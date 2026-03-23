പുതുച്ചേരിയിൽ കോൺഗ്രസ് - ഡിഎംകെ സഖ്യം ഉറപ്പിച്ചു; സീറ്റ് വിഭജനത്തിൽ നാടകീയമായ ഒത്തുതീർപ്പ്
ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വത്തിനൊടുവിൽ രൂപീകരിച്ച പുതിയ ധാരണപ്രകാരം പുതുച്ചേരിയിലെ ആകെയുള്ള 30 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസ് 16 സീറ്റുകളിലും ഡിഎംകെ 12 സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കും
Published : March 23, 2026 at 8:58 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: പുതുച്ചേരി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന ദിനത്തിൽ കോൺഗ്രസും ഡിഎംകെയും തമ്മിലുള്ള സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്തി. ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വത്തിനൊടുവിൽ രൂപീകരിച്ച പുതിയ ധാരണപ്രകാരം പുതുച്ചേരിയിലെ ആകെയുള്ള 30 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസ് 16 സീറ്റുകളിലും ഡിഎംകെ 12 സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കും. സഖ്യകക്ഷികളായ സിപിഐക്കും വിസികെക്കും ഓരോ സീറ്റുകൾ വീതം നൽകാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.
പത്രികാ സമർപ്പണത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ നീണ്ട തർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ഈ ധാരണ ഉണ്ടായത്. ഏപ്രിൽ 9-ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, 2021-ലെ സീറ്റ് വിഭജന രീതി അംഗീകരിക്കാൻ ഡിഎംകെ തയ്യാറാകാതിരുന്നതാണ് ചർച്ചകൾ നീണ്ടുപോകാൻ കാരണമായത്. അന്ന് കോൺഗ്രസ് 21 സീറ്റുകളിലും ഡിഎംകെ 9 സീറ്റുകളിലുമാണ് മത്സരിച്ചിരുന്നത്. ഇത്തവണ ഇരുപാർട്ടികളും 14 സീറ്റുകൾ വീതം പങ്കിടണമെന്ന ഡിഎംകെയുടെ ആവശ്യം കോൺഗ്രസ് തള്ളിയതോടെയാണ് 16-12 എന്ന അനുപാതത്തിൽ ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിയത്.
സീറ്റ് വിഭജനത്തിൽ വ്യക്തത വരാൻ വൈകിയതിനാൽ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇരുപാർട്ടികളുടെയും സ്ഥാനാർഥികൾ ഒരുമിച്ച് പത്രിക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതിയായ മാർച്ച് 26-ഓടെ മാത്രമേ സഖ്യത്തിലെ സ്ഥാനാർഥികളുടെ അന്തിമ ചിത്രം വ്യക്തമാകൂ എന്ന് കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ അറിയിച്ചു. എഐസിസി പുതുച്ചേരി ഇൻചാർജ് ഗിരീഷ് ചോദങ്കർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിക്കവെ, സഖ്യത്തിൽ പൊതുവായ ധാരണയിലെത്തിയെന്നും ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഉടൻ തന്നെ പൂർണ്ണമായ വ്യക്തത വരുമെന്നും പറഞ്ഞു.
ഉഴവർക്കരയിലെ സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎ ശിവശങ്കരൻ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നത് പാർട്ടിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജനങ്ങൾ സ്ഥിരതയുള്ള ഭരണമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സഖ്യം സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനമായെന്നും സ്ഥാനാർഥികൾ പത്രിക പിൻവലിക്കുമെന്നും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി. നാരായണസ്വാമി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇത്തവണ തട്ടാഞ്ചാവടി മണ്ഡലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. രംഗസാമിക്കെതിരെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും സിറ്റിംഗ് എംപിയുമായ വി. വൈത്തിലിംഗത്തെയാണ് കോൺഗ്രസ് രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നെല്ലിത്തോപ്പ് സീറ്റിനായി ഡിഎംകെ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചതിനാൽ വി. നാരായണസ്വാമിക്ക് ഇത്തവണ സീറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
തമിഴ്നാട്ടിലും സമാനമായ രീതിയിലുള്ള കടുത്ത ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയായത്. ആകെയുള്ള 234 സീറ്റുകളിൽ 28 സീറ്റുകളാണ് കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചത്. 2021-ൽ 25 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച് 19 ഇടത്ത് ജയിച്ച കോൺഗ്രസ് ഇത്തവണ 39 സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ഡിഎംകെ അത് അംഗീകരിച്ചില്ല. അധികാരം പങ്കിടണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളിയെങ്കിലും ഭരണത്തിലെത്തിയാൽ വിവിധ ബോർഡുകളിലും കോർപ്പറേഷനുകളിലും കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലും പുതുച്ചേരിയിലും ഡിഎംകെ-കോൺഗ്രസ് സഖ്യം അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് എഐസിസി ഭാരവാഹി ചെല്ലകുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
തമിഴ്നാട്ടിൽ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമില്ലെന്നും പുതുച്ചേരിയിലെ ജനങ്ങൾ ബിജെപി ഭരണത്തിൽ മടുത്തുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ബിജെപിയുടെ ആശയങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തില്ലെന്നും അവർ സഖ്യകക്ഷികളെ ചിതലുകളെപ്പോലെ കാർന്നുതിന്നുമെന്നും ഗിരീഷ് ചോദങ്കർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ 23-ന് നടക്കുന്ന തമിഴ്നാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉടൻ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ.
