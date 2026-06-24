17 കോടിയുടെ വിവാഹം, 2 വിമാനങ്ങൾ; ഒഴിവാക്കാൻ കാമുകനൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രതിശ്രുതവരനെ കൊക്കയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു
ജൂൺ 18നാണ് പുണെയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ലോഹഗഡ് കോട്ടയിൽ വച്ച് 26കാരനായ കേതൻ അഗർവാൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്
Published : June 24, 2026 at 10:33 AM IST
പുണെ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുണെയിൽ വ്യവസായിയായ യുവാവിനെ പ്രതിശ്രുതവധുവും കാമുകനും ചേർന്ന് കൊക്കയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതികളെ ഏഴുദിവസത്തേക്ക് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. വഡ്ഗാവ് കോടതിയാണ് പ്രതികളായ സിയ ഗോയൽ, കാമുകൻ ചേതൻ ചൗധരി എന്നിവരെ ജൂൺ 29 വരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്. കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ഗൂഢാലോചനയും കൂടുതൽ തെളിവുകളും ശേഖരിക്കുന്നതിനായാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
ജൂൺ 18നാണ് പുണെയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ലോഹഗഡ് കോട്ടയിൽ വച്ച് 26കാരനായ കേതൻ അഗർവാൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. സിയയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി കോട്ടയിൽ ട്രെക്കിങ്ങിന് എത്തിയതായിരുന്നു ഇരുവരും. സെൽഫി എടുക്കുന്നതിനിടെ കാൽ വഴുതി 400 അടിയോളം താഴ്ചയുള്ള കൊക്കയിലേക്ക് വീണുവെന്നായിരുന്നു 20കാരിയായ സിയ ഗോയലിൻ്റെ ആദ്യ മൊഴി. എന്നാൽ സാങ്കേതിക തെളിവുകളും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന കൊലപാതക വിവരം പുറത്തുവന്നത്.
കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ
പൊലീസിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ പ്രകാരം, സിയ ഗോയലും 22കാരനായ കാമുകൻ ചേതൻ ചൗധരിയും ചേർന്നാണ് കേതനെ കൊക്കയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടത്. തുടർന്ന് സംഭവം അപകടമരണമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. 33 ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള സമയത്ത് കോട്ടയുടെ പരിസരത്ത് ഹൂഡി ധരിച്ച ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യം സിസിടിവിയിൽ പതിഞ്ഞതാണ് അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമായത്. ഇത് ചേതനാണെന്ന് പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മൊബൈൽ ഫോൺ രേഖകൾ, കോൾ വിവരങ്ങൾ, ലൊക്കേഷൻ, സംഭവസ്ഥലത്തെ സാക്ഷിമൊഴികൾ എന്നിവയും പ്രതികൾക്ക് കുരുക്കായി. ജൂൺ 14നും ഇതേ സ്ഥലത്ത് വച്ച് കേതനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഇരുവരും ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.
17 കോടിയുടെ വിവാഹം, രണ്ട് വിമാനങ്ങൾ
കേതൻ അഗർവാളും സിയ ഗോയലും പ്രമുഖ വ്യവസായ കുടുംബങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും വിവാഹം ഈ വർഷം നവംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കെ രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂരിൽ ആഡംബര വിവാഹത്തിനായി കോടികൾ ചെലവഴിച്ചുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം 17 കോടി രൂപ ചെലവിൽ വലിയൊരു വേദി ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അതിഥികൾക്കായി രണ്ട് സ്വകാര്യ വിമാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ വിവാഹത്തിൽ താത്പര്യമില്ലാതിരുന്ന സിയ, തൻ്റെ പ്രണയബന്ധം തുടരുന്നതിനായി കേതനെ ഒഴിവാക്കാൻ പദ്ധതിയിടുകയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ചേതനൊപ്പം ചേർന്ന് കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നത്.
സിയയുടെ കുടുംബത്തിനും പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപണം
മരണപ്പെട്ട കേതൻ്റെ പിതാവ് വിശാൽ അഗർവാൾ ഈ കേസിൽ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിയ ഗോയലിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ചേതനുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും എന്നിട്ടും അവർ ഇക്കാര്യം രഹസ്യമാക്കി വയ്ക്കുകയും കേതനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനാൽ ഇത് രണ്ടുപേരുടെ മാത്രം കുറ്റകൃത്യമല്ലെന്നും മറിച്ച് സിയയുടെ കുടുംബത്തിനും ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു.
ആരാണ് കേതൻ അഗർവാൾ?
പുണെ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപനമായ സക്സസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ടറും ചീഫ് മാർക്കറ്റിങ് ഓഫിസറുമായിരുന്നു കേതൻ അഗർവാൾ. അമേരിക്കയിലെ ബാബ്സൺ എഫ് ഡബ്ല്യു ഒലിൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസിൽ നിന്ന് സംരംഭകത്വത്തിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം, സിംബയോസിസ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിബിഎയും പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. വ്യവസായ രംഗത്ത് യുവ സംരംഭകനായി ശ്രദ്ധേയനായിരുന്ന കേതൻ, സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പദ്ധതികൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം ഹരിതഭാവി സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ടിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫൈലുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ നിർണായകമായ ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ പേരുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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