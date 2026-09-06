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യുവ വ്യവസായി കേതൻ അഗർവാളിൻ്റെ കൊലപാതകം; ഒരാള്‍ കൂടി അറസ്റ്റില്‍, വിനയായയത് വാട്‌സ് ആപ്പ് ചാറ്റ്

കേതൻ അഗർവാൾ കൊലപാതകക്കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതി അറസ്റ്റിൽ, സെപ്റ്റംബർ 12 വരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ

KETAN AGARWAL MURDER KETAN AGARWAL CASE UPDATES KETAN MURDER ONE MORE ARREST KETAN AGARWAL THIRD ACCUSE
accuse Ritesh Hinge (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 6, 2026 at 1:03 PM IST

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പൂനെ : മഹാരാഷ്ട്രയിൽ യുവ വ്യവസായിയെ പ്രതിശ്രുത വധുവും കാമുകനും ചേർന്ന് കൊക്കയിൽ തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഒരാൾകൂടി അറസ്റ്റിൽ. പ്രതികളായ ചേതൻ ചൗധരിയുടെയും സിയ ഗോയലിൻ്റെയും സുഹൃത്ത് റിതേഷ് ഹിംഗെ (22) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. കോടതിയിൽ ഹാജരായ പ്രതിയെ സെപ്റ്റംബർ 12 വരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.

ഗൂഢാലോചനയിൽ റിതേഷിനും പങ്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ് നടന്നത്. ബീഡ് സ്വദേശിയായ റിതേഷ് ഹിംഗെ ബാലേവാഡി പ്രദേശത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനി ജീവനക്കാരനാണ്. പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത മൊബൈൽ ഫോൺ ഫൊറൻസിക് വിദഗ്‌ധർ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് റിതേഷിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിലൂടെ കൊലപാതക ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

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കൂടാതെ, കൊലപാതകം നടന്ന ദിവസം ജൂൺ 18 ന് സിയയും ചേതനും റിതേഷിനോട് ലോഹഗഡ് കോട്ടയിലേക്ക് വരാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. എന്നാല്‍ റിതേഷ് കോട്ടയിലേക്ക് പോകാൻ വിസമ്മതിച്ചെന്നും കൊലപാതകത്തിനു ശേഷവും റിതേഷ് പ്രതിയുമായി ബന്ധം തുടർന്നിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കൊലപാതക ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് അയാൾക്ക് മുഴുവൻ അറിവുണ്ടായിരുന്നോ, അയാളുടെ കൃത്യമായ പങ്ക് എന്തായിരുന്നു, കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശേഷം പ്രതികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നിവയെല്ലാം പൂനെ റൂറൽ പൊലീസ് അന്വേഷിച്ച് വരുന്നു.

80 ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന ഈ മൂന്നാമത്തെ അറസ്റ്റിൽ, കേതൻ അഗർവാൾ കൊലപാതക കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയും. പ്രതി ആരുടെയെങ്കിലും സഹായത്തോടെ തെളിവുകൾ മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചോ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

കേതന്‍ അഗര്‍വാളിൻ്റെ കൊലപാതകം

ജൂൺ 18നാണ് കേതൻ അഗർവാളിനെ സിയയും ചേതൻ ചൗധരിയും ചേർന്ന് ലോഹഗഡ് കോട്ടയിൽ ട്രെക്കിങ്ങിനിടെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. വിവാഹം നടക്കാനിരിക്കെയാണ് കൊലപാതകം. കേസില്‍ പ്രതിശ്രുത സിയ ഗോയലും ചേതൻ ചൗധരിയും അറസ്റ്റിലാണ്. ചേതൻ ചൗധരിയുമായി അവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ നേരത്തെ വ്യക്തമായിരുന്നു. ഫെബ്രുവരിയിൽ കേതനുമായി വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ സിയ തൻ്റെ കാമുകനായ ചേതൻ ചൗധരിയെ രഹസ്യമായി വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

കേസില്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം നടക്കവെയാണ് ഡിലീറ്റ് ആയ വാട്‌സ് ആപ്പ് ചാറ്റുകള്‍ പുനഃസൃഷ്‌ടിച്ചതും മൂന്നമത്തെ പ്രതിയിലേക്ക് പൊലീസ് എത്തിച്ചേര്‍ന്നതും. കേസ് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റി വിചാരണ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.

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TAGGED:

KETAN AGARWAL MURDER
KETAN AGARWAL CASE UPDATES
KETAN MURDER ONE MORE ARREST
KETAN AGARWAL THIRD ACCUSE
THIRD ARREST KETAN AGARWAL MURDER

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