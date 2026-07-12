ജമ്മു കശ്മീരിലെ പുസ്തക വിവാദം: മൂന്ന് പ്രസാധകർ അറസ്റ്റിൽ, പുസ്തകങ്ങള് പിൻവലിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്
വിഘടനവാദത്തെയും ഭീകരവാദികളെയും മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന പരാതിയെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
By PTI
Published : July 12, 2026 at 1:48 PM IST
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ സ്കൂൾ ലൈബ്രറികളിൽ 'അനുചിതമായ ഉള്ളടക്കം' അടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ പ്രസാധകർ അറസ്റ്റിൽ. ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസാണ് മൂന്ന് പുസ്തക പ്രസാധകരെ ചെയ്തത്. ഒബ്റോയ് ബുക്ക് സർവീസിലെ ഇന്ദർപോൾ, നോയിഡ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഡോമിനൻ്റ് പബ്ലിഷേഴ്സിലെ അമർദീപ് സിംഗ്, ഗിരീഷ് അറോറ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ജമ്മുവിലും ഡൽഹിയിലും നടന്ന ഏകോപിത പ്രവർത്തനങ്ങളെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
ജൂലൈ 4 ന്, നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 13 ന് പുറമേ, ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്) യുടെ സെക്ഷൻ 49 (പ്രേരണ), 61(2) (ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന), 152 (ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരം, ഐക്യം, അഖണ്ഡത എന്നിവയെ അപകടപ്പെടുത്തൽ), 196 (ശത്രുത, പൊരുത്തക്കേട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ), 353 (തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ, കിംവദന്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരിപ്പിക്കൽ) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കൗണ്ടർ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
വിവാദ ഉള്ളടക്കത്തോടെ പുസ്തകം അച്ചടിക്കുന്നതിലും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും പ്രസാധകരുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷകർ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ലൈബ്രറികളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വിഘടനവാദി നേതാക്കളെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
വിവാദത്തിന് കാരണമായ പുസ്തകങ്ങൾ
- പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ലെജൻഡ്സ് ഓഫ് ജമ്മു കശ്മീർ (Personalities and Legends of J&K) - ഹിലാൽ അഹമ്മദ്, സന്തോഷ് മീന എന്നിവർ രചിച്ചതും ജമ്മു ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒബറോയ് ബുക്ക് സർവീസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുമായ പുസ്തകം.
- ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ജമ്മു കശ്മീർ (Great Personalities of Jammu and Kashmir) - ഡോ. സുശാന്ത് ഗിരി രചിച്ചതും ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള അനുരാഗ് പ്രകാശൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുമായ പുസ്തകം.
ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ 123 കോപ്പികൾ ജമ്മു, റംബാൻ, ഉദംപൂർ ജില്ലകളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്തതായും മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ 128 കോപ്പികൾ ജമ്മു, ബാരാമുള്ള ജില്ലകളിലേക്ക് അയച്ചതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. ഒബ്റോയ് ബുക്ക് സർവീസിനെയും ഡോമിനൻ്റ് പബ്ലിഷേഴ്സിനെയും സർക്കാർ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജൂലൈ 6 ന് കൗണ്ടർ ഇൻ്റലിജൻസ് സംഘങ്ങൾ അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി. തുടരന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജൂലൈ 4 ന് ജമ്മു കശ്മീർ നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് (എൽഒപി) സമഗ്ര ശിക്ഷാ കമ്മിറ്റിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈബ്രറികളിലേക്ക് ഈ പുസ്തകം എത്തിയതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയം ഉന്നയിച്ചതോടെ പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം വലിയ വിവാദമായി. ആ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ശേഷം ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ സമഗ്ര ശിക്ഷയിലെ എട്ട് ജീവനക്കാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും പുസ്തകം പിൻവലിക്കുകയും വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു. ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ വിഘടനവാദത്തെയും ഭീകരവാദികളെയും മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ബിജെപി, കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
സംഭവം വലിയ വിവാദത്തിനും ചർച്ചകൾക്കും ഇടയായതോടെ ജൂലൈ 3 ന് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും പിൻവലിച്ചതായി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഒരു ഉത്തരവിൽ അറിയിച്ചു. സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കശ്മീരിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ലൈബ്രറികളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ കർശനമായി പരിശോധിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
Also Read: കർണാടകയിലെ ചിക്കബെല്ലാപുരയിൽ അനധികൃതമായി താമസിച്ച രണ്ട് പാകിസ്ഥാനികൾ അറസ്റ്റിൽ