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പണിമുടക്ക് നേരിടാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍; ഈ ഞായറാഴ്‌ച ബാങ്ക് തുറക്കാന്‍ ഉത്തരവ്

ഞായറാഴ്‌ച ബാങ്ക് ശാഖകളും ഓഫീസുകളും എടിഎം ലിങ്ക് ശാഖകളും കറൻസി ചെസ്റ്റുകളും പൂർണമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

UFBU bank strike RBI approvals for Sunday banking Public sector bank working Kerala bank strike
Representational image (ETV Bharat)
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By PTI

Published : September 23, 2026 at 2:35 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: സെപ്റ്റംബർ 27 ഞായറാഴ്ച എല്ലാ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളും ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.സെപ്റ്റംബർ 28 മുതൽ 30 വരെ യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻസ് (യുഎഫ്ബിയു) ആഹ്വാനം ചെയ്ത മൂന്ന് ദിവസത്തെ ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെയും അതിന് മുന്നോടിയായുള്ള 26, 27 തീയതികളിലെ വാരാന്ത്യ അവധിയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നടപടി.

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ഞായറാഴ്ച എല്ലാ ബാങ്ക് ശാഖകളും ഓഫീസുകളും എടിഎം-ലിങ്ക് ശാഖകളും കറൻസി ചെസ്റ്റുകളും പൂർണമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അനുമതി നൽകിയതായി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.പണിമുടക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ സർക്കാരും ബാങ്ക് മാനേജ്മെന്റുകളും യൂണിയനുകളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവശ്യ ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

UFBU BANK STRIKE
RBI APPROVALS FOR SUNDAY BANKING
PUBLIC SECTOR BANK WORKING
KERALA BANK STRIKE
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