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കൊടും ചൂടിൽ ഹുഡി ധരിച്ച ആണ്‍വേഷം, പ്രീ വെഡിങ് ഫോട്ടോഷൂട്ട് മുതൽ ആരംഭിച്ച നാടകം; കേതൻ അഗർവാളിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തൽ

വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള ഫോട്ടോഷൂട്ടിനായി ബാലിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള പദ്ധതി ഇല്ലാതാക്കാൻ സിയ ഗോയൽ പദ്ധതിയിട്ടു.

KETAN AGARWALS DEATH Siya Goyal Pune Murder Case SIYA GOYAL CHETAN CHAUDHARY
Ketan Agarwal - File (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 25, 2026 at 10:10 AM IST

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മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുനെയിൽ വ്യവസായിയായ കേതൻ അഗർവാളിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തൽ. ഏകദേശം ആറ് മാസത്തോളം പ്രതിശ്രുത വധു സിയ ഗോയലും കാമുകൻ ചേതൻ ചൗധരിയും നിരന്തരം ബന്ധം പുലർത്തിയ ശേഷമാണ് ആസൂത്രിതമായ കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്നും കണ്ടെത്തൽ. 2,004 ഫോൺ കോളുകളിലായി 238 മണിക്കൂർ ഇരുവരും പരസ്‌പരം സംസാരിച്ചു. കൊലപാതകത്തിന് മിനുട്ടുകള്‍ക്ക് മുൻപും ഇരുവരും ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. ജൂൺ 18നാണ് കേതൻ അഗർവാളിനെ കൊക്കയിൽ തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

ഇരുവരും ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രയിൽ നിഴൽ പോലെ കാമുകനും

സംഭവദിവസം, പ്രതികളായ സിയ ഗോയലും കാമുകൻ ചേതൻ ചൗധരിയും ഒരു കഫേയിൽ കണ്ടുമുട്ടി. അഗർവാളിനെ കൊല്ലാനുള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്‌തു. 26 കാരൻ കേതൻ അഗർവാളിനെ ഗോയലും (20) ചൗധരിയും (22) ചേർന്ന് തള്ളിയിടാൻ അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലം നേരത്തെ കൂട്ടി കണ്ടെത്തി. കോൾ റെക്കോർഡുകളും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണം ഗൂഢാലോചനയുടെ ചുരുളഴിയിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൂനെ റൂറൽ പൊലീസ് പറയുന്നു.

"കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനിടെ സിയ ഗോയലും കാമുകൻ ചേതൻ ചൗധരിയും 2,004 ഫോൺ കോളുകൾ കൈമാറുകയും ഏകദേശം 238 മണിക്കൂർ പരസ്‌പരം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. അവർ തമ്മിലുള്ള ചില കോളുകൾ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടുനിന്നു. ഭർത്താവിനെ കൊക്കയിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ കഴിയുന്ന അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലം കോട്ടയിൽ ഇരുവരും കണ്ടെത്തി. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ തയാറാക്കി," പൂനെ (റൂറൽ) പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് സന്ദീപ് സിങ് ഗിൽ പറയുന്നു.

ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വിപുലമായ ആശയവിനിമയം നടന്നത്. സംഭവദിവസം, ലോഹഗഡ് കോട്ടയിലേക്ക് പോകുന്നതിനുമുമ്പ് ഗോയലും ചൗധരിയും ഒരു കഫേയിൽ കണ്ടുമുട്ടുകയും അഗർവാളിനെ കൊല്ലാനുള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. ഇരുവരുടെയും ബന്ധത്തിന് ഭർത്താവായ കേതൻ അഗർവാള്‍ ഒരു തടസമായി. ഇതോടെയാണ് കൊലപാതകത്തിനുള്ള ആസൂത്രണങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചത്.

പ്രീ വെഡിങ് ഫോട്ടോഷൂട്ട് മുടക്കാൻ പദ്ധതി

ജൂൺ ആറിന് മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ കേതൻ അഗർവാളിൻ്റെ പാസ്‌പോർട്ട് നഷ്‌ടപ്പെട്ടതും ആസൂത്രിതമായിരുന്നു. വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള ഫോട്ടോഷൂട്ടിനായി ബാലിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള പദ്ധതി ഇല്ലാതാക്കാൻ സിയ ഗോയൽ നടത്തിയ നാടകമായിരുന്നു അത്.

