്: ഞ്ചാബ്-ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിയുടെ പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ജസ്റ്റിസ് അശ്വനി കുമാർ മിശ്രയെ നിയമിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ പഞ്ചാബ് സർക്കാർ രംഗത്ത്. നിയമനം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി തേടാതെയാണെന്നും ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പഞ്ചാബ് മന്ത്രിസഭ പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്ന് സുപ്രധാന പ്രമേയം പാസാക്കി.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി തേടാതെയാണ് കേന്ദ്രം പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നിയമിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ എക്സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ കുറിച്ചു. പഞ്ചാബിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തുടർച്ചയായ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

നമ്മുടെ 9000 കോടി രൂപയുടെ ആർഡിഎഫ് ഫണ്ടുകളും വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ പാക്കേജും കേന്ദ്രം നിർത്തിവച്ചതും, ബിബിഎംബി നിയമങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങളും, ഇപ്പോൾ ജുഡീഷ്യറി നിയമനങ്ങളിൽ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലും ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണെന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നിയമനം ഉടൻ തടയണമെന്നും ഭരണഘടനാപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിന് അർഹമായ വില നൽകണമെന്നും പഞ്ചാബ് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വിവാദത്തിൻ്റെ കാരണം

കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 6-നാണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ കൊളീജിയം, പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിയുടെ ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് അശ്വനി കുമാർ മിശ്രയെ സ്ഥിരം ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി നിയമിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തത്. തുടർന്ന് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രാലയം ഈ ഫയൽ പഞ്ചാബ് സർക്കാരിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിനായി അയച്ചു. എന്നാൽ ഓഗസ്റ്റ് 31, സെപ്റ്റംബർ 2 തീയതികളിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ പോലും പഞ്ചാബ് സർക്കാർ ഇതിൽ മറുപടി നൽകിയിരുന്നില്ല. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിനായി കാത്തുനിൽക്കാതെ സെപ്റ്റംബർ 5-ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമനം ഔദ്യോഗികമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് പഞ്ചാബ് ഭരണകൂടം ശക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത്.

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എന്തിനാണ് എതിർപ്പ്?

സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അഭിപ്രായം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിയമനം നടത്തിയതിനെതിരെ പഞ്ചാബ് ധനമന്ത്രി ഹർപാൽ സിംഗ് ചീമ കേന്ദ്രത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ഫെഡറൽ ഘടനയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണിതെന്ന് ഹർപാൽ സിംഗ് ചീമ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം പഞ്ചാബ് സർക്കാരിൻ്റെ അഭിപ്രായം തേടിയെന്നും എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറുപടിയില്ലാത്തതിനാലും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം ബാധകമല്ലാത്തതിനാലും പ്രക്രിയ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു എന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ആരാണ് ജസ‌‌റ്റിസ് അശ്വനി കുമാർ മിശ്ര?

1968 നവംബർ 16 നാണ് അശ്വനി കുമാർ മിശ്രയുടെ ജനനം. ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ കിരോരി മാൾ കോളജിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദവും ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ കാമ്പസ് ലോ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് എൽഎൽബി ബിരുദവും നേടി.

1993 മെയ് 8 ന് അഭിഭാഷകനായി ചേർന്ന അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും സിവിൽ, ഭരണഘടന, സർവീസ് വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാക്‌ടീസ് ചെയ്‌തു. 2013 ൽ അദ്ദേഹത്തെ സീനിയർ അഭിഭാഷകനായി നിയമിച്ചു. 2014 ഫെബ്രുവരി 3 ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിലെ അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയായി നിയമിതനായ അദ്ദേഹം 2016 ഫെബ്രുവരി 1 ന് സ്ഥിരം ജഡ്‌ജിയായി.

2025 ജൂലൈ 20 വരെ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിൽ തുടർന്ന അദ്ദേഹം 2025 ജൂലൈ 21 ന് പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിയിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹം 2026 ജൂൺ 1 മുതൽ പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിയുടെ ആക്‌ടിങ് ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസായി നിയമിതനാവുകയായിരുന്നു.

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TAGGED:

PUNJAB CABINET
ASHWANI KUMAR MISHRA
APPOINTMENT OF NEW CHIEF JUSTICE
PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT
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