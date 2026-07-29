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പൊതുപരീക്ഷ ഭേദഗതി ബിൽ: ലോക്‌സഭയിൽ ഇന്നും ചർച്ച, രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കും

ഇന്നലെ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് ബിൽ പരിഗണിക്കുന്നത് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിയത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും ഇന്നലെ സഭയിൽ ഹാജരാകാതിരുന്നത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു

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പാർലമെൻ്റിൽ കെസി വേണുഗോപാൽ സംസാരിക്കുന്നു (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 29, 2026 at 6:23 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ വിവിധ പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പൊതുപരീക്ഷ ഭേദഗതി ബില്ലിന്മേലുള്ള (പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് അൺഫെയർ മീൻസ് ബിൽ) ചർച്ചകൾ ലോക്‌സഭയിൽ ഇന്നും തുടരും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്നത്തെ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കും. ഇന്നലെ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് ബിൽ പരിഗണിക്കുന്നത് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റിയത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും ഇന്നലെ സഭയിൽ ഹാജരാകാതിരുന്നത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് ബിൽ പാർലമെൻ്റിൽ വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നത്.

പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ കടുത്ത വിമർശനം
ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയുള്ള പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളും അറസ്റ്റും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇതിനെ നേരിടുന്നത്. ഇന്നലെ എട്ട് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടി ബില്ലിന്മേൽ ചർച്ച നടക്കും. ഇതിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇടപെടൽ നിർണായകമാകും.

വിദ്യാർഥികൾ നടത്തിയ പാർലമെൻ്റ് മാർച്ചിന് നേരെയുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന പെല്ലറ്റ് ആക്രമണങ്ങളും എ.കെ 47 തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഭയപ്പെടുത്തലുകളും പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചു. വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ വ്യാപകമായി കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെയും പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യം ചെയ്തു. പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പത്ത് വർഷം വരെ തടവും ഒരു കോടി രൂപ വരെ പിഴയും ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് പുതിയ ബില്ലിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ.

പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ പരിഹാസം
ആർ.എം.എൽ ആശുപത്രിയിൽ പരിക്കേറ്റ് കഴിയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ സന്ദർശിച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സഭയിൽ വിശദീകരിച്ചു. ബിൽക്കീസ് ബാനു കേസ് വീണ്ടും ചർച്ചയാക്കിയ അവർ, പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ വിമർശിക്കാനും മറന്നില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൽ ഗോമൂത്ര വിദഗ്ധർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ പരിഹാസം. കോൺഗ്രസ് നിരയിൽ നിന്ന് ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് ആണ് ആദ്യം സംസാരിച്ചത്. സഭയിൽ അമിത് ഷായുടെ അസാന്നിധ്യം ചോദ്യം ചെയ്ത കെ.സി വേണുഗോപാൽ, വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭരണപക്ഷത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ബി.ജെ.പി യുവ എം.പിമാരെയാണ് പ്രധാനമായും രംഗത്തിറക്കിയത്.

സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിരോധം
പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണങ്ങളെ നേരിടാൻ യു.പി.എ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തെ പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ ഭരണപക്ഷം ആയുധമാക്കി. കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ സർക്കാരിനെ ന്യായീകരിച്ച് സംസാരിച്ചു. മുൻകാലങ്ങളിൽ നടന്ന ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചകളും അഴിമതികളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ബി.ജെ.പി അംഗങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തെ നേരിട്ടത്. അതേസമയം, വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളിൽ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തും പുതിയ കേസുകൾ എടുത്തും സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്.

വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെയും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെയും തീരുമാനം. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും, കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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TAGGED:

EXAM PAPER LEAK CONTROVERSY
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EDUCATION MINISTRY EXAM REFORMS
CJP PROTES
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