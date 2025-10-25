ഓടുന്ന കാറിൻ്റെ ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് മൂത്രം ഒഴിച്ചു; ദൃശ്യങ്ങള് വൈറൽ, പ്രതികളെ തേടിപിടിച്ച് പൊലീസ്
വാഹനത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് യുവാവ് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിനോടകം വൈറലായി.
Published : October 25, 2025 at 3:17 PM IST
ചണ്ഡീഗഡ്: പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലോ വഴിയരികിലോ മലമൂത്രവിസര്ജനം നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കാര്യമാണ്. 200 മുതൽ 1000 രൂപ വരെയോ അതിൽ കൂടുതലോ പിഴ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണിത്. പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരം നിയമങ്ങള് കർശനമാണെങ്കിലും ഇതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചിലരുടെ പെരുമാറ്റം.
ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ അതിരു കടക്കുന്നതും കാണാം. ഇത്തരം ഒരു സംഭവമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗുരുദ്വാറിൽ നടന്നത്. ഓടുന്ന കാറിൽ നിന്ന് ഡോർ തുറന്ന് യുവാവ് പുറത്തേക്ക് മൂത്രം ഒഴിച്ചു. പരസ്യമായി ചെയ്ത ഈ പ്രവൃത്തി ആരോ ക്യാമറയിൽ പകർത്തി പ്രചരിപ്പിച്ചു.
गुरुग्राम में चलती थार से पेशाब किया, मोहित और अनुज गिरफ्तार !!— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) October 24, 2025
मोहित गाड़ी चला रहा था, अनुज ने पेशाब किया। pic.twitter.com/Bmbe5orKG7
ദൃശ്യങ്ങള് വൈറലായതോടെ പൊലീസ് പ്രതിയെ തേടി ഇറങ്ങി. എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ചവനെയും മൂത്രമൊഴിച്ചവനെയും പൊലീസ് പൊക്കി. രണ്ടു പേരുടെയും അറസ്റ്റും ഗുരുഗ്രാം പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി. പൊലീസിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ മോണിറ്ററിംഗ് ടീമിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിലാണ് നടപടി.
ഇന്നലെയാണ് (ഒക്ടോബർ 24) പൊലീസ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഗുരുഗ്രാം പൊലീസ് പിആർഒ സന്ദീപ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ജജ്ജാർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള മോഹിത്, അനുജ് എന്നിവരെ ആണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രണ്ടു പേർക്കും 25 വയസാണ് പ്രായം.
മോഹിതാണ് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തിയായും പിആർഒ അറിയിച്ചു. ഇരുവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കാറിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇരുവരെയും കണ്ടെത്തിയത്.
#WATCH | Gurugram (Haryana): Gurugram Police PRO Sandeep Kumar says, " a case came to light with the gurugram police's social media monitoring team in which a young man was urinating from a moving thar vehicle. after which, a case was registered. during the investigation, the new… pic.twitter.com/2h4neJRNI3— ANI (@ANI) October 25, 2025
പൊലീസ് പറയുന്നതിങ്ങനെ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗുരുഗ്രാമിലെ സദർ ബസാർ പ്രദേശത്തിന് സമീപം ഒരു മഹീന്ദ്ര ഥാർ കാർ ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഓടുന്ന കാറിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് യുവാവ് സൈഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിൽക്കുകയും കാറിൽ നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കുകയും ചെയുന്ന വീഡിയോ നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് വൈറലായത്. പിന്നാലെ വലിയ വിമർശനം ഉയർന്നു.
ഥാറിന് പിന്നിലുള്ള കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാള് പകർത്തിയ വീഡിയോയാണ് വൈറലായത്. പിന്നാലെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം മറ്റൊരു കേസിൽ ഒരു പൊലീസ്ക്കാരനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി പൊലീസ് പിആർഒ സന്ദീപ് കുമാർ പറഞ്ഞു. വാനിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ പിന്തുടരുകയും അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിലൂടെ മോശം സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതിനുമാണ് അയാൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
