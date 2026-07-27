ചോദ്യപേപ്പർ ചോർത്തിയാൽ 10 കോടി പിഴയും 10 വർഷം തടവും; പൊതുപരീക്ഷാ ഭേദഗതി ബിൽ ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ
വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ നടന്ന അതിക്രൂരമായ പൊലീസ് നടപടികൾ സഭയിൽ വലിയ ചർച്ചയാകും
Published : July 27, 2026 at 6:36 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ തടയുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാനമായ പൊതുപരീക്ഷാ ഭേദഗതി ബിൽ ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡോ. ജിതേന്ദ്ര സിങ് ആണ് ബിൽ സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ്, നെറ്റ് പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ വലിയ വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതിയ നിയമനിർമാണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത്.
കർശന വ്യവസ്ഥകളോടെ പുതിയ ബിൽ
പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് കർശന ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് പുതിയ ബിൽ. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മുൻ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന് എതിരെ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായപ്പോൾ അന്തരീക്ഷം തണുപ്പിക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നിയമഭേദഗതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കർമസമിതി അധ്യക്ഷനായി ടെക്നോക്രാറ്റ് നന്ദൻ നിലേക്കനിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
സംഘടിത കുറ്റകൃത്യ ശൃംഖലകൾക്ക് 10 കോടി രൂപ വരെയുള്ള കനത്ത പിഴയാണ് ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത്. കുറ്റക്കാരായ വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപന നടത്തിപ്പുകാർക്കും പരമാവധി തടവുശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കും. സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് ഏഴ് വർഷം മുതൽ 10 വർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കും. നേരത്തെ ഇത് അഞ്ച് വർഷമായിരുന്നു. പിഴ ഒരു കോടിയിൽ നിന്ന് 10 കോടിയായി ഉയർത്തി. പൊതു കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മുതൽ 10 വർഷം വരെ തടവും 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും ലഭിക്കും.
അന്വേഷണത്തിനും വിചാരണയ്ക്കും സമയപരിധി
അന്വേഷണ ചുമതലകൾ പൂർണമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക കർമസേനകളെ രൂപീകരിക്കാൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് യൂണിറ്റുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് രൂപീകരിക്കാം. സംസ്ഥാന പൊലീസ്, കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അല്ലെങ്കിൽ എസ്ടിഎഫ് എന്നിവർ നടത്തുന്ന എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങളും 60 ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണം. ദൈനംദിന അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിചാരണ നടത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും സെഷൻസ് കോടതികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തും.
കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കണം. അപ്പീലുകൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് കേൾക്കുകയും അവയും മൂന്ന് മാസ കാലയളവിനുള്ളിൽ തീർപ്പാക്കുകയും വേണം. വ്യക്തവും അസാധാരണവുമായ കാരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താതെ കോടതികൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത ദിവസത്തിനപ്പുറം കേസുകൾ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. നിലവിലെ എല്ലാ കേസുകളും പുതിയതായി രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികളിലേക്ക് ഉടനടി മാറ്റും. മാറ്റിയതിന് ശേഷം മൂന്ന് മാസത്തിനകം അവ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ
ലോക്സഭ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ബുള്ളറ്റിനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ബില്ലിന്മേൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം തയാറെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് തടയുന്നതിനായി നിയമനിർമാണം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ കൂടി ആവശ്യമായതിനാൽ സഭ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ അവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമോ എന്നാണ് കേന്ദ്രം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകളെ അനുകൂലിക്കാനാണ് സാധ്യത. എന്നാൽ, നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് ഏജൻസിയായ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയുടെ (എൻടിഎ) വീഴ്ചകളും സഭയിൽ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കും.
വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ നടന്ന അതിക്രൂരമായ പൊലീസ് നടപടികൾ സഭയിൽ വലിയ ചർച്ചയാകും. പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയുള്ള പൊലീസ് അതിക്രമം പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു.
ഡൽഹിയിൽ സിആർപിഎഫും പൊലീസും ചേർന്ന് വിദ്യാർഥികളെ ആക്രമിക്കുന്നതിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കുള്ള പങ്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി തുറന്നുകാട്ടിയിരുന്നു. വിദ്യാർഥികളെ ആക്രമിക്കാൻ പൊലീസിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയമാണെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന സർക്കാർ നയത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സഭയിൽ ഉയർന്നേക്കും.
പാർലമെൻ്റിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട തന്ത്രങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ രാജ്യസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനുമായ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ ഓഫിസിൽ ഇന്ന് രാവിലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പ്രത്യേക യോഗം ചേരും. ഇതിനുപുറമെ, പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ വീഴ്ചകളും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും സംബന്ധിച്ച പ്രത്യേക ചർച്ചയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ പാർലമെൻ്റിൽ നടക്കും. ഇതിനുള്ള തീയതിയും സമയവും ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഉടൻ തീരുമാനിക്കും. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും പ്രതിപക്ഷം തയാറായേക്കില്ല.
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