ബന്ധുക്കളുടെ നിരന്തര ആക്ഷേപം... മനംനൊന്ത് വ്യാപാരി ജീവനൊടുക്കി; മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്
Published : May 18, 2026 at 8:20 PM IST
ഗാന്ധിനഗർ: ബന്ധുക്കള്ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണമുന്നയിച്ച ശേഷം വ്യാപാരി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് അമിത് കുമാർ (42) പങ്കുവച്ച വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായതോടെയാണ് നടപടി. ബന്ധുക്കൾ ഉപദ്രവിക്കുകയും ബിസിനസ് കൈയടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിച്ചുള്ള വീഡിയോ അമിത് മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഈ വീഡിയോയിലാണ് ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുള്ളത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു വസ്തു ഇടപാടുകാരനും പലചരക്ക് വ്യാപാരിയുമായ അമിത് കുമാർ (42) ജീവനൊടുക്കിയത്. അമിത് കുമാറിൻ്റെ സഹോദരൻ വിവേക് അഗർവാളിൻ്റെ പരാതിയുടെയും വീഡിയോ തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ സമ്രാല പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. വീഡിയോകൾ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ടന്ന് സമ്രാല പൊലീസ് ഡിഎസ്പി പ്രീത്പാൽ സിങ് സന്ധു പറഞ്ഞു.
മെയ് 15ന് അമിത് കുമാർ വീട്ടിൽ നിന്ന് കടയിലേക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ എത്തിയില്ല. ഏതാനും സമയങ്ങള്ക്ക് ശേഷം സഹോദരൻ്റെ വാട്ട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ രണ്ട് വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ച വിവരം വീട്ടുകാർ അറിയുന്നത്. സമീപത്തെ കനാലിൽ നിന്നാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്തിയത്.
"ഞാൻ അമിത് കുമാർ. ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ഭയത്തിലാണ്. എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ കണ്ണുകളിലെ ദുഃഖവും കണ്ണീരും എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയുകയും ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, നീ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കും? ആരാണ് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിവേചനം കാണിച്ചിട്ടില്ല" എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വീഡിയോയാണ് പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്.
കുടുംബം ബിസിനസ് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടും തന്നെ ബന്ധുക്കൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു. അമിതിൻ്റെ സഹോദരൻ വിവേക് അഗർവാളും തൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ തങ്ങളുടെ കുടുംബ ബിസിനസ് കൈയടക്കാൻ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസിൽ മൊഴി നൽകി. വളരെക്കാലമായി അമിത് കുമാറിൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നുവെന്നും, 25-27 വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനം അവഗണിച്ച അവർ, അവനെ പരിഹസിക്കുകയും നീ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. അമിത് പൂർണമായും തകർന്നുപോയെന്നും സഹോദരൻ വ്യക്തമാക്കി.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്ലൈൻ നമ്പർ - 1056, 104, 0471- 2552056. മൈത്രി 0484 2540530, തണല് 0495 2760000, ദിശ 1056. Assistance for overcoming suicidal thoughts is available on the State’s health helpline 104, Maithri - 0484-2540530, Thanal - 0495-2760000 and DISHA – 1056.