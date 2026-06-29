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മൂന്ന് വയസുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത് കൊലപ്പെടുത്തി; 65 കാരന് വധശിക്ഷ വിധിച്ച് പൂനെ കോടതി

സമൂഹമനഃസാക്ഷിയെപ്പോലും ഞെട്ടിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണിതെന്നും ഈ കുറ്റകൃത്യത്തെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവും അങ്ങേയറ്റം ക്രൂരത നിറഞ്ഞതാണെന്നും കോടതി വിശേഷിപ്പിച്ചു.

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Bhimrao Kamble (X.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 5:58 PM IST

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മുബൈ: മൂന്ന് വയസുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ 65 കാരനായ ഭീംറാവു കാംബ്ലെയ്ക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചുകൊണ്ട് പൂനെ കോടതി. സമൂഹമനഃസാക്ഷിയെപ്പോലും ഞെട്ടിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണിതെന്നും ഈ കുറ്റകൃത്യത്തെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവും അങ്ങേയറ്റം ക്രൂരത നിറഞ്ഞതാണെന്നും കോടതി വിശേഷിപ്പിച്ചു. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, ലൈംഗിക പീഡനം, ബലാത്സംഗം, കൊലപാതകം എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി പൂനെ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്‌ജി എസ് ആർ സലുങ്കെയാണ് വിധി പ്രസ്‌താവിച്ചത്.

മെയ് ഒന്നിന് പൂനെ ജില്ലയിലെ നസ്രപൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. കാംബ്ലെ കുട്ടിയെ മധുരപലഹാരം നൽകി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. പെൺകുട്ടിയെ കന്നുകാലി തൊഴുത്തിന് സമീപമുള്ള ഒരു ഷെഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചും നെഞ്ചിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ചും കൊലപ്പെടുത്തി.

കുട്ടിയെ കാണാതായതോടെയാണ് കുറ്റകൃത്യം പുറത്തുവന്നത്. കുട്ടിയെ കാണാതായതോടെ കുടുംബം തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു.തിരച്ചിലിനിടെ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാംബ്ലെ കുട്ടിയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇത് പോലീസിന് കുട്ടിയെ തിരിച്ചറിയാനും പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സഹായിച്ചു.

വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ, വധശിക്ഷ സംബന്ധിച്ച സുപ്രീം കോടതിയുടെ 12 പ്രധാന വിധികൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാമർശിച്ചു. ഈ കുറ്റകൃത്യം സുപ്രീം കോടതി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നുവെന്ന് വാദിച്ചു. കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ക്രൂരതയിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഇടമില്ലെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദത്തോട് പൂർമ്മമായും ജഡ്‌ജി യോജിച്ചു. കുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ച പരിക്കുകളുടെ സ്വഭാവം പ്രവൃത്തിയുടെ തീവ്രതയും മനുഷ്യത്വരഹിതവും വ്യക്തമായി തെളിയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

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കാംബ്ലെയുടെ മുൻകാല ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട കാര്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, പ്രതിക്ക് നിയമപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ വിചാരണ വേളയിൽ യാതൊരു പശ്ചാത്താപവും പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കുറ്റകൃത്യം പ്രതിയുടെ ലൈഗിക താത്‌പര്യങ്ങൾ തൃപ്‌തിപ്പെടുത്താൻ ചെയ്‌തതാണെന്നും അതിൽ നിരപരാധിയും നിസ്സഹായനുമായ ഒരു കുട്ടി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് പ്രതിയെ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് വിധിക്കുമ്പോൾ ജഡ്‌ജി സലുങ്കെ നിരീക്ഷിച്ചു.

"പ്രതി കുറ്റകൃത്യം വളരെ ക്രൂരമായി ചെയ്‌തു. ഇരയോട് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പെരുമാറ്റവും പീഡനവും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇര നിരപരാധിയും നിസ്സഹായയുമായ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. ലൈഗിക താത്‌പര്യങ്ങൾ തൃപ്‌തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്. ഇത് തികഞ്ഞ അധാർമികതയ്ക്ക് തെളിവാണ്. യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെയുള്ള ഒരു ക്രൂരമായ കൊലപാതകമായിരുന്നു ഇത്. ജുഡീഷ്യൽ മനസ്സാക്ഷിയെ മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ പോലും ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ വളരെ ക്രൂരമായി കുറ്റകൃത്യം പ്രതി ചെയ്‌തു," ജഡ്‌ജി പറഞ്ഞു.

"ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടും പ്രതിയുടെ ലൈഗിക തത്പര്യങ്ങൾ ശമിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച്, അത് വളരെ അപകടകരമായ ഘട്ടത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇരയുടെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടത്തിയ മുറിവുകൾ, വെറും മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയോടുള്ള പ്രതിയുടെ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പെരുമാറ്റത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്നു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കേസിൽ വധശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയതിൽ പോലീസിൻ്റെയും പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെയും വേഗത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തിനും ഏകോപിത ശ്രമങ്ങൾക്കും പൂനെ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് സന്ദീപ് സിംഗ് ഗിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു. ആഴ്‌ചകൾക്കുള്ളിൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു,55 സാക്ഷികളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ കേസിൽ ഒരു ദയയോ ഇളവോ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്‌ത മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് ഇത്തരം കുറ്റവാളികൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു.നീതി നടപ്പാക്കിയതിന് അദ്ദേഹം ജുഡീഷ്യറിയെ പ്രശംസിച്ചു. ക്രമസമാധാനപാലനത്തോടുള്ള ശക്തമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് വിധിയെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.

കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്‌തതിൽ ഫഡ്‌നാവിസ് പൂനെ എസ്‌ പി സന്ദീപ് സിംഗ് ഗിൽ, സ്‌പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അജയ് മിസാർ എന്നിവരെ മുഖ്യമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു. പൂനെ റൂറൽ പോലീസ് നടത്തിയ വേഗത്തിലുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഈ അന്തിമ വിധിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. റെക്കോർഡ് സമയത്തിനുള്ളിൽ അന്വേഷണവും വിചാരണയും പൂർത്തിയാക്കിയതിന് മുഖ്യമന്ത്രി അന്വേഷണ ഏജൻസികളെയും അഭിനന്ദിച്ചു.

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TAGGED:

PUNE DISTRICT SESSIONS COURT
DEATH PENALTY
PUNE MAN AGED 65 GETS DEATH PENALTY
CHILD ABUSE AND MURDER
3 YEAR OLDS RAPE MURDER

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