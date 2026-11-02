പഞ്ചാബിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി; 24 മണിക്കൂറിനിടെ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത് 3 എംഎൽഎമാർ
2027ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി 40 പേരുടെ ആദ്യ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക ആം ആദ്മി പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു
Published : November 2, 2026 at 12:37 PM IST
അമൃത്സർ: പഞ്ചാബിൽ ഭരണകക്ഷിയായ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകി മൂന്ന് എംഎൽഎമാർ രാജിവച്ച് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെയാണ് മുൻ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയായ കുൻവർ വിജയ് പ്രതാപ് സിങ് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ പാർട്ടി വിട്ടത്. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പാർട്ടിയിൽ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്.
സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിലെ അതൃപ്തി
അമൃത്സർ നോർത്ത് മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കുൻവർ വിജയ് പ്രതാപ് സിങ്ങിന് പുറമെ പട്യാല ജില്ലയിലെ സനൗറിൽ നിന്നുള്ള ഹർമീത് സിങ് പത്താൻമജ്റ, സമാനയിൽ നിന്നുള്ള ചേതൻ സിങ് ജോറമജ്റ എന്നിവരാണ് രാജിവച്ചത്. ഇവർ മൂന്ന് പേരും ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെ ബിജെപി ആസ്ഥാനത്തെത്തി ഔദ്യോഗികമായി പാർട്ടി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചു. 2027ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി 40 പേരുടെ ആദ്യ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക ആം ആദ്മി പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ ഹർമീത് സിങ്ങിനെയും ചേതൻ സിങ്ങിനെയും ഉൾപ്പെടുത്താത്തതാണ് പെട്ടെന്നുള്ള രാജിയിലേക്ക് നയിച്ചത്.
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗਾ। >ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਗਲੀ-ਨਾਲੀ ਅਤੇ ਰਿਬਨ-ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਸ਼ਾ, ਫਿਰੌਤੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਜਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉੱਨਤਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਇਕਜੁਟ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। >ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ 90 ਪਰਸੈਂਟ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ; ਜੋ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। >ਮੈਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। >ਮੇਰੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ-ਸਰੋਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। >ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਬਰਸਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ, ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ, ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਸਰੂਪ ਰਾਣੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਰ ਮੁੱਦੇ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। >ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਕੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ ਹੋਵੇਗਾ। >ਮੇਰਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਹੈ “ਪੰਜਾਬ ਫਸਟ”। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ… ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ— Kunwar Vijay Pratap Singh (@Kvijaypratap) November 2, 2026
സ്പീക്കർക്ക് രാജിക്കത്ത് നൽകി
നിയമസഭാ സ്പീക്കർ കുൽതാർ സിങ് സന്ധ്വാന് കുൻവർ വിജയ് പ്രതാപ് സിങ് തൻ്റെ രാജിക്കത്ത് കൈമാറി. 2026 നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെയാണ് രാജി സമർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാജിക്കത്തിൻ്റെ പകർപ്പ് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചാബിനെ മയക്കുമരുന്ന്, ഗുണ്ടാവിളയാട്ടം, അഴിമതി എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് പുരോഗമനപരമായ ഒരു സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാൻ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. പഞ്ചാബിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകുക എന്നതാണ് തൻ്റെ ഏക ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം
മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന കുൻവർ വിജയ് പ്രതാപ് സിങ്ങിൻ്റെ പടിയിറക്കം ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് വലിയ ക്ഷീണമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2021ൽ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന അദ്ദേഹം 2022ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമൃത്സർ നോർത്ത് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മികച്ച വിജയം നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായി അദ്ദേഹം അകന്നു. പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരോപിച്ച് 2025 ജൂണിൽ അദ്ദേഹത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷവും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളെയും പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു.
ആം ആദ്മി പാർട്ടി ദേശീയ കൺവീനർ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനും പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മന്നിനുമെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം കടുത്ത ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച സമയത്തെ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് നേതൃത്വം വ്യതിചലിച്ചുവെന്നും സ്വരാജ് എന്ന അടിസ്ഥാന തത്ത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില തകർന്നുവെന്നും മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയും ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളും പിടിമുറുക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
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നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ച സമയത്ത് തന്നെ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മൂന്ന് എംഎൽഎമാർ പാർട്ടി വിട്ടത് പഞ്ചാബ് ഘടകത്തിലെ കടുത്ത അതൃപ്തിയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. രാജിവച്ച മറ്റ് രണ്ട് എംഎൽഎമാരും ഭഗവന്ത് മൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണപരാജയങ്ങളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. തൊഴിലില്ലായ്മ, കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാർ പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആരോപണം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നേതാക്കൾ പാർട്ടി വിടുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ആം ആദ്മി നേതൃത്വം.
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