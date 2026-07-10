പുണെയിലെ മാലിന്യ പ്ലാൻ്റ് ദുരന്തം: ഒരാൾ മരിച്ചു, രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്കരം
അപകടത്തിൽ തകർന്ന കെട്ടിടം ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് നേരിട്ട് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ്.
By PTI
Published : July 10, 2026 at 10:35 AM IST
പുണെ: പിംപ്രി ചിഞ്ച്വാഡിലെ മോശിയിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാൻ്റിലെ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലേക്ക് മാലിന്യക്കൂമ്പാരം ഇടിഞ്ഞുവീണുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു. കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ എട്ട് പേരെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. അപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിക്കുകയും ഒൻപത് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30നാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടമുണ്ടായത്. പുണെ നഗരത്തിന് സമീപമുള്ള ആസൂത്രിത നഗരപ്രദേശമായ മോശി പ്രധികരണിലാണ് സംഭവം. ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് ടു എനർജി പ്ലാൻ്റിന് സമീപമുള്ള മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലേക്കാണ് മലപോലെ കിടന്നിരുന്ന പഴയ മാലിന്യക്കൂമ്പാരം ഇടിഞ്ഞുവീണത്. നഗരസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി മാലിന്യ സംസ്കരണം നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടമാണിത്. കനത്ത മഴകാരണം മാലിന്യക്കൂമ്പാരം കുതിർന്ന് മണ്ണിടിച്ചിൽ പോലെ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്തായിരുന്നു അപകടം. ഈ സമയത്ത് 23 പേരാണ് കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ അഞ്ച് പേർ അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. ബാക്കിയുള്ള 18 പേർ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് നടന്ന ഊർജിതമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഒൻപത് പേരെ ജീവനോടെ പുറത്തെടുത്തു. ഇവരെ യശ്വന്ത്റാവു ചവാൻ മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബാക്കി എട്ട് പേർക്കായി ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെയും (എൻഡിആർഎഫ്) സൈന്യത്തിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. പിംപ്രി ചിഞ്ച്വാഡ് മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ (പിസിഎംസി) അഗ്നിരക്ഷാ സേന, പിഎംആർഡിഎ, പൊലീസ് തുടങ്ങിയവരും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നുണ്ട്.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്കരം
മാലിന്യം ഇടിഞ്ഞുവീണതിനെ തുടർന്ന് കെട്ടിടം ഒരുവശത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും തകർന്ന നിലയിലായതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് നേരിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ല. അതിനാൽ കെട്ടിടത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് സുരക്ഷിതമായ പാതയൊരുക്കാനാണ് നിലവിൽ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
കെട്ടിടത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് എൻഡിആർഎഫ് സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡ് ദീപക് തിവാരി പറഞ്ഞു. തകർന്ന കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി പ്രവേശിക്കാൻ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ചുറ്റുമുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും അപകടസാധ്യതയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. സുരക്ഷിതമായ പാതയൊരുക്കിയ ശേഷം സംഘം കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ പുറത്തെത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പിസിഎംസി കമ്മിഷണർ വിജയ് സൂര്യവംശി അപകടസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. എൻഡിആർഎഫ്, സൈന്യം, പൊലീസ്, സിവിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തി. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ലഭ്യമായ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്ഥലത്തെ സാഹചര്യങ്ങളും സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളികളും വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള തന്ത്രം തയ്യാറാക്കിയത്. കെട്ടിടം ചരിഞ്ഞതിനാലും ഒരുഭാഗം തകർന്നതിനാലും അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നത്. അസ്ഥിരമായ ഭാഗം സുരക്ഷിതമാക്കി പാതയൊരുക്കിയാൽ ഉടൻ തന്നെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ സംഘം കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്നും പിസിഎംസി കമ്മിഷണർ വ്യക്തമാക്കി.
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