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"എൻ്റെ മകൻ വെറുമൊരു കേസ് ഫയലാകരുത്, അവൻ എൻ്റെ ലോകമായിരുന്നു"; കേതന്‍ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കണ്ണീരോടെ ഒരമ്മയുടെ കത്ത്

മകൻ്റെ മരണവാർത്തയറിഞ്ഞ് ദിവസങ്ങൾക്കകം മുത്തച്ഛനും മരിച്ചതോടെ രണ്ട് തലമുറകളെ നഷ്‌ടപ്പെട്ട കുടുംബം പ്രതികൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

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കേതൻ അഗർവാൾ ( ഫയൽ ചിത്രം ) , മാതാവ് രാഖി അഗർവാൾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 14, 2026 at 5:01 PM IST

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പൂനെ : മഹാരാഷ്‌ട്രയെ നടുക്കിയ പൂനെ കോട്ട കൊലപാതകക്കേസിൽ ഇരയായ 26 കാരൻ കേതൻ അഗർവാളിൻ്റെ കുടുംബം നീതിക്കായി രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നത നേത്യത്വത്തെ സമീപിക്കുന്നു. പ്രതിശ്രുത വധുവും കാമുകനും ചേർന്ന് മലമുകളിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ടു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേതന് നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മാതാവ് രാഖി അഗർവാൾ തിങ്കളാഴ്‌ച രാത്രി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് വികാരനിർഭരമായ കത്തയച്ചു. തൻ്റെ മകൻ വെറുമൊരു കേസ് ഫയലായി മാറരുതെന്നും കുറ്റവാളികൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകണമെന്നും കത്തിൽ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച കേതൻ്റെ പിതാവ് വിശാൽ അഗർവാൾ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിനും കത്തയച്ചിരുന്നു.

മൂന്ന് ആഴ്‌ചയ്ക്കുള്ളിൽ തകർന്നടിഞ്ഞത് രണ്ട് തലമുറകൾ

മകൻ്റെ വിയോഗം ഏൽപ്പിച്ച ആഘാതത്തിൽ നിന്നും അഗർവാൾ കുടുംബം ഇതുവരെ മുക്തരായിട്ടില്ല. കേതൻ്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ ആ ദുഃഖം താങ്ങാനാവാതെ 20 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കേതൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ ദേവിചന്ദ് അഗർവാളും ഹ്യദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരൊറ്റ മാസം കൊണ്ട് കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് തലമുറകളെയാണ് നഷ്‌ടമായതെന്ന് മാതാവ് കത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. തനിക്ക് ആരുടെയും അനാവശ്യ സഹാനുഭൂതിയോ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളോ വേണ്ടെന്നും, മകൻ്റെ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി 'നിനക്ക് നീതി കിട്ടി' എന്ന് പറയുന്ന ദിവസത്തിനായി മാത്രമാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നും അവർ കുറിച്ചു.

RAKHI AGARWAL LETTER TO PM MODI PUNE REALTOR CLIFF MURDER KETAN AGARWAL KILLED PUNE FORT MURDER CASE
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് എഴുതിയ കത്ത് (ETV Bharat)

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17 കോടിയുടെ ല്യാണം; പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന ക്രൂരത

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യവസായിയായ കേതനും 20-കാരിയായ സിയ ഗോയലും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം വരുന്ന നവംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കെയാണ് കൊലപാതകം. ജയ്‌പൂരിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ 17 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് നടത്താനിരുന്ന വിവാഹത്തിനായി അതിഥികളെ എത്തിക്കാൻ രണ്ട് സ്വകാര്യ വിമാനങ്ങൾ വരെ കുടുംബം ബുക്ക് ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ സിയ തൻ്റെ കാമുകനായ ചേതൻ ചൗധരിയെ രഹസ്യമായി വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി.

ജുൺ 18 ന് ലോഹഗഡ് കോട്ട സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സിയയും കാമുകനും ചേർന്ന് കേതനെ മലമുകളിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ടു കൊന്നത്. ഇതിന് മുൻപും സിയ കേതനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ പ്രതികളായ സിയയും ചേതനും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. കേസ് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റി വിചാരണ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.

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TAGGED:

RAKHI AGARWAL LETTER TO PM MODI
PUNE REALTOR CLIFF MURDER
KETAN AGARWAL KILLED
PUNE FORT MURDER CASE
PUNE FORT MURDER CASE

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