യാത്ര മുടക്കാനായി ഖലാപൂരിലെ ഫുഡ് മാളിലെ സ്ത്രീകളുടെ ശുചിമുറിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാസ്‌പോർട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. കാറിൽ നിന്ന് പാസ്‌പോർട്ട് മോഷ്‌ടിച്ച ശേഷം സിയ ഗോയൽ അത് ശുചിമുറിയിൽ കളയുകയായിരുന്നുവെന്ന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പാസ്‌പോർട്ട് വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഒരു സംഘത്തെയും മാളിലേക്ക് അയയ്ക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ പദ്ധതിയെന്ന് ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ ദിനേശ് ടെയ്ഡെ പറഞ്ഞു.

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കേതൻ്റെ സഹോദരി സഞ്ജനയുമായും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് വഴിത്തിരിവുണ്ടായത്. മരണത്തിന് മുൻപ് പലതവണ ലോഹഗഡ് കോട്ടയിലേക്ക് തന്നോടൊപ്പം പോകാൻ ഗോയൽ അഗർവാളിനെ പലതവണ പ്രേരിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. മെയ് 31 ന്, ഗോയൽ അഗർവാളിനെ ലോഹഗഡ് കോട്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ജൂൺ നാലിന് ലോഹഗഡ് കോട്ടയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് അവർ വീണ്ടും നിർബന്ധിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, അഗർവാളിൻ്റെ അമ്മ അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടാമതും അവിടെ പോകാൻ അനുവദിച്ചില്ല.

തുടർന്ന് ജൂൺ 14 ന് ലോഹഗഡിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഗോയൽ വീണ്ടും നിർബന്ധിച്ചു. ഫെബ്രുവരിയിൽ വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് ഇരുവരും വിവാഹ ചടങ്ങുകള്‍ക്കായി ഉദയ്‌പൂരിൽ ഒരു കൊട്ടാരം തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആ ദിവസം, അവൾ അവനെ പാറക്കെട്ടിൽ നിന്ന് തള്ളിയിടാൻ ശ്രമിച്ചതായാണ് സംശയം. അയാൾക്ക് ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി. പാമ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്‌ടിച്ചാണ് പദ്ധതിയിട്ടത്. എന്നാൽ അതിൽ സംശയമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടിയിരുന്നില്ല.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ മുഖം മറച്ച് പിന്തുടർന്ന കാമുകൻ

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോഹഗഡ് ഫോർട്ടിൽ അഗർവാളിനെയും ഗോയലിനെയും പിന്തുടരുന്ന ഹൂഡി ധരിച്ച കാമുകൻ ചേതൻ ചൗധരി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. 33 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനില ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആ മനുഷ്യൻ ഹൂഡി ധരിച്ചിരുന്നത് അസാധാരണമായി പൊലീസിന് തോന്നി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സംശയാസ്‌പദമായ ചലനങ്ങൾ കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാൻ പൊലീസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ആരോപണങ്ങള്‍ മാത്രമാണെന്നാണ് ചൗധരിയുടെ അഭിഭാഷകൻ റാം ഷഹാൻ പറയുന്നത്. ചേതൻ ചൗധരിയുടെ പങ്ക് എഫ്‌ഐ‌ആറിൽ പ്രത്യേകമായി വിവരിക്കുന്നില്ല. പ്രതിയുടെ കാമുകൻ എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂവെന്നാണ് വാദം. ആദ്യ റിമാൻഡ് സമയത്തും ഇതേ വാദമാണ് കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. ചൗധരിയുടെ പിതാവ് ബാബുലാൽ ചൗധരിയും തൻ്റെ മകൻ നിരപരാധിയാണെന്നും സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ സിയ ഗോയൽ കേസിൽ കുടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചു.

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TAGGED:

KETAN AGARWALS DEATH
SIYA GOYAL
PUNE MURDER CASE
SIYA GOYAL CHETAN CHAUDHARY
PUNE REALTOR MURDER CASE

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