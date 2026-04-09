ആര് ഭരിക്കും പുതുച്ചേരി? 30 മണ്ഡലങ്ങളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങി; സുരക്ഷയ്ക്ക് ഡ്രോണും കേന്ദ്രസേനയും
മൾട്ടി-ലെവൽ സുരക്ഷ നടപടികളാണ് പ്രദേശത്ത് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി എൻ രംഗസാമി ഉൾപ്പെടെ ആകെ 294 സ്ഥാനാർഥികളാണ് ഇത്തവണ മത്സരരംഗത്ത്.
Published : April 9, 2026 at 11:03 AM IST
പുതുച്ചേരി: കേരളത്തിനും അസമിനുമൊപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിലും വോട്ടെടുപ്പ് സജീവം. ആകെ 30 നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളുള്ള പുതുച്ചേരിയിൽ രാവിലെ ഏഴിനാണ് പോളിങ് ആരംഭിച്ചത്. ഭരണമാറ്റവും ഭരണത്തുടർച്ചയും ലക്ഷ്യമിട്ട് മുന്നണികൾ രംഗത്തുള്ളപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ രംഗസാമി ഉൾപ്പെടെ 294 സ്ഥാനാർഥികളാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. രാവിലെ മുതൽ മികച്ച പോളിങ് ശതമാനമാണ് മിക്കയിടത്തും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.
വോട്ടർമാരുടെ കണക്കുകൾ
ഇത്തവണ 10,14,070 വോട്ടർമാരാണ് പുതുച്ചേരിയിലുള്ളത്. ഇതിൽ 5,39,125 സ്ത്രീകളും 4,74,788 പുരുഷന്മാരും 157 ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ആകെയുള്ള വോട്ടർമാരിൽ 24,156 പേർ 18നും 19നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരും 6,034 പേർ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുമാണെന്ന് പുതുച്ചേരി ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർ പി ജവഹർ വ്യക്തമാക്കി. വോട്ടർമാരെ പരമാവധി ബൂത്തുകളിലെത്തിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഊർജിതമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. വേനൽച്ചൂട് കണക്കിലെടുത്ത് പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ വോട്ടർമാർക്കായി കുടിവെള്ളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പോളിങ് സജ്ജീകരണങ്ങളും സുരക്ഷയും
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വകുപ്പും ജില്ലാ, റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർമാരും വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. പോളിങ് സാമഗ്രികൾ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ സ്റ്റേഷനുകളിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചും സെക്ടർ ഓഫിസർമാരെ വിന്യസിച്ചും വോട്ടെടുപ്പ് പ്രക്രിയ അധികൃതർ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് മൾട്ടി ലെവൽ സുരക്ഷയാണ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആകെയുള്ള 1,099 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി 110 സെക്ടർ ഓഫിസർമാരെ വിന്യസിച്ചു. ഇതിൽ 209 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ് സേനയ്ക്കാണ് സുരക്ഷാചുമതലയുള്ളത്. അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പോളിങ് ബൂത്തുകളിലും പരിസരത്തും കൂടുതൽ പൊലീസിനെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കർശന നിരീക്ഷണം
നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഡ്രോണുകൾ, ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്വാഡുകൾ, ഹെൽപ്പ് ലൈനുകൾ എന്നിവ തത്സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർ അറിയിച്ചു. പുതുച്ചേരിയുടെ ഭാഗമായ മാഹി, യാനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രോൺ ഫീഡുകൾ ഫോർ കെ നിലവാരത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് കർശന നിരീക്ഷണമുള്ളതിനാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അനുബന്ധ പ്രചാരണങ്ങൾ പൂർണമായും നിരോധിച്ചു. വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ മദ്യവിൽപനശാലകളും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്.
മുൻകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ
2021ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 10 സീറ്റുകൾ നേടിയ എൻആർ കോൺഗ്രസ് (എഐഎൻആർസി) ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിയായത്. ആറ് സീറ്റുകൾ നേടിയ ഡിഎംകെ രണ്ടാമതെത്തിയപ്പോൾ ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും ആറ് സീറ്റുകൾ വീതം നേടി. അന്ന് 84.8 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. എന്നാൽ 2016ൽ 15 സീറ്റുകൾ നേടി കോൺഗ്രസാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിച്ചത്. എൻആർ കോൺഗ്രസ് എട്ട് സീറ്റുകളും എഐഎഡിഎംകെ നാല് സീറ്റുകളും ഡിഎംകെ രണ്ട് സീറ്റുകളുമാണ് അന്ന് നേടിയത്.
83.6 ശതമാനമായിരുന്നു അന്ന് പോളിങ് നില. മുപ്പത് അംഗ നിയമസഭയുടെ നിലവിലെ കാലാവധി ജൂൺ 15ന് അവസാനിക്കും. മെയ് നാലിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുകയെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു. ജനവിധി അനുകൂലമാകുമെന്ന തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് മുന്നണികളെല്ലാം രംഗത്തുള്ളത്. വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിച്ച ശേഷം സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെ യന്ത്രങ്ങൾ സ്ട്രോങ് റൂമുകളിലേക്ക് മാറ്റും.
