ദുരന്തഭൂമിയായി പൂനെ; ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒരാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, രണ്ടുപേർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു
കനത്ത മഴ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ എൻ ഡി ആർ എഫ് സംഘം സ്ഥലത്ത് തീവ്രമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിവരികയാണ്.
By ANI
Published : July 6, 2026 at 3:39 PM IST
പൂനെ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെ ജില്ലയിലുണ്ടായ ശക്തമായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു. മാവൽ തഹസിൽ പരിധിയിലെ പാട്ടീൽ ഗ്രാമത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. തകർന്നുവീണ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ രണ്ട് ഗ്രാമവാസികൾ കൂടി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് വിവരം. ഇവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ്.
എൻ ഡി ആർ എഫും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും രംഗത്ത്
പുലർച്ചെയുണ്ടായ അപകടത്തെത്തുടർന്ന് പൂനെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ റീജിയൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റിയും (PMRDA) പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും ഉടൻ തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം ദേശീയ ദുരന്തപ്രതികരണ സേനയുടെ (NDRF) അടിയന്തര സഹായം തേടുകയായിരുന്നു. പൂനെയിലെ അഞ്ചാം ബറ്റാലിയനിൽ നിന്നുള്ള 30 പേരടങ്ങുന്ന അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് നിലവിൽ സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്.
#WATCH | Maharashtra: A major landslide occurred on the Missing Link section of the Mumbai–Pune Expressway near the Khandala Exit. Consequently, the Mumbai-bound lane has been completely closed.— ANI (@ANI) July 6, 2026
According to preliminary information, no casualties have been reported. Efforts are… pic.twitter.com/pRUSGhHabx
ഇൻസ്പെക്ടർ രവീന്ദറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, അസിസ്റ്റൻ്റ് കമാൻഡൻ്റ് ചന്ദ്രകേതു ശർമ്മയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നത്. തകർന്നടിഞ്ഞ മണ്ണും പാറക്കൂട്ടങ്ങളും നീക്കി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമകരമായ ദൗത്യത്തിലാണ് സംഘം.
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മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അതിശക്തമായ മഴ; മുംബൈയിൽ ജാഗ്രത
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ പലയിടങ്ങളിലും കനത്ത മഴയാണ് പെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (IMD) സംസ്ഥാനത്ത് 'റെഡ് അലർട്ട്' പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും മണിക്കൂറുകളിലും മുംബൈയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും അതിശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്നാണ് ബൃഹൻമുംബൈ മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ (BMC) മുന്നറിയിപ്പ്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുംബൈ നഗരത്തിൽ ശരാശരി 105.24 മില്ലിമീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി. കിഴക്കൻ സബർബുകളിൽ 161.11 മില്ലിമീറ്ററും പടിഞ്ഞാറൻ സബർബുകളിൽ 159.40 മില്ലിമീറ്ററുമാണ് പെയ്ത ശരാശരി മഴ. കനത്ത മഴയോടൊപ്പം കടലിൽ ഉയർന്ന തിരമാലകൾക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരദേശവാസികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കാലവർഷം കനത്ത നാശനഷ്ടം വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പൂനെ മാവലിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടൽ അതീവ ആശങ്കയോടെയാണ് രാജ്യം നോക്കിക്കാണുന്നത്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും എൻ ഡി ആർ എഫിൻ്റെയും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്നത്. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കണക്കിലെടുത്ത്, അപായസാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതടക്കമുള്ള അതീവ ജാഗ്രതാ നടപടികളിലാണ് അധികൃതർ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